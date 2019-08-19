Полная утилизация: что предлагает Минприроды

Правительство РФ вернулось к идее полной утилизации товаров и упаковки. С соответствующей инициативой выступило Минприроды, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо ведомства.

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Как выяснило издание, вице-премьер Алексей Гордеев поручил профильным ведомствам — Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития — изучить эту инициативу. Рассмотреть вопрос о сроке повышения нормативов утилизации правительство рассчитывает до середины 2020 года.

В настоящее время тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары производители в РФ обязаны утилизировать на 5–35% от объема реализации или платить экосбор. В прошлом году таким образом было собрано 2,2 млрд рублей, за счет повышения планки Минприроды рассчитывает увеличить доходы до 136 млрд рублей.

Из этой суммы, в частности, планируется собрать 47 млрд рублей по группам электроники, 22 млрд руб. за счет бумажных изделий и картона, 17,9 млрд — резины и шин, 14,4 млрд рублей — стекла, а 0,9 млрд руб. — с производителей древесных изделий.

При этом увеличение нормативов утилизации до 100%, по замыслу чиновников, позволит загрузить перерабатывающие мощности. Такой шаг соответствует европейскому опыту, где плата рассчитывается исходя из необходимости полной утилизации, уверены в Минприроды.

Ранее о намерении ведомства реформировать систему ответственности производителей за отходы писали «Ведомости». По данным газеты, план реформы подготовлен Минприроды совместно с «Российским экологическим оператором» (РЭО) и уже направлен в кабмин.

Позиция ведомства, по словам замминистра Владимира Логинова, следующая:

реформу обращения с отходами решать только за счет населения невозможно, нужно подключить к этому бизнес, заставив отвечать за переработку товаров и упаковки, которые они произвели или ввезли в Россию.

Это касается постельного белья, одежды, моторного масла, шин, зеркал, стеклопакетов, пластиковых и бумажных упаковок и других групп товаров. Всего в перечне 54 наименования.

Эксперты и представители бизнеса идею восприняли скептически. По их мнению, это увеличит нагрузку прежде всего на добросовестный бизнес, который сейчас работает в открытую и платит экосбор.

«Утилизационный сбор является налогом. Его администрирование будет гораздо серьезнее. Штрафные санкции будут жестче», — подчеркивает президент организации бизнеса «Опора России» Александр Калинин. По его словам, непонятно, как будут распределяться собранные средства по утилизационному сбору, механизм пока не проработан, а должен быть понятен и прозрачен.

«В Европе действуют некоммерческие организации-утилизаторы. Полученные средства они распределяют самостоятельно. У нас такие механизмы пока не работают», — посетовал Калинин.

Если утильсбор одномоментно будет введен как обязательный для всей продукции, многие предприятия просто перестанут быть рентабельными, а значит, будут искать пути «договориться» или закрываться, обращает внимание директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. «Для промышленного производства в России, которое и так является крайне рискованным предприятием, это будет сильный удар», — предупреждает Пахомов.

На данный момент понятно только то, что бизнес будет платить больше. И логично предположить, что в итоге переложит эту нагрузку на конечного потребителя, что неминуемо приведет к росту инфляции.

«Производитель всегда переложит возросшую себестоимость на потребителя — и не в размере 1-2%, а гораздо выше, на 5-8%, тем более, что некое моральное дозволение на это есть: утильсбор является никаким не сбором, а по сути новым налогом», — констатирует Пахомов. Эксперт выразил надежду, что по этой причине Минфин и ЦБ не пропустят инициативу на данном этапе.

Интересно, что идея повысить нормативы уже возникала несколько лет назад у Минпромторга. Но тогда именно Минприроды выступило против.

Минпромторг предлагал с 2018 года ввести полную утилизацию бытовых неэлектрических приборов, осветительного оборудования, а еще через год — бумаги, картона и изделий из них, а также шин и пластмассовых изделий, в 2021 году — для компьютерной техники, электронной бытовой техники, аккумуляторов, холодильного и вентиляционного промышленного оборудования. Аргументация была следующей: норматив утилизации в РФ пересматривается раз в три года, тема спорная и может за это время замереть или быть повернута вспять, а переработчики автошин, аккумуляторов, масел, технологических жидкостей, бумаги, металла, стекла должны быть загружены на 50–60%, чтобы быть рентабельными.