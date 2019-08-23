Миссия невыполнима? Как Всемирный банк спасает Украину. LIVE

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10:20
С точки зрения ВВП на душу населения Украина – как Молдавия, Армения и Грузия. То есть, все плохо.
10:11
С чего это вдруг Всемирный банк взялся спасать Украину? А просто ВБ сам и по доброй воле признал Украину «одной из беднейших стран» в регионе Восточной Европы.
10:00
Здравствуйте, уважаемые читатели.
Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, находящийся на Украине, сегодня встречается с президентом страны Владимиром Зеленским. Расскажем о целях его визита.