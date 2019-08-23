Миссия невыполнима? Как Всемирный банк спасает Украину. LIVE

Отдел «Бизнес»

close Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с законодателями в Киеве, май 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с законодателями в Киеве, май 2019 года Ukrainian Presidential Press Office via AP