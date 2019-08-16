Снова в школу: сколько стоит собрать ребенка

Новый учебный год наступит всего через несколько дней. Дети пойдут в школу в День Знаний с новыми рюкзаками, карандашами, ручками и тетрадями и в новой школьной форме. Все это сейчас активно покупают родители, стремясь обеспечить ребенка всем самым необходимым.

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В 2018 году в России, по данным опросов ВЦИОМ, подготовка ребенка к школе обходилась родителям в среднем более чем в 21 тыс. рублей. При этом почти половина суммы тратилась на покупку школьной формы и обуви.

Еще в июле 2019 года стоимость набора из школьных товаров, обуви и одежды в среднем составляла 10 700 рублей, что на 2% больше, чем в прошлом году. Больше всего подорожали блузки и рубашки, они обошлись родителям почти на 30% дороже, писали «Известия».

В регионах тоже посчитали затраты на школьную атрибутику. В Хабаровске на ранец, форму и канцелярские товары уйдет 10 200 рублей. В Республике Саха (Якутия) придется потратить около 8 тысяч рублей. Власти Прикамья рассказали, что в среднем, чтобы подготовить ученика к 1 сентября, родителям придется потратить около 9 тысяч рублей.

Стоит отметить, что около 10 тысяч рублей родители тратят в среднем. Эта сумма может расти практически до бесконечности.

При этом в упомянутых регионах собрать ребенка в школу примерно равно МРОТ. Базовая величина минимального размера оплаты труда в России составляет 11 280 рублей.

В «Детском мире» «Газете.Ru» рассказали, что в 2019 году минимальная стоимость подготовки мальчика в школу составила 4533 руб., а девочки – 3833 руб. Причем по сравнению с прошлым годом стоимость не выросла, а уменьшилась – для мальчиков на 3%, для девочек на 6%.

По данным пресс-службы удорожания не было, и напротив, на некоторые позиции цены стали ниже за счет большого объема закупок и активной работы с поставщиками.

В минимальный набор для мальчика в «Детском мире» включили сорочку, жилетку, классические брюки, футболку, спортивные брюки, полуботинки и кеды – все вместе стоимостью почти 2 943 рубля. Аналогичный набор одежды для девочек с заменой полуботинок на балетки, брюк на юбку и сорочки на блузку стоит 2 243 рубля.

Что касается канцелярских товаров, то набор из пенала, дневника, альбома для рисования, цветной бумаги, фломастеров и цветных карандашей обойдется минимум в 138 рублей, рассказали в пресс-службе. В «Ашане» такой набор можно купить примерно за 90 рублей, понадобятся еще тетради (по 3,40 руб.) и ручки (1 руб.).

В «Детском мире» можно также купить еще школьный ранец с жесткой спинкой (899 рублей), рюкзак для спортивных секций (199 руб.) и мешок для обуви (54,9 руб.). В магазинах «Ашан» минимальная стоимость школьного ранца с жесткой спинкой составляет 769 рублей.

В «Ашане» «Газете.Ru» рассказали, что в этом году отмечают незначительный рост цен по сравнению с прошлым годом.

«И это касается, в первую очередь, изделий из бумаги, так как подорожало сырье. В предложениях от брендов стоимость выросла в отдельных категориях за счет того, что производитель сделал акцент на качестве продукции, разработал эксклюзивный дизайн или расширил линейку. Отметим, что товары первой ценовой категории остались на прежнем уровне», — рассказали в пресс-службе.

С середины августы цены на товары для школьников начинают снижаться и тенденция сохранится до окончания сезона, пообещали ритейлеры. В течение всего периода проходят акции на канцелярские принадлежности.

Что касается школьной формы, цены снизятся в середине сентября.

Здесь речь идет о дорогих моделях и моделях среднего ценового сегмента, отметили в «Детском мире».

Детская нищета

Тем временем, собраться в школу может оказаться непосильной задачей для множества российских семей. По последним данным Росстата, в России 26% детей живут за чертой бедности. Этот показатель в два раза выше, чем в целом по стране — всего в РФ на конец 2018 года бедными считались 18,9 млн человек, или 12,9% населения. При этом в многодетных семьях ситуация еще хуже. Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в именно в таких семьях — 52,2%.

«Семьи с детьми составляют почти 80% от всех малообеспеченных домохозяйств. Наиболее тяжелое положение в многодетных семьях. Бедными являются более 51% многодетных семей. Среди неполных семей уровень бедности – 28%», — говорили ранее «Газете.Ru» в Минтруда.

По данным РАНХиГС, 20,9% российских детей в возрасте до 17 лет проживают в домохозяйствах, имеющих из-за нехватки средств задолженность по оплате услуг ЖКХ, аренды или кредитов. Дети чаще, чем другие категории населения, испытывают депривации в питании.

Финансовая помощь

Во многих регионах введены выплаты малообеспеченным семьям, призванные облегчить родителям сборы ребенка в школу. Назначение пособия — покупка школьной и спортивной формы, школьных принадлежностей. Помощь может выделяться, как и вообще для школьников, так и только для первоклассников.

Пособие для первоклассников из многодетных семей устанавливается региональными властями. Так, например, на поддержку родителей местный бюджет Нижнего Новгорода выделяет 1,5 тыс., Мурманской области – 3 тыс. рублей. Москва ежегодно выделяет 5 тысяч рублей малообеспеченным на покупку школьной формы. В Ульяновской области выплаты могут доходить до 5 тысяч рублей благодаря бюджетным деньгами и благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Средний размер пособия в регионах 1500 — 2000 рублей.

Между тем в Госдуме предложили выделять деньги родителям на сборы ребенка в школу. С инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Борис Чернышов. Свое предложение он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В 2018 году стоимость набора необходимых вещей для школьника, куда входят канцтовары, одежда, обувь и другое, составила порядка 11,4 тысяч рублей, заявил Чернышов. «Далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета», — передало RT слова парламентария.

Поэтому он предлагает ввести программу «Первосентябрьский капитал», в рамках которой родителям будут выделять деньги на сборы ребенка в школу. Но конкретную сумму не указал.

Чтобы получить финансовую помощь, нужно обратиться в органы соцзащиты по месту проживания.