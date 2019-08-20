Подозрительные переводы: кому банки хотят заблокировать карты

Ассоциация банков России (АБР) намерена на заседании комитета по информационной безопасности банков 27 августа предложить новые поправки к закону «О национальной платежной системе» и к закону «О противодействии легализации доходов, полученным преступным путем». Как пишет «Коммерсант», идею предложили банковские сотрудники в качестве предупреждения несанкционированного списания денег с карточных счетов.

Реклама

Как рассказал «Газета.Ru» вице-президент АБР Алексей Войлуков,

необходимо внести в законы такой новый механизм, который даст возможность банку, где открыт счет предполагаемого мошенника, замораживать подозрительные суммы.

По замыслу авторов идеи, это станет дополнительным страховочным механизмом от махинаций с пластиковыми картами.

В настоящее время действуют внесенные осенью прошлого года поправки в закон «О национальной системе платежных карт», согласно которым блокировка средств, да и самой карты возможна только в момент списания денег из банка-отправителя. Например, банк видит, что идут операции, которые обычно человек не совершал по своей карте – держатель карты живет в Москве, а операции массово идут на территории Казахстана, пояснил Войлуков. В этот момент банк имеет право блокировать карту или конкретную операцию.

Разные банки поступают по-разному: кто-то звонит клиенту и спрашивает подтверждение операции, кто-то блокирует карту и ждет, когда клиент сам перезвонит в банк или обратится в отделение.

Но чаще всего клиент о том, что с его счета деньги украдены, узнает не сразу, а спустя несколько минут или даже дней, когда средства уже списаны с его счета и зачислены на счет человека в другом банке. «Мы же все уже привыкли к тому, что переводы с карты на карту проходят моментально», — отметил Войлуков.

Сейчас, когда деньги списаны и ушли в другой банк или даже просто другому клиенту внутри того же банка, то банк-получатель имеет право вернуть их отправителю только с согласия получателя. А если деньги списали мошенники, то ясно, что они такого разрешения никогда не дадут, указывает вице-президент АБР.

Время, которое проходит между зачислением денег на счет мошенника и снятием их в банкомате, и будет дано клиенту, понявшему, что его средства украли, на опротестование операции.

Планируется, что если отправитель денег обратился в полицию и получил там уведомление, а потом передал его в банк, то блокировка средств может составить 30 рабочих дней. На тот же срок можно будет блокировать сомнительную операцию, если у банка есть подозрения, что операция проводится в целях отмывания преступных денег – согласно требованиям 115 закона.

Если же отправитель средств не опротестовывает операцию и не обращается в полицию, то карта получателя денег будет разморожена через два дня.

Эксперты видят в предложенной системе сразу несколько «дыр». Так, заместитель председателя подкомитета по платежным системам и информационной безопасности Торгово-Промышленной палаты Тимур Аитов сообщил «Газета. Ru», что

в срок 30 дней, на который банки предлагают блокировать карты, разбор мошеннической операции не уложится, так как должна быть проведена работа полиции по расследованию дела.

Кроме того, наверняка потребуется и время для вынесения судебного решения. «А все мы знаем, насколько медленно работают российские суды», — отмечает эксперт.

СЕО консалтинговой компании «Булад&Co» Булад Субанов отмечает, что к сегодняшнему дню некоторые российские банки уже поднаторели в блокировке счетов клиентов — юридических лиц. И даже создали на процедурах разблокирования счетов довольно прибыльный бизнес, когда клиенту говорится: мы отдадим тебе твои средства, в чистоте которых сомневаемся. Но только с дисконтом в 20-30%.

«Но проблемы юридических лиц воспринимаются обществом как нечто отстраненное, ведь никто же не заставляет людей в России заниматься бизнесом. А вот если банки начнут массово блокировать карты физических лиц – это чревато, как минимум тем, что мы еще на несколько десятилетий затормозим внедрение в стране безналичных платежей», — остерегается Субанов.

Эксперты полагают, что предлагаемые меры не будут одобрены в Центральном банке.