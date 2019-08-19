От Украины до Венесуэлы: сколько должны России

Не менее 17 стран являются главными должниками российской стороны, взяв у нее около $27 млрд. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года, по данным белорусского Минфина. Только летом 2019 года Москва впервые за последние годы отказалась рефинансировать текущую часть белорусского долга, и Белоруссия попросила кредит у Китая, а также провела размещение облигаций в российских рублях.

Помимо замороженного кредита Россия поддавливает Белоруссию при помощи нефтяного маневра, проблемы цены на газ с 2020 года, нетарифным торговых ограничений, а также имеются трения по вопросу стоимости АЭС, которую должен достроить в Белоруссии «Росатом».

Дружба закончилась, а кредиты остаются

На втором месте по размеру задолженности — Украина, взявшая $3,7 млрд. Киев, с точки зрения Москвы, по-прежнему должен более $3 млрд по еврооблигациям, которые российский Фонд национального благосостояния (ФНБ) приобрел в декабре 2013 года.

В декабре 2015 года новые власти Украины объявили по этим бумагам дефолт, не погасив ни тело долга, ни финальный купон. За это Россия подала на Украину в английский суд, и стороны судятся до сих пор.

Украина этот долг перед Россией не признает, заявляя, что Москва силой принудила выпустить эти бонды. Но Минфин России считает, что это был двусторонний межправительственный заем.

Украина, со своей стороны, учитывает только долг перед Россией на $0,61 млрд, образовавшийся в 1990-х годах за поставки российского газа. В 1997 году стороны договорились в рамках раздела Черноморского флота, что этот долг будет погашаться в безденежной форме путем ежегодного зачета $97,8 млн за аренду Россией базы Черноморского флота в Крыму. Последний взаимозачет состоялся в марте 2014 года, долг был заморожен на отметке $606 млн, следует из данных украинского Минфина. После референдума в Крыму судьба этого долга не вполне понятна.

Венесуэла не рассчиталась за оружие

По данным Минфина России, основной долг Венесуэлы составляет $3,15 млрд и должен быть погашен в 2027 году. Долг образовался в 2011 году в виде кредита, который предназначался для финансирования поставок в Венесуэлу российских вооружений. Причем у Венесуэлы может быть и другая задолженность перед Россией помимо оружейного кредита.

После введения санкций США против венесуэльского правительства у России, скорее всего, возникнут проблемы с получением денег от Каракаса в долларах.

Венесуэльский кредит реструктурировался трижды, последний раз — в ноябре 2017 года.

Остров Свободы — от долгов и обязательств

Порядка $3 млрд России должна Куба. Ранее в 2014-м Москва списала стране долгов на $30 млрд. Задолженность не могли урегулировать 20 лет, но Госдума сделала это накануне визита Владимира Путина в Гавану.

Когда правительство внесло в Госдуму законопроект о ратификации межправительственных соглашений с Кубой, выяснилось, что латиноамериканской стране прощаются сразу $31,7 млрд из $35,2 млрд задолженности перед Россией.

То есть депутатам было предложено простить острову Свободы 90% долга.

«Остаток долга — $3,5 млрд — подлежит погашению 20 равными долями в течение десяти лет. Суммы, поступающие в счет погашения этого остатка долга, зачисляются на счет Внешэкономбанка в Национальном банке Кубы, подлежат использованию на инвестиционные проекты, реализуемые на территории республики», — пояснял депутатам представитель Минфина Сергей Сторчак.

Предполагалось, что возражений не будет. Когда слово предоставили депутату Валентине Терешковой, она напомнила депутатам: «Когда беда пришла в нашу страну в 1986 году, взрыв на Чернобыльской АЭС, Куба приняла 40 тыс. наших ребятишек на лечение и отдых», — сказала Терешкова, предложив депутатам не забывать об этом факте, когда они будут голосовать.

Но ратификация не прошла гладко. Депутат Антон Ищенко (ЛДПР) тоже вспомнил былое, но совсем с другим прицелом.

«Когда речь заходит о списании задолженности даже братским странам, почему-то мы всегда забываем о своих собственных гражданах. Почему не был поставлен правительством вопрос, например, о предоставлении бесплатных путевок всем гражданам страны на Кубу? Почему не прорабатывался этот вопрос?» — возмутился депутат.

Он огласил внушительный список предложений по списанию долгов: списать селянам кредиты, взятые в государственном Россельхозбанке, сделать скидку в 90% всем россиянам, взявшим кредиты в госбанках на ипотеку...

Долги соответствуют амбициям

Кубинский долг — последний из долгов стран, бывших советскими сателлитами: Никарагуа, Ангола, Вьетнам. В 2008 году Россия списала Ираку $12 млрд, Афганистану — $12 млрд. Эти долги были реструктурированы в 2007–2008 годах.

Всего с 1996 года Россия простила долги 23 странам почти на $100 млрд (не считая Кубы).

Кроме того, кубинский долг — самый значительный из всех, имевшихся у Советского Союза, отмечал в комментарии «Газете.Ru» директор Института стран Латинской Америки Владимир Давыдов. По его словам, кубинский долг «соответствует масштабу былых геополитических амбиций СССР, враждовавшего с США».

Кроме того, России должны за строительство атомных станций две страны — это Бангладеш и Венгрия. В прошлом году президент Владимир Путин сообщал о планах выделить Египту госкредит на $25 млрд для строительства АЭС, но в египетской госстатистике этой суммы нет.

Минфин Индии подтверждает задолженность перед Россией $1,1 млрд на конец 2018 года. Эта задолженность номинирована в индийских рупиях и относится к кредитам бывшего Советского Союза, а погашает ее Индия экспортом в Россию товаров.

Среди должников России могут быть также Китай и Марокко, но они не раскрывают своих двусторонних кредиторов. Итого, у России порядка 17 стран-должников, размер долга которых сложно подтвердить по открытым источникам.

Долги самой России перед другими странами незначительные. Ранее в июле пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген заявил, что Россия должна заплатить Совету Европы €55 млн. Речь идет о выплатах в бюджет СЕ за 2017-2018 годы. Из них 33 млн Россия погасила – за $2019 год.