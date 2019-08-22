Трамплин в эмиграцию: зачем детей отсылают учиться за границу

В последние три года почти 3% всех российских школьников отправляются за средним образованием за рубеж, говорится в отчете Института статистики ЮНЕСКО. За прошлый год в России, по данным Росстата, было 1,8 миллионов первоклассников и часть из них родители отправили получать знания за границу.

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Официальной статистики о том, в какие именно страны родители отправляют детей учиться, у ЮНЕСКО нет. Между тем опрошенные «Газетой.Ru» аналитики в числе лидеров называют частные школы Великобритании. Также в топ-3 выбиваются учебные заведения США.

«Уже не первое десятилетие лидерство удерживают школы Британии – ежегодно около 30% школьников родители оправляют в английские частные пансионы.

Плюс популярны заведения США, которые стабильно на протяжении двух последних лет набирают 27% от всего числа «образовательных мигрантов». Примерно 10% от общего потока детей отправляют в канадские школы», — обращает внимание глава компании AcademConsult Ирина Следьева.

Впрочем, в последнее пятилетие россиян в пансионах США и Великобритании становится заметно меньше, признают эксперты. Несмотря на кажущееся стирание границ, британское общество и в меньшей степени американское, сохраняют кастовый характер. Получить статус полноправного члена английского клуба россиянам зачастую невозможно. Например, в 15 ключевых пансионах Британии официально действуют закрытые сообщества, в которые принимают только потомственных британцев, писали журналисты The Guardian.

Но и уже поступившие в престижные образовательные учреждения Великобритании россияне сталкиваются с насмешками со стороны местных студентов. К примеру, один россиянин в интервью таблоиду The Independent признавался, что старается не афишировать свою национальную принадлежность, чтобы не стать объектом унижений среди сверстников. Однажды, школьник рассказал, что родом из России, и на него сразу повесили ярлык «дьявола и «коррупционера».

Также напряженные двусторонние отношения Москвы и Лондона и падение курса рубля привели к тому, что меньше богатых россиян стали отправлять своих детей в британские частные школы. Исследование Совета частных школ, в который входит 1,3 тыс. подобных образовательных учреждений, зафиксировало падение численности обучающихся в Великобритании россиян за последние три года. В 2015 году в британских частных школах находились 3611 россиян, однако последнее доступное исследование от 2018 года показало, что их количество уменьшилось до 2806, признавали иностранные эксперты. И это еще данные до политического скандала, связанного с делом Скрипалей.

Между тем часть родителей сейчас выбирают для своих детей школы Швейцарии. Но после кризиса, стартовавшего в 2014 году, спрос на швейцарские пансионы упал. Россияне не готовы отдавать миллионы швейцарских франков на образование своих детей, если не уверены в последующем поступлении в местные вузы, объясняют эксперты.

Примечательно, что обучение в частной школе не гарантирует поступление в университет. Чтобы стать студентом вуза, все иностранцы вне зависимости от предыдущего места учебы обязаны сдать экзамены по пяти предметам, предоставить комиссии портфолио со своими достижениями и быть не моложе 18 лет. Если абитуриент закончил школу раньше, то обязан сначала поступить в школу-пансион и проучиться до своего совершеннолетия.

Открыть вторую родину

Стоимость обучения в большинстве иностранных пансионах стартует с $35 тыc. В эту цену входит проживание и питание. Дополнительно оплачиваются медицинская страховка, школьная форма, внеклассные занятия и перелеты домой на время каникул.

Ожидаемо, дороже всего обучение обойдется в Швейцарии.

В среднем год обучения стоит около 100-120 тысяч швейцарских франков ($101 --122 тыс.).

рассказали «Газете.Ru» в образовательно-консультационном центре Global Dialog. По словам директора центра Вячеслава Лычагина, стоимость образования в стране индексируется примерно на 3-4% ежегодно.

«Чуть меньшим спросом образовательные учреждения США, где годовое обучение обойдется в среднем в 60-65 тысяч долларов. Несколько ниже цены в английских пансионах – примерно 40 тысяч фунтов за год. Но за последние 20 лет цены в Британии из-за спроса выросли вдвое», — отметил он, добавив, что россияне также поступают в частные школы Германии и Испании.

Но и в этих государствах российским детям не всегда удается влиться в коллектив. Так, пару лет назад русскоговорящего 11-летнего мальчика одноклассники подвергали буллингу на протяжении четырех месяцев. При этом издевались над мальчиком с молчаливого согласия руководителя. В итоге родители забрали ребенка из учреждения.

Помимо вышеперечисленных стран, родители в последние годы стали выбирать пансионы в Италии, Ирландии и на Кипре. Они более доступны по цене и предоставляют соизмеримое качество образовательных услуг. «Экономический кризис, безусловно, сказался на уровне доходов населения, поэтому родители ищут школы в пределах $30 тыс. в год. В этот бюджет вписываются и Кипр и Италия, а также часть учреждений в Ирландии», — говорит Ирина Следьева.

Несмотря на довольно высокие расценки, спрос на среднее образование за рубежом резко не падает, признают эксперты. Россияне готовы вкладывать в своих детей немалые средства с прицелом на то, что те останутся за границей.

По данным свежего опроса исследовательского центра Gallup, которые провели опрос россиян весной текущего года, около 20% граждан хотели бы эмигрировать. Этот показатель стал самым высоким с 2007 года. При этом больше всего хотят покинуть страну именно молодые россияне. Больше 40% респондентов в возрасте от 15 до 29 лет высказали желание оставить родину навсегда.

«Родители чувствуют политическую и экономическую нестабильность, поэтому хотят обеспечить возможность выбора для своих детей страны для дальнейшей жизни. В подростковом возрасте адаптироваться к иной культурной среде легче. В итоге спрос на заграничные пансионы растет даже больше, чем на высшее образование»,

— объясняет Следьева.

В среднем за год стоимость обучения в зарубежных пансионах растет в пределах 1-3%. Примечательно, что стараются устроить своих детей в зарубежные пансионы и звезды российской эстрады. Например, дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина – Елизавета – обучалась в школе на западном побережье Майами, в то время как первый внук Аллы Пугачевой закончил школу и получил диплом киноакадемии Нью-Йорка. По данным портала Spletnik, год обучения в престижном заведении стоил около $50 тыс.

Школы для золотой молодежи

В России также можно дать ребенку платное школьное образование. Сейчас в стране насчитывается порядка 850 частных школ, что составляет около 2% от общего числа образовательных учреждений. Большинство школ работают в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, свидетельствуют данные министерства просвещения.

Цена на год обучения стартует от 60 тысяч рублей. Также необходимо оплатить разовый вступительный взнос, который может составлять от 50 до 100 тыс. рублей.

Тем не менее, в стране работают школы, стоимость обучения в которых сопоставима с частными пансионами за рубежом. Например,

в Павловской гимназии год обучения стоит 1,475 млн руб. вне зависимости от программы и возраста ученика.

Сопоставимую плату за образование берут в Первой московской гимназии. За месяц обучения (на официальном сайте нет данных за годовое обучение) родителям придется отдать от 120 до 160 тыс. рублей.

Любопытно, что в некоторых частных школах России действуют скидки за хорошую учебу.

Замыкает топ дорогостоящих частных школ страны Московская экономическая школа. За год пребывания ребенка родителям придется отдать как минимум 1 млн рублей. С переходом ученика в пятый класс цена возрастает до 1,150 млн руб., а в старшей школе стоимость перешагивает отметку в 1,3 млн рублей.