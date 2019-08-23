Осенний марафон: когда ждать длинных выходных

Сезон летних отпусков заканчивается и россиянам стоит настроиться на долгие рабочие будни. Роструд напоминает, что следующие мини-каникулы ждут нас только через два с половиной месяца.

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День народного единства в этом году выпадает на понедельник, следовательно нерабочими будут три дня подряд — 2,3 и 4 ноября.

«Таким образом, отдыхать россияне будут <...> со 2 по 4 ноября. Всего в ноябре будет десять выходных дней»,

— уточняется в сообщении ведомства.

Эти выходные станут последними продолжительными каникулами в 2019 году. Следующий длинный период выходных нас ждут только к Новому году, когда, согласно графику выходных на 2020 год, россияне будут отдыхать с 1 по 8 января.

Вообще, в России к затяжным праздникам относятся по-разному. Проведенное ранее порталом SuperJob исследование показало, что каждому десятому россиянину не хватает длинных новогодних каникул. А сервис путешествий «Туту.ру» констатировал, что более 40% россиян проводят эти дни на диване.

Согласно опросу ВЦИОМ, 70% жителей нашей страны не могут себе позволить проводить каникулы как душе угодно из-за дороговизны отдыха: традиционно ближе к длинным каникулам стоимость туров и цены на авиабилеты растут.

Между тем, кому-кому, а россиянам отдых от работы очень нужен. Хотя бы потому, что наша страна, согласно расчетам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), входит в пятерку самых работающих стран мира. Больше нас в трудятся только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее и Греции.

В марте Росстат подсчитал, что жители России в среднем работают по 37,1 часов в неделю.

Возможно именно поэтому в последнее время все чаще звучат предложения сделать рабочую неделю в стране четырехдневной. На этой неделе премьер Дмитрий Медведев поручил Минтруду до конца сентября проработать этот вопрос и представить свою позицию правительству РФ. Ведомству совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей предстоит оценить влияние увеличения числа выходных на экономику РФ, в особенности в сфере производительности труда.

Сам премьер, скорее адепт короткой рабочей недели. В июне на конференции по труду в Женеве он заявил, что переход на такой график работы станет залогом растущего технического прогресса: сократятся рабочие места и рабочее время, но у граждан появится больше времени на досуг и семью.

Впрочем, если внимательно изучить посыл главы правительства, то речь идет не о том, чтобы просто меньше работать, а о глобальном изменении подхода к трудовой деятельности.

«Речь идет о более лояльной организации рабочего времени. Это подразумевает гибкие графики, дистанционные форматы, а также вызов сотрудников по мере необходимости», — пояснил сам Дмитрий Медведев.

В последние годы формат частичной занятости, удаленной работы и гибкого графика в России становится все более распространенным. Однако далеко не все в нашей стране перестроились и готовы переходить на новый формат: специалисты многих профессий и работодатели привыкли рассчитывать оплату труда по количеству трудовых часов или дней, а не по объему фактически сделанной работы.

«Нужна полноценная реформа, а не просто предложения, как снизить рабочее время для россиян», — отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, сейчас страхи сотрудников перед такими переменами связаны, в первую очередь, со снижением заработной платы. «Логично, что большинство работодателей будут урезать оплату вместе со сокращением рабочих часов», — констатирует он.

Сами россияне идею четырехдневки восприняли неоднозначно. Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, почти половина граждан идею поддержала (49%) а вот 31% опрошенных выступили против сокращения рабочих дней. 20% затруднились дать ответ.

При этом, 76% россиян заявили, что могли бы справиться со своими трудовыми обязанностями за четыре дня,

отмечает ТАСС со ссылкой на результаты опроса.

В защиту четырехдневки выступают и независимые профсоюзы. В ФНПР ранее заявляли, что все европейские страны, входящие в первую десятку по наименьшей продолжительности рабочего времени (от 27 до 40 часов в неделю), находятся «на высоком уровне социально-экономического развития».

При этом высокопроизводительный труд в отдельных странах, отраслях и на предприятиях уже сегодня сделал 35-часовую рабочую неделю реальностью.