«Без этого невозможно жить»: россияне увеличили траты на алкоголь

У россиян в 2018 году в среднем уходило на покупку алкогольных напитков и табачных изделий 3% от общих потребительских расходов, подсчитал Росстат. Примерно столько же наши соотечественники на вредные привычки тратили и в 2017 году.

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По данным ведомства, больше всего денег на покупку алкоголя и табачных изделий тратили жители Ямало-Ненецкого АО (5,7% от расходов) и Еврейской автономной области (6%). Интересно, что в 2017 году в обоих регионах на эти товары тратили меньше – 5,8% и 5,2% соответственно.

Меньше всего на покупку алкоголя и табака тратили жители Северного Кавказа (около 1%).

Рекорд за Чечней – всего 0,1% от общих потребительских расходов. В Ингушетии траты составили 0,3%, в Карачаево-Черкесии — 1,2%, в Дагестане — 1,4%. Кстати, в этих регионах в прошлом году тоже стали курить и пить больше, чем в 2017 году – примерно на 0,4%.

Траты жителей на алкоголь и табак в Москве и Санкт-Петербурге составили 3,4% и 2,7% от общих расходов соответственно. В 2017 году траты москвичей составили 2,9%, а петербуржцев — 3%.

Всего на продукты питания в 2018 году пришлось 30,2% расходов россиян.

Больше всего на еду и безалкогольные напитки тратили жители Ингушетии, Дагестана и Чукотки.

В марте жители России поучаствовали в опросе Росстата и объяснили употребление алкоголя традицией отмечать праздники (73,1% россиян). Кроме того, алкоголь просто доставляет удовольствие (27,8%) и успокаивает (25,3%), отметили россияне.

2,4% всех опрошенных, отвечая на вопрос о причинах употребления алкоголя, заявили, что «без этого просто невозможно жить».

По данным ВЦИОМ, в России доля непьющих россиян неуклонно снижается — она уже упала с 40% до 33%. Однако, согласно сведениям Росстата, за последние пять лет в стране стало больше тех, кто выпивает 1-2 раза в месяц — их доля выросла с 24,9% до 32%.

В марте Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) подсчитал, что в 2018 году каждый россиянин в среднем выпил 14,3 л спиртного — на 8,3% больше, чем в 2017 году.

Средний показатель продаж легальной алкогольной продукции по России в 2017 году составил 13,2 л на человека.

В июле Минздрав поддержал идею перевести продажу алкоголя и сигарет в специализированные магазины, а продажу в обычных магазинах запретить.

Лицам, не достигшим совершеннолетия, вход в такие магазины будет запрещен.

В настоящее время в России алкоголем торгуют 250 тыс. точек. В случае принятия данного законопроекта большая часть из них может закрыться.

Ранее Роспотребнадзор напомнил, что алкоголь можно покупать только в стационарных точках торговли. Магазины, торгующие спиртным, должны иметь лицензию.

На бутылке или упаковке легально продаваемого алкоголя должны быть размещены федеральная марка (для отечественной продукции) и акцизная марка (для импортной). Исключение сделано для пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

Согласно еще одному исследованию — сервиса Rate&Goods — все большее число россиян отказываются от вина и крепкого алкоголя из-за высокой стоимости этих напитков. В итоге люди отдают предпочтение более дешевому пиву.

18 июля в Минздраве отказались от цели снизить число курильщиков до 5% к 2035 году, которую ведомство ставило перед собой ранее. При этом министерство предложило новый метод борьбы с курением - снижать зарплату россиянам, которые курят на рабочем месте.

Согласно новой программе ведомства, работодатель может штрафовать своих сотрудников в зависимости от того, как долго и часто они ходят курить. Также компаниям предложили запретить курение на территории организации, оборудовать офисы зонами для физических упражнений и оснастить общественные места датчиками дыма.

Тем временем депутаты Госдумы намерены вернуть курилки в аэропорты, но планируют сделать их платными. Примерный тариф уже назван: по 100 рублей за вход. Поправки будут рассматриваться в Госдуме во время осенней сессии.

Росстат ранее выяснил, что

четверть россиян — 22,5% — курят ежедневно. При этом 5,4% курильщиков вообще не могут жить без сигарет.

Просто привычкой курение назвали 74,8% опрошенных. 30,6% признались, что не могут бросить из-за недостатка силы воли. 34,1% респондентов это успокаивает.