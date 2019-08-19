Потери от простоя: когда полетит Boeing 737 MAX

Авиакомпании возобновили продажу билетов на перелеты самолетом Boeing 737 MAX, несмотря на то, что лайнер все еще на земле, пишет The Times.

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Официально разрешение на возобновление полетов от регулятора FAA еще не получено.

Это заметили пассажиры, которые купили авиабилеты на рейсы ближе к концу года. Один из британских туристов заявил, что почувствовал себя «подопытной крысой», когда узнал, что полетит на 737 MAX. Другому пассажиру вообще сообщили, что полет будет совершаться на более ранней модели. Когда он узнал, что рейс будет на злополучном воздушном судне, то попросил о возврате средств, в чем ему было отказано.

TUI, United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines, Norwegian, Icelandair и другие авиакомпании уже запланировали более 32,6 тыс. полетов на 737 MAX 8 и MAX 9 — 17 512 рейсов должны быть выполнены в ноябре, 15 114 — в декабре.

По данным издания, авиакомпании планируют вернуть в эксплуатацию воздушные суда этого типа с конца октября.

«Это наводит на мысль, что авиакомпании заручились гарантиями Boeing, авиакомпания заверила, что эта модель, скорее всего, будет сертифицирована как годная к полетам в сентябре или чуть позже», — пояснил исполнительный вице-президент OAG Aviation Джон Грант.

Если же регуляторы разрешения на использование самолета не дадут, авиакомпаниям придется заменять их другими самолетами или отменять рейсы, добавляет Джон Грант.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что полеты на Boeing 737 MAX не возобновятся по меньшей мере до конца года из-за обнаружения новой проблемы с управлением.

В корпорации обещали исправить неполадки и обновить программное обеспечение в сентябре, чтобы лайнер мог взлететь уже осенью. Однако согласование ПО с FAA займет не менее двух месяцев, а замена авиационного оборудования — около четырех.

Напомним, полеты Boeing 737 MAX были приостановлены весной в связи с тем, что менее чем за год разбились два самолета этого типа. Первый — в Индонезии в октябре прошлого года, второй — в Эфиопии в марте этого. В общей сложности в двух авиакатастрофах погибли 346 человек. В настоящее время в США и ряде стран мира полностью приостановлена эксплуатация Boeing данного типа.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сомневаются, что авиационная корпорация успеет исправить все ошибки вовремя.

«На данный момент нельзя гарантировать, что это состоится в срок. Boeing уверен, что работы будут совершены по плану, удовлетворят ли они придирчивых инспекторов авиационного регулятора США — это вопрос открытый», — говорит авиаэксперт Роман Гусаров.

В случае, если у авиационного регулятора США останутся замечания, то целому ряду авиакомпаний придется заменить уже заявленные 737 MAX на воздушные суда других типов.

И хоть репутация Boeing как производителя современных самолетов в мире высока, компания все же несет колоссальные потери, которые, по мнению экспертов, уже исчисляются «не просто миллиардами, а десятками миллиардов долларов».

«Каждый месяц задержки поставок самолетов на рынок — это гигантские потери для самого Boeing, который не в состоянии остановить конвейер», — пояснил Гусаров. «Сегодня, по сути, компания работает на склад, но без получения выручки», — уточнил эксперт.

Напомним, ранее компания Boeing уже отчитывалась о сокращении поставок заказчикам. С января по июль 2019 года авиастроительный гигант поставил заказчикам всего 258 самолетов, что меньше аналогичного периода прошлого года на 38%. Тогда цифра была почти в два раза больше — 417 машин.

Даже если поставки в скором времени возобновятся, то для возвращения доверия рынка именно к этому типу воздушного судна Boeing придется платить неустойки авиакомпаниям и продавать самолеты со значительным дисконтом. По мнению экспертов, все это сложится в потери не в десятки, а сотни миллиардов долларов. В этом случае авиаконцерну придется искать заемные средства на рынках кредитования, что в свою очередь ляжет дополнительным финансовым грузом на корпорацию.

«Надо понимать, что стоимость каждого самолета более $100 млн, даже каталожная. 10 самолетов — это более миллиарда долларов»,

— добавил Гусаров.

Boeing выпускает более 50 самолетов семейства 737 в месяц. Каждый месяц дальнейшей задержки будет приводить компанию к серьезному порогу, за которым может встать вопрос о внешней поддержке.

«Возможно, властям США придется вмешаться в эту ситуацию, чтобы спасать компанию от финансового кризиса», — подытожил Гусаров.

Эксплуатацию самолетов 737 MAX приостановили в марте. Следствие предварительно показало сходство происшествий: в обоих лайнерах перед падением сбой дала система автоматического управления MCAS. В настоящее время на земле без полетов стоят 500 боингов, из них 150 — новых.

Для разрешения на эксплуатацию Boeing необходимо повторно сертифицировать модель 737 MAX, поскольку в них обновлено программное обеспечение.

От простоя лайнеров Boeing уже потерпела терпела убытки: в первом квартале чистая прибыль корпорации снизилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $2,15 млрд.