Остров раздора: Трамп отменил встречу с премьером Дании

Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии. Об этом американский лидер написал в Twitter.

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«Дания - особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что она не заинтересована в обсуждении приобретения Гренландии, я перенесу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время», - написал Трамп.

Своей прямолинейностью премьер сэкономила немало средств и усилий как для США, так и для Дании, добавил он. При этом Трамп выразил надежду на то, что позиция властей Дании изменится.

Президент США ранее подтвердил на пресс-конференции, что интересовался возможностью покупки Гренландии.

Он назвал приобретение острова «стратегически интересным». Прежде об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Глава датского правительства Фредериксен назвала идею Трампа абсурдной, отметив, что по-прежнему готова встретиться с ним во время визита в Данию, запланированного на 2-3 сентября. Президента США пригласила с официальным визитом датская королева.

«Гренландия не продается. Гренландия не датская. Гренландия принадлежит Гренландии. Я очень надеюсь, что все это не серьезно», - заявила Фредериксен газете Sermitsiaq.

Власти Гренландии также заявили, что остров не продается.

Крупнейший остров в мире принадлежит Дании и имеет стратегическое значение для освоения Арктики.

Большая часть Гренландии покрыта льдом. Население острова составляет около 56 тысяч человек.

Абсурдной идею Трампа в Дании сочли единодушно. Представитель Датской народной партии Серен Йесперсен назвал предложение смехотворным. Дания не может продать США 50 тыс. своих граждан, сказал он.

«Если он в самом деле обдумывает такой план, это окончательное доказательство того, что он сошел с ума»,

- приводит слова Йесперсена The Independent.

Бывший премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен сказал, что это, наверное, первоапрельская шутка, «жаль только не сезон».

Советник Трампа Лоуренс Кадлоу рассказал, что экс-президент Гарри Трумен также собирался купить остров и предложил властям Дании $100 млн, но получил от них отказ.

Гренландия — крупнейший остров в мире, он расположен на пересечении Северного Ледовитого и Атлантических океанов. Территория входит в состав Дании, но обладает широкой автономией и не входит в ЕС, в отличие от Дании. Местные органы могут сами контролировать вопрос добычи полезных ископаемых и привлечения новых инвесторов по освоению шельфа.

Для президента речь идет о крупной сделке с недвижимостью, пишет The Guardian. Она обеспечила бы землю в четверть размера США и закрепила бы место Трампа в истории США наряду с президентом Эндрю Джонсоном, который купил Аляску у России в 1867 году, отмечает газета.

По мнению советников Трампа, такая сделка могла бы поставить под вопрос доминирование Китая на рынке мировых промышленных металлов.

Гренландия таит в себе одни из крупнейших месторождений редкоземельных металлов, включая неодим, празеодим, диспрозий и тербий, а также уран и побочные продукты цинка.

Цель США – это автралийская компания Greenland Minerals, вызвавшая большой ажиотаж с тех пор, как начала работать на юго-западном полуострове Гренландии в 2007 году для разработки рудника Kvanefjeld, богатого редкоземельными металлами, пишет The Guardian.

Предположительно, что более 100 миллионов тонн руды находится под землей, и ожидается, что проект станет одним из крупнейших мировых производств за пределами Китая.

Кроме того, США интересны залежи нефти на шельфе Гренландии.

Впервые запасы сырья на острове были обнаружены в 2010 году. Тогда британская компания Cairn Energy пробурила первую скважину. Но суровые погодные условия позволили выполнять работы всего четыре месяца в году, что вынудило корпорацию покинуть регион.

Однако в 2018 году Национальная геологическая служба США провела анализ недр острова. Американские инженеры обнаружили на шельфе примерно 50 млрд баррелей нефти.

По словам Трампа, Гренландия обходится Дании в 700 млн долларов в год. Продажа острова облегчила бы это бремя

Financial Times оценила в 1,1 трлн долларов США совокупную стоимость минеральных и оборонных активов Гренландии.