Выгодно, но холодно: где лучше всего живется чиновникам

Регионами с самыми высокими зарплатами муниципальных чиновников оказались Ямало-Ненецкий (ЯНАО) и Ханты-Мансийский (ХМАО) автономные округа. При этом меньше всего госслужащие получают в Псковской области и Забайкалье. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

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В ЯНАО госслужащие получают в среднем 133,5 тыс. рублей, а в Псковской области — 18,1 тыс. рублей.

Помимо ЯНАО также высокие зарплаты у чиновников оказались в ХМАО — там муниципальные служащие в среднем зарабатывают 97,5 тыс. рублей в месяц, что примерно на 21 тыс. рублей больше, чем средняя зарплата по региону. В Калининградской области чиновники получают 45,8 тыс. рублей, в Ненецком автономном округе — 93,7 тыс. рублей.

Чукотка также входит в тройку лидеров по абсолютным зарплатам местных чиновников — 93,8 тыс. рублей, однако там муниципальные служащие получают все-таки меньше, чем занятое население в среднем — 100,9 тыс. рублей.

В Москве средняя зарплата муниципальных чиновников составляет 91,4 тыс. рублей. Это на 13% меньше, чем средний оклад по столице — 105 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге чиновники получают в среднем 56 тыс. рублей — на 20,6% меньше, чем средняя зарплата в городе.

Чуть больше, чем в Псковской области (18,1 тыс. рублей), получают в Забайкальском крае — 26,9 тыс. рублей. Также самые маленькие зарплаты оказались у чиновников в Кемеровской области, Хакасии, Смоленской, Амурской и Астраханской областях.

Как пояснил изданию директор Центра социального развития российского Севера РАНХиГМ Александр Матвеев, ЯНАО и ХМАО выделяются уровнем зарплат, поскольку это сырьевые регионы с высокими доходами.

В целом муниципальные чиновники зарабатывают больше, чем среднестатистический местный житель в 14 регионах России.

«У региональных и муниципальных властей есть источники, чтобы себе устанавливать определенные преференции»,

— считает Матвеев.

К примеру, на Крайнем Севере предусмотрены надбавки из-за сурового климата в стране — это процент от зарплаты, прибавляемый к оплате труда сотрудника. Он зависит от стажа, оклада и других факторов. Целью является удержать работников в регионе.

В ЯНАО районный коэффициент составляет 80% от основного оклада, максимальная северная надбавка также составляет 80% от оклада, сообщили изданию в пресс-службе губернатора региона. Средний уровень заработной платы в автономном округе составил почти 104 тыс. руб. в первом полугодии 2019 года.

На Чукотке высокий уровень средней зарплаты по округу обеспечивают преимущественно высокопроизводительные предприятия добывающей отрасли. Кроме того, зарплата бюджетников повышается в соответствии с майским указом президента от 2012 года. А в Крыму и Севастополе государственные служащие получили выгоду после перехода в российскую юрисдикцию.

При этом Росстат сравнивает зарплаты чиновников со средними по региону без учета малых предприятий. Если же их также привлечь к сравнению, разрыв в оплате труда будет еще больше.

В общей сложности в России на конец 2018 года число сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных избиркомов достигало 469 тыс., что на три тысячи меньше, чем в 2017-м.

По подсчетам Минфина, муниципальные чиновники составляют 31% всех государственных служащих в России. Средняя зарплата чиновника в России составляет 37 тысяч рублей, что на четверть меньше, чем средняя зарплата работников крупных и средних предприятий — почти 50 тыс. рублей.

Отмечается, что средняя зарплата местного чиновника по России составляет около 37 тыс. рублей, что на четверть меньше, чем средняя зарплата работников крупных и средних предприятий — почти 50 тыс. рублей.

Ранее статистическое ведомство опубликовало рейтинг зарплат россиян. Больше всех все еще получают нефтяники — 172,9 тыс. рублей по итогам июня 2019 года, а также работники, занятые в сфере табачной продукции — 113 тыс. рублей.

Выше, чем в среднем по стране, были, например, зарплаты в области научных исследований и разработок (83,6 тыс. рублей), финансовой и страховой деятельности (88,3 тыс. рублей), в сфере междугородных и международных пассажирских железнодорожных перевозок (70,98 тыс. рублей). Немалые зарплаты и в области воздушного и космического транспорта. Там в среднем работники получают по 128,35 тыс. рублей в месяц.