«Юбилейный ВЭФ станет важной контрольной точкой и ориентиром на будущее»

— В этом году ВЭФ проводится в 5-й раз. Это юбилей. Стоит ли ждать чего-то необычного?

— В этом году мы будем подводить итоги работы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, проделанной с 2015 года. В рамках Форума будут оцениваться экономические показатели и эффективность реализуемых мер по социальному–экономическому развитию регионов, будут отмечены основные достижения. Также на ВЭФ-2019 состоится обсуждение основных направлений дальнейших работы по развитию Дальнего Востока. Таким образом, юбилейный ВЭФ станет одновременно и важной контрольной точкой, и ориентиром на будущее.

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— Гостей из скольких стран стоит ждать? Эффект санкций, если он и был, практически не ощущается?

— В этом году мы предварительно ожидаем на Форуме более 4000 человек из более чем 30 иностранных государств. Интерес международного сообщества к России и сотрудничеству с нашей страной не снижается. География участников таких форумов, как ПМЭФ и ВЭФ, с каждым годом растет. В мероприятиях регулярно принимают участие главы государств и правительств. Это говорит не только о важности России в системе международных отношений, но и об актуальности такого формата взаимодействия, как форумы. Это эффективные коммуникационные площадки для развития сотрудничества, обсуждения острых вопросов и глобальных проблем.

— Насколько представительными будут делегации? Стоит ли ждать «первых лиц»?

— Ожидается, что самыми многочисленными будут делегации Японии, КНР, Великобритании, США, Швейцарии и Индии. На Форум прибудут и первые лица государств – Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. Они примут участие в пленарном заседании ВЭФ вместе с Президентом России Владимиром Путиным.

— Будут ли какие-то неожиданные визитеры? Правда ли, что приедет делегация из Италии?

— Да, это правда, официальная делегация Италии впервые примет участие в ВЭФ и, более того, будет одной из самых многочисленных на Форуме. Впервые на ВЭФ на столь высоком уровне будет представлена Малайзия. Делегация Сингапура в этом году также станет одной из самых представительных.

— Будут ли неожиданности в деловой программе: как обычно пленарные заседания и панельные дискуссии? Что их будет отличать в этот раз?

— Помимо пленарного заседания, панельных дискуссий и страновых бизнес-диалогов в этом году мы предлагаем для участников несколько новых мероприятий и форматов. Впервые на Форуме будет работать интерактивная площадка Генеральной прокуратуры РФ. На ней будут проходить тематические сессии с обсуждением вопросов защиты прав резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток, проблем административного и силового давления на бизнес, механизмов противодействия коррупции, разработки цифровых технологий для оптимизации взаимодействия прокуратуры с корпоративным сектором.

В стартовый день ВЭФ, 3 сентября, состоится конференция «Общее экономическое пространство от Тихого до Атлантического океана. Большое Евразийское партнерство».

В ее рамках запланировано обсуждение тем, посвященных Большому Евразийскому партнерству, сотрудничеству в макрорегионе Японского моря и приграничному сотрудничеству на Дальнем Востоке. В тот же день на ВЭФ-2019 пройдет V Форум СМИ России и Китая, который традиционно организуется на полях крупных международных мероприятий. Также на ВЭФ будет проведена питч-сессия участников конкурса Business Priority для высокотехнологичных стартапов, среди которых выберут победителей, и специальное мероприятие по акселерации стартапов.

— В связи с юбилеем культурная программа будет какой-то особенной? Чего ждать участникам и гостям ВЭФ?

В этом году в рамках культурной программы запланировано множество событий. На Приморской сцене Мариинского театра можно будет посмотреть балет «Дон Кихот» и гала-концерт лауреатов XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского из АТР, а в Приморской краевой филармонии – шоу-программу «Бродвей vs Голливуд» с участием эстрадных исполнителей. На малой сцене пройдет концерт японских музыкантов.

Также гости ВЭФ первыми увидят картину итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа» из собрания флорентийской галереи Уффици.

Картину впервые привезут в Россию и на несколько дней выставят прямо на площадке Форума. На площадке Форума также пройдет выставка художников из регионов ДФО, где будут представлены современные женские образы.

На Спортивной набережной Владивостока во второй раз пройдет Фестиваль культур «Созвездие Дальнего Востока».

В числе новинок – благотворительная акция и концерт «День доброго мороженого», организатором которых выступает фонд «Сохрани жизнь», а вырученные средства пойдут на лечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями.

Одним из ключевых событий культурной программы по традиции станет выставка «Улица Дальнего Востока», где 11 регионов Дальнего Востока представят свой потенциал и достижения в сфере экономики, культуры и туризма.

Особое место в этой программе займет конкурс красоты и таланта «Краса Дальнего Востока», в нем примут участие представительницы от 11 регионов Дальнего Востока.

— Слышали, что будут какие-то спортивные состязания? Кто в них будет принимать участие?

— Всего в рамках спортивной программы ВЭФ-2019 пройдут соревнования по 14 видам спорта.

Центральное событие спортивной программы – ежегодный Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

В турнире участвуют сборные юношей и девушек в возрасте до 18 лет из России, Японии, Монголии, Китая и Южной Кореи.

5 сентября состоится торжественная церемония открытия Х Юношеских спортивных игр стран АТР, проходящих под патронатом ЮНЕСКО.

В соревнованиях по 9 видам спорта примут участие более 300 молодых спортсменов из Индии, Китая, Японии, Южной Кореи, Северной Кореи, Лаоса, Таиланда и России. Важное место займет спортивный турнир между представителями регионов ДФО. Также в рамках спортивной программы пройдут регата Roscongress Cup в классе Platu 25, турнир по керлингу Roscongress Cup в рамках этапа мирового тура Pacific Ocean Cup 2019, гала-матч по хоккею, международные турниры по мас-рестлингу и игре го и другие мероприятия.

— Наложит ли какой-то отпечаток надвигающаяся Олимпиада в Токио? С чем приедут гости из Японии?

— В этом году впервые на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ будет работать Российско-японский дом сумо. В его программе мастер-классы и знакомство с национальной японской борьбой, интерактивные конкурсы и развлекательная программа, а кульминацией станет матчевая встреча сборных России и Японии по сумо.

— Чего ждать тем, кто захочет посетить выставку «Улица Дальнего Востока»?

— В этом году на выставке о своей культуре, туристическом, инвестиционном и промышленном потенциале посетителям расскажут сразу 11 регионов. В мероприятии впервые примут участие Республика Бурятия и Забайкальский край, которые только в прошлом году были включены в состав Дальневосточного федерального округа.

Из необычных экспозиций можно выделить павильон Камчатки в виде краба, Еврейской автономной области под названием «Радуга перспектив, и Магадана в форме стилизованной буквы «М» – фирменного знака области.

Также в этом году на «Улице Дальнего Востока» в первый раз будет представлен павильон Дальневосточного федерального университета «Остров Русский: Молодежь. Наука. Инновации», где молодые ученые ДВФУ и Дальневосточного отделения РАН, а также представители госкорпораций и крупных IT-компаний расскажут о перспективных научных исследованиях и разработках.

— Как ВЭФ повлиял за эти 5 лет на экономику российского Дальнего Востока? Какое место занимает ВЭФ среди других подобных форумов?

— За пять лет на Дальнем Востоке России были разработаны и внедрены эффективные механизмы поддержки инвестиций и предпринимательства. Многие из них были предложены на Восточном экономическом форуме.

Сегодня на Дальнем Востоке действуют двадцать территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) и Свободный порт Владивосток с преференциальными режимами, которые предлагают низкий уровень налогообложения, упрощенные административные процедуры и специальные меры по защите инвесторов.

Кроме того, режим ТОР обеспечивает резидентам подготовленную за счет государства инфраструктуру, а резиденты Свободного порта Владивосток могут пользоваться свободной таможенной зоной в ключевых припортовых территориях побережья Японского и Охотского морей. Также на Дальнем Востоке действует государственная инфраструктурная поддержка инвестиционных проектов, программа «Дальневосточный гектар».

ВЭФ играет большую роль в реализации и совершенствовании механизмов поддержки инвесторов и предпринимателей, так как на форумах происходит обмен мнениями между федеральными и региональными властями, бизнесменами и представителями гражданского общества, производится анализ ошибок и достижений, разрабатываются новые меры для ускорения социально-экономического развития дальневосточных регионов.

Безусловно, Восточный экономический форум занимает одно из значимых мест в календаре российских экономических форумов.