Всемирный торговый обман: ВТО находится на грани распада

Правила по регулированию мировой торговли Всемирной торговой организации(ВТО) больше не работают и нуждаются в реформировании. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7, который прошел во Франции.

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По мнению американского лидера, развивающимся странам организация дает много торговых привилегий, хотя эти государства и так располагают достаточными доходами.

«Когда самые богатые экономики претендуют на статус развивающихся стран, они наносят ущерб не только другим развитым странам, но и экономикам, которые действительно требуют особого и дифференцированного режима», - заявлял Трамп, подчеркивая, что такое пренебрежение к соблюдению правил ВТО не может оставаться без внимания.

Глава США недоволен работой ВТО прежде всего из-за продолжающейся торговой войны с Китаем, отмечают аналитики. С момента вступления в организацию в 2001 году Китай ежегодно продолжал настаивать на сохранении статуса развивающейся экономики, чтобы оставить за собой преференции. В частности, речь идет о предоставлении права на беспошлинную торговлю с развитыми странами.

Именно этим и недоволен Вашингтон, который выступает за равные возможности для всех участников ВТО. Президент США даже пригрозил выйти из организации в случае «необходимости». Он не назвал точных причин для выхода, но указал на проблему «притеснения американцев» в ВТО. В качестве примера политик указал тот факт, что США постоянно проигрывала в спорах на площадках организации.

«В ВТО очень плохо обращаются с Америкой. Этот тренд надо менять»,

--весной писал в своем твиттере Трамп.

Впрочем, недовольны работой организации и другие крупные экономики, в числе которых и Россия. С момента вступления в ВТО в 2012 году Москва исполняет все ее правила. В первую очередь страна стала участником объединения для развития собственной экономики.

«Это было сделано для того, что российские компании не замкнулись внутри между собой, а знали о международных конкурентах», — пояснил «Газете.Ru» доктор политических наук кафедры международной безопасности и внешнеполитической деятельности России РАНХиГС Александр Михайенко.

Но выход на мировые рынки был отложен из-за введенных в 2014 году секторальных санкций со стороны западных партнеров. По итогу ВТО совершенно бессильно против подобного рода дискриминационных мер, поскольку санкции являются не экономическими, а политическими мерами.

«Ограничения не входили в зону компетенции организации, поэтому ее члены никак не могли повлиять на них. При таких условиях членство в организации ничего не давало Москве»,

— отмечает аналитик.

В прошлом году Россия даже подала иск к США из-за введения ввозных пошлин на сталь и алюминий. Вашингтон в одностороннем порядке обложил 25% пошлинами всех поставщиков стали и 10% пошлинами дилеров алюминия, хотя ограничения противоречили правилам ВТО. В итоге комиссия не нашла нарушений и отказала в удовлетворении запроса.

«Договорной» принцип

Изначально ВТО была создана с целью развития и либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов в 1995 году. Торговая организация образована на основе Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), заключенного в 1947 году.

Изначально инициаторами создания ВТО были крупные европейские и североамериканские компании, заинтересованные в выходе на рынки третьих стран и создания условий для снятия национальных барьеров. Однако с течением времени продукция развивающихся стран стала также свободно проникать на рынки Запада. Более того, низкая себестоимость продукции стран третьего мира стала создавать серьезную конкуренцию.

Впрочем, в последнее десятилетие организация перестала соответствовать текущим вызовам мировой экономики, признают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики. «В частности, правила игры по электронной торговле еще не разработаны. По этой тематике только ведутся переговоры», --заметил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

На прошедшем экономическом форуме в Давосе более 70 стран-членов организации договорились выработать свод правил, который бы регулировал объемы трансграничной электронной торговли. Только в России рынок e-commerce в прошлом году составил 1,2 трлн. рублей, что на 5% больше показателя 2017-го года, свидетельствуют данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). В странах ЕС этот сегмент за год вырос на 5%, а доля онлайн-покупок в общем торговом обороте составила 12%.

Кроме того, полноценное развитие организации тормозит ее архаичное устройство, добавляют экономисты. Изначально механизмы работы ВТО были построены на сотрудничестве развивающихся экономик со странами с уже развитыми рынками, добавляет Михайенко.

«Фактически концепция взаимодействия была построена на доминировании Запада, то есть страны с развивающимися экономиками подчинялись риторике европейских стран.

Впрочем, сейчас Индия, Китай, Бразилия уже стали крупными игроками, поэтому выступают против старого порядка», — заметил собеседник «Газеты.Ru».

Так, в прошлом году Поднебесная неоднократно подавала иски в ВТО относительно введения США пошлин на китайский импорт. Пекин заявлял, что ограничения со стороны Вашингтона нарушают правила свободной торговли и наносят ущерб мировому рынку. Организация выразила «озабоченность проблемой», но никаких мер не предприняла.

Любопытно, что уже в 2019 году страны ЕС подали иск против Китая. Причиной для жалобы послужили законы КНР в отношении интеллектуальной собственности. Согласно местному законодательству, все иностранные компании обязаны передавать права собственности на пользование технологиями местным предприятиям. В итоге китайские компании начинают делать свои товары по европейским проектам, что препятствует развитию конкурентной торговли, утверждали в ЕС. Иск был подан в июне и члены ВТО собираются рассматривать жалобу Евросоюза до конца сентября.