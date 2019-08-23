«Не сию секунду»: когда Россия перейдет на четырехдневку

Переход на четырехдневную рабочую неделю в России в перспективе возможен, но он должен сопровождаться как сохранением уровня зарплаты, так и ростом производительности труда. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время встречи с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шoхиным.

«Очевидно, что нам тоже нужно думать о изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы, а также, в перспективе, может быть, и переход к четырехдневной рабочей неделе», — сказал Медведев.

При этом премьер подчеркнул, что «это нельзя понимать сейчас слишком буквально, это, конечно, не сию секунду».

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По словам Медведева, в случае перехода на четырехдневную рабочую неделю нужно учесть все нюансы, связанные с запросами как работодателя, так и работника.

«Если говорить об изменении в регулировании, то эти изменения должны быть гибкими — кто-то хочет работать больше, кто-то хочет работать меньше, но при понимании того, что, естественно, сохраняется система оплаты труда, которая изначально предусмотрена трудовым договором», — заявил премьер-министр.

По его словам, «такие возможности должны быть просто предусмотрены трудовым законодательством».

Как отмечал Медведев, «еще совсем недавно — в историческом плане — в нашей стране была шестидневная рабочая неделя, и это рассматривалось как норма».

Вопрос о «четырехдневке» глава правительства поднимал в июне на сессии Международной конференции труда в Женеве, и дискуссия по нему уже назрела.

«По итогам этой сессии [в Женеве], а также обсуждения, которое существует в экспертных кругах, я дал поручение министерствам проработать эти вопросы, связанные с регулированием процессов, происходящих в трудовой сфере, и просил бы вас как руководителя самого крупного нашего объединения работодателей тоже к этой работе подключиться, тем более, что это непосредственно, конечно, связано с позицией, которую занимают, собственно, сами работодатели», — отметил Медведев.

Напомним, в июне в ходе конференции в Женеве Дмитрий Медведев указывал, что переход на четырехдневку станет залогом растущего технического прогресса. При этом в результате перехода у россиян появится больше свободных часов, которые те смогут потратить на досуг.

«Речь идет о более лояльной организации рабочего времени. Это подразумевает гибкие графики, дистанционные форматы, а также вызов сотрудников по мере необходимости», — объяснял тогда необходимость инициативы Дмитрий Медведев.

Ранее первый зампред Банка России Сергей Швецов в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» рассказал, сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю.

«Два года назад я сказал, что благодаря использованию современных информационных технологий производительность труда вырастет, и через 15 лет мы будем всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю. Прошло два года, осталось 13 лет, информационные технологии внедряются, рост производительности труда очевиден.

Переход многих производств конвейерных на роботов высвободит большое количество людей», — отмечал он.

При этом, по его словам, Россия в этой ситуации окажется не в столь тяжелом состоянии, как другие страны, потому что «демографически мы испытываем недостаток трудовых ресурсов».

Однако, согласно данным опросов кадровых агентств, на данный момент российские работодатели почти не используют четырехдневную рабочую неделю.

«Сейчас четырехдневная рабочая неделя может использоваться в случае соответствующих договоренностей между сотрудником и работодателем, поясняли ранее «Газете.Ru» в сервисе «Работа.ру».

Сами россияне также не сказать, что очень позитивно относятся к «четырехдневке». Многие, видимо, беспокоятся уменьшение зарплаты.

В ходе недавнего опроса ВЦИОМ всего 29% опрошенных положительно отнеслись к переходу к четырехдневной рабочей недели, в то время как 48% респондентов такой подход не устроил.

Около 17% россиян отметили, что им все равно, сколько дней в неделю выходить на работу, а 6% не смогли ответить на вопрос однозначно. При этом среди тех, кто выступает против четырехдневки, значатся основном жители небольших сельских пунктов в 100-500 тыс. человек и обитатели небольших городов с населением 500-950 тыс. человек. Традиционно прохладно отнеслись к изменениям респонденты преклонного возраста — от 60 лет и старше (58% опрошенных).