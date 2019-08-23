«Верится с трудом»: как живут многодетные семьи в России

Около половины российских многодетных семей могут позволить себе свободно покупать еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные исследования Росстата, передает агентство РИА «Новости».

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Согласно данным службы статистики, не испытывают стеснений при покупке еды и одежды 52,6% семей, однако они не могут себе позволить приобретение товаров длительного пользования. Около 16% семей заявили, что им хватает средств на все, кроме покупки квартиры, дачи и автомобиля.

Количество многодетных семей, которые могут свободно позволить себе покупку еды, но при этом испытывают сложности с приобретением одежды и оплатой ЖКХ, составляет 27,7%, при этом 2% заявляют, что им не хватает даже на еду.

Позволить себе все, что считают нужным, могут лишь 0,7% многодетных семей в стране.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты говорят, что методика опроса для подсчета достаточно субъективна. Аналитики отмечают, что в последние данные «верится с трудом», так как предыдущее исследование разительно отличалось от этого.

«Росстат доказывал, что две трети таких семей ничего себе позволить не могут, только остро необходимые вещи. Теперь выясняется, что ситуация другая», — недоумевает Алексей Коренев, финансовый аналитик «Финам».

По мнению экспертов, любые опросы сами по себе не могут быть отнесены к той категории статистических данных, которые наиболее точны.

«Сам по себе опрос — это такая вещь, которая вполне может вызвать вопросы и сомнения. Перепроверить их невозможно», — поясняет Коренев.

В такого рода опросах отсутствует некий стандартный набор товаров и услуг, которые бы выступали четким сигналом уровня благосостояния респондентов. Каждая формулировка может означать что-то свое для каждого опрошенного.

«Чем дальше, тем труднее становится доверять Росстату. У него меняются методики на ходу. Опираться на эти цифры в дальнейшем тяжелее и тяжелее, потому что мы не знаем, какую цифру брать за истинную»,

— заключил Коренев.

Предыдущие исследования Росстата свидетельствовали, что 35,4% семей не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи. Кроме того, подавляющее большинство семей — 80% — не могут обеспечить себя необходимым минимумом товаров, не выходя при этом за рамки семейного бюджета.

По данным РАНХиГС, среди семей с одним-двумя детьми не могут оплатить непредвиденные расходы, ничего не продавая и не занимая, 66%, при этом если детей трое и больше, то этот показатель вырастает до 78%.

Напомним,

ранее Росстат также подсчитывал, что в России четверть детей в живут за чертой бедности.

Согласно исследованию «Социально-экономические индикаторы бедности», 26% детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума. В исследовании приводится статистика за 2017 год.

Так, в 2017 году за чертой бедности проживали 13,2% россиян, или 19,4 млн человек, в 2018 году — 12,9% населения, или 18,9 млн человек.

В министерстве труда также подтвердили, что семьи с детьми являются наиболее проблемными среди демографических и социальных групп — здесь уровень бедности в 2018 году составлял 22,9%.

Наиболее тяжелое положение в многодетных семьях. Здесь зафиксировали самый высокий процент бедности — 52,2%.

Вице-премьер Татьяна Голикова уже обращала внимание на данную проблему. Эту категорию она назвала «самой обиженной в этом смысле» частью населения, а результаты борьбы с проблемой оставляют желать лучшего — положительная динамика «не такая активная, как хотелось бы».

В майских указах 2018 года Владимир Путин поставил цель, что к 2024 году россиян, живущих за чертой бедности, должно стать в два раза меньше.

В документе перечислены шесть шагов, за счет которых предполагается этого достичь: предоставление ежемесячных выплат при рождении детей, содействие занятости женщин, которые воспитывают детей, учет бедных семей в регионах и создание специальных для них программ, а также создание новой потребительской корзины в 2021 году и другое.

Российский лидер Владимир Путин в июле подписал закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям. Воспользоваться такой льготой смогут семьи, у которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети. Речь идет о денежной сумме до 450 тыс. рублей. Она будет использована для того, чтобы погасить обязательства по ипотечному жилищному кредиту. Предварительно, компенсацию смогут получить около 30 тыс. семей в 2019 году.