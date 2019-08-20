Работать за еду: сколько россияне тратят на продукты

Больше всего на еду в 2018 году потратили жители Ингушетии, Дагестана и Чукотки, меньше всего — Татарстана, Югры и Москвы. К таким выводам пришли специалисты Росстата после анализа трат наших соотечественников.

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По данным статистического ведомства, в 2018 году на питание и безалкогольные напитки жители Ингушетии тратили 57,9% всех своих расходов, в отличие от 59,6% годом ранее. У жителей Дагестана на еду пришлось 53,8% расходов, на Чукотке — 47,7%. В 2017 году этот показатель составил 58,4 и 39,8% соответственно.

В среднем по стране на еду у наших соотечественников приходится около 30% расходов, говорится в отчете.

Меньше всего на еду, по оценке Росстата, в прошлом году потратили жители Москвы — 24,5% суммарных расходов, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры — 23,1% и Татарстана --21,8%.

На расходы влияют три фактора, рассказала «РИА Новости» доцент кафедры экономики и статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская. Как правило, это «низкая заработная плата, состав семьи и стоимость продуктов питания».

Специалист напомнила, что средняя заработная плата в Ингушетии составила 22,8 тыс. рублей в январе 2019 года, в Республике Дагестан — 24,1 тыс. рублей.

«При этом в Дагестане стоимость минимального набора продуктов питания составляла в январе 2019 года 3 941 рубль, к июлю, несмотря на сезонность, прибавила до 4 001 рубля. Практически аналогичная ситуация и в Ингушетии, где стоимость июльской «корзины» составила 4 007 рублей», — пояснила Лебединская.

На Чукотке средняя заработная плата составила 95,8 тыс. рублей, указала эксперт. Она отметила высокий уровень цен на продукты в регионе — 486 руб. за 1 кг говядины, 293 руб. за 1 кг яблок и 395,75 руб. за 1 кг творога. При том, что доля детей в возрасте до 18 лет в этом субъекте составляет 22,4%, удовлетворять нормы потребления продуктов растущего организма «становится проблематично». Схожая ситуация и в Ингушетии и Дагестане.

Кроме того, на разницу в данных влияет и национальный менталитет — религиозная принадлежность и традиции. Граждане попросту не могут заменить дорогую баранину и говядину более дешевой свининой, заключила специалист.

Увеличение расходов на еду часто связывают с падением реальных доходов и высокой инфляцией. По данным Росстата, в первом полугодии продовольственная инфляция составила 5,9%. Также в первом квартале на 2,3% сократились реальные доходы россиян. Ожидается, что во втором квартале этот показатель продолжит падать.

При этом ранее уже сообщалось, что потребительская корзина может подорожать. Предложение об изменении списка необходимых продуктов питания для жителей России выдвинул Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии.

Министерство труда занимается этим вопросом. Отмечается, что корзина станет на 30% дороже из-за добавления новых продуктов. Обновленный состав планируется утвердить с 1 января 2021 года.

Речь идет о минимальном наборе продуктов, товаров и услуг, необходимых для жизнедеятельности человека, состав и объем которого установлен федеральным законом.

Специалисты считают, что в новый рацион необходимо добавить на 5% больше мяса, на 16% — рыбы, на 14% — творога и яиц, а также на 11% — птицы.

В новом варианте из состава потребкорзины исключен маргарин и добавлены йодированная соль, обогащенные микро- и макронутриентами хлеб и молоко, а также витаминно-минеральный комплекс.

Напомним, сейчас из продуктов в потребкорзину, в частности, входят по нормативу хлеб, макароны, мука, крупы, картофель, овощи и бахчевые, фрукты, сахар, яйца, растительное масло, мясо- и рыбопродукты.

В майском исследовании Росстата также говорится, что у 15% российских семей денег хватает только на продукты питания, покупка одежды и оплата жилищно-коммунальных услуг для них проблематична, также 0,7% соотечественников испытывают сложности с покупкой еды.

Кроме того, 50% российских домохозяйств не могут позволить себе покупку товаров длительного пользования, поскольку денег хватает только на предметы первой необходимости.

Две трети молодых семей не в состоянии купить такие вещи, как стиральная машинка, холодильник, автомобиль. Позволить себе все могут только 3,2% домохозяйств.