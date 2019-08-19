«Заболтать рынок»: зачем Трампу нужна Гренландия

США имеет стратегическую заинтересованность в приобретении Гренландии. О новом направлении внешнеполитического курса заявил президент страны Дональд Трамп.

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По словам политика, страна планирует обсуждать этот вопрос, хотя пока он не входит в пул основных. «Но это не тема номер один в повестке дня», — подчеркнул президент в беседе с журналистами Reuters.

Буквально в конце прошлой недели Трамп заявлял, что остров имеет ключевое стратегическое значение для США, писали западные СМИ. Источники из окружения Трампа отмечали, что американский лидер неоднократно интересовался у советников, могут ли США купить Гренландию, и требовал аналитические отчеты о природных богатствах острова.

Между тем власти Дании предложение Трампа восприняли с иронией и отказались от подобной сделки. Так, премьер-министр Дании Метте Фредериксен высказалась категорически против продажи острова, входящего в состав королевства на правах автономии.

«Гренландия не продается. Гренландия не датская. Гренландия — гренландская», — процитировало госпожу Фредериксен местное издание Sermitsiaq. Политик выразила надежду, что разговоры в Белом доме о покупке острова несерьезны.

Власти острова в лице министра иностранных дел Ане Лоне Баггер выступили с аналогичным заявлением, отметив, что Гренландия открыта для бизнеса и не продается иным государствам.

Впрочем,

даже если бы власти Дании выставили остров на продажу, США вряд ли бы смогли его выкупить по рыночной стоимости, уверены опрошенные «Газетой.Ru» аналитики. Ориентировочная стоимость квадратного метра территории составляет порядка $5 млн.

С учетом того, что территория Гренландии превышает 2 млн квадратным метров, его итоговая стоимость может доходить до $10-11 трлн, указывает профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.

«В последний раз США предлагали выкупить остров за $100 млн еще при Трумэне в 1964 году. С учетом инфляции выходит, что администрация может предложить $1,5 млрд, но эта цена не соответствует рыночной», — отметил экономист.

При этом по реальной цене американцы не смогут купить остров, так как она превышает половину ВВП США, добавляет Ордов. Согласно данным Бюро экономического анализа (BEA) министерства торговли США, в 2018 году показатель составил $20,5 трлн. За год экономика страны выросла на 3,1%.

«Даже при растущей экономике сделка нанесет ущерб США, а выгоды от сделки очевидны в большей степени для Дании, которая избавится от дотационного региона», — прогнозирует Ордов. На данный момент порядка 50% всего бюджета Гренландии приходится на дотации из датской казны. По оценкам The New York Times, они составляют $740 млн в год или $13 тыс. на каждого жителя.

В поисках черного золота

Гренландия — крупнейший остров в мире, он расположен на пересечении Северного Ледовитого и Атлантических океанов. Территория входит состав Дании, но обладает широкой автономией. Например, местные органы могут сами контролировать вопрос добычи полезных ископаемых и привлечения новых инвесторов по освоению шельфа.

В недрах острова уже были обнаружены запасы графита, каменного угля, свинцово-цинковой и железной руды. Также территория богата минералами, содержащими большие запасы хрома, молибдена и урана. Плюс на острове находятся значимые запасы криолита, который используют при производстве алюминия. Примечательно, что этот минерал не встречается практически нигде, кроме как на западном побережье Гренландии.

Тем не менее США больше всего заинтересовали залежи нефти на шельфе Гренландии.

Впервые запасы сырья на острове были обнаружены в 2010 году. Тогда британская компания Cairn Energy пробурила скважину глубиной более пяти метров. Но суровые погодные условия позволили выполнять работы всего четыре месяца в году, что вынудило корпорацию покинуть регион.

Но в 2018 году Национальная геологическая служба США провела анализ недр острова.

Американские инженеры обнаружили на шельфе примерно 50 млрд баррелей нефти. Для сравнения: раздираемая гражданской войной Ливия обладает 52 млрд баррелей нефти.

Впрочем, даже с учетом разработки новых месторождений рентабельность сделки вызывает сомнение, признают аналитики. По словам Константина Ордова, при текущих ценах на нефть в диапазоне $58-60 за баррель работы на шельфе не принесут выгоды нефтегазовым корпорациям.

«Несмотря на то, что американцы активировали разработки на Аляске, хоть это и противоречило экологическим нормам, в случае с Гренландии придется помимо трат на разработку закладывать издержки на выплату экологической ренты. Учитывая баснословные затраты на покупку самого острова, инициатива вряд ли окупится при достаточно невысоких ценах на сырье», — считает аналитик.

Хайп на рынке

В ближайшие десять лет американцы не смогут купить Гренландию, уверены аналитики. Во-первых, у казны нет свободных средств для сделки, а во-вторых, заявления Трампа больше похожи на очередной пиар-ход, отмечает руководитель департамента инвестиционных стратегий БКС Юрий Скоркин.

«Не исключаю, что таким образом Трамп пытается отвлечь экспертное и бизнес сообщество от текущей торговой войны США и Китая. Президент вновь повысил пошлины на товары, что вызвало опасения у инвесторов, которые начали выводить средства из рисковых активов», — заметил собеседник «Газеты.Ru».

Между тем текущий год стал одним из самых удачных для фондового рынка США. Так, ключевой промышленный индекс страны Dow Jones вырос с начала года на 8% и сейчас торгуется на максимальных за пять лет значениях в коридоре 25500 – 25900 пунктов. Технологичный Nasdaq также бьет новые рекорды, вплотную приближаясь к 7604 пунктам.

«Но дальнейший потенциал роста по индексам отсутствует, рынок вот-вот начнет падать. Поэтому рассказывая о покупке Гренландии, Трамп пытается показать перспективность нефтегазовых компаний, чтобы привлечь новых инвесторов на американскую биржу.

Такой пиар-компанией президент планирует заговорить больные места фондового рынка», — отмечает Константин Ордов.

Словесные интервенции президента США не раз спасали экономику страны. В феврале текущего года Трамп написал в Twitter, что сырье стало слишком дорогим и призвал ОПЕК успокоиться и не подталкивать цены вверх. В итоге цены на нефть за три часа после публикации твита упали на 3-5%.