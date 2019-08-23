Миссия невыполнима? Как Всемирный банк спасает Украину. LIVE

Глава ВБ встречается с Зеленским и помогает Украине с экономическим ростом

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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с законодателями в Киеве, май 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с законодателями в Киеве, май 2019 года
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с законодателями в Киеве, май 2019 года

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с законодателями в Киеве, май 2019 года

Ukrainian Presidential Press Office via AP
Всемирный банк взял на себя миссию по ускорению на Украине экономического роста. В пятницу президент ВБ Дэвид Малпасс в Киеве встречается с президентом Владимиром Зеленским и местными бизнесменами. Как Всемирный банк, который считает Украину «одной из беднейших стран региона» помогает с экономикой, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.
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10:20

С точки зрения ВВП на душу населения Украина – как Молдавия, Армения и Грузия. То есть, все плохо.

10:11

С чего это вдруг Всемирный банк взялся спасать Украину? А просто ВБ сам и по доброй воле признал Украину «одной из беднейших стран» в регионе Восточной Европы.

10:00

Здравствуйте, уважаемые читатели.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, находящийся на Украине, сегодня встречается с президентом страны Владимиром Зеленским. Расскажем о целях его визита.