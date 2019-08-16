Образование за рубежом: почему россияне не едут в Лондон

Последние три года около 1,5% всех российских студентов уезжают за дипломом о высшем образовании за рубеж, свидетельствуют данные ЮНЕСКО. Так, в прошлом году в иностранные вузы поступили порядка 57 тысяч россиян. Между тем, согласно данным Росстата за 2018 год, всего выпускников школ было 4,2 млн.

Реклама

За бугор россияне отправляются как по программам бакалавриата, так и по магистерским направлениям, выбирая программы, связанные с бизнесом, маркетингом, инжиниринговыми специальностями и IT-технологиями. Также некоторые студенты поступают на гуманитарные специальности — журналистику и психологию.

Официальной статистики о том, в какие именно страны едут наши студенты, у ЮНЕСКО нет.

Между тем опрошенные «Газетой.Ru» аналитики в числе лидеров называют университеты Канады. Также в топ-3 выбиваются учебные заведения Нидерландов, куда в период с 2016 по 2018 год поступили 14% от числа всех уехавших за рубеж российских студентов, отмечают в образовательной компании AcademConsult.

«До сих пор первое место занимает Канада — туда едут 15% от общего числа «образовательных» мигрантов. На третьем месте традиционно расположилась Швейцария (13%), а вот Голландия вырвалась вперед. При этом востребованные еще недавно вузы Великобритании сейчас занимают лишь четвертое место»,

— обращает внимание глава компании Ирина Следьева.

По-видимому, россияне стали опасаться тратить деньги на образование в Британии из-за растущей русофобской политики местных властей, предполагают эксперты.

Например, в прошлом году Великобритания пыталась заблокировать заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании. Также отталкивает россиян от Великобритании высокая стоимость обучения, цена которого постоянно растет. Если еще в 2011 году самые топовые вузы стоили $65-70 тыс. в год, то в 2019 году ценники выросли до $80 тыс., говорят в AcademConsult.

Миллионы на заграничный диплом

Но высшее образование требует серьезных вложений не только в Британии. Любопытно, что дороже всего обучение стоит в США. В среднем год учебы обойдется примерно в $50 тыс., рассказали «Газете.Ru» в образовательно-консультационном центре Global Dialog. По словам директора центра Вячеслава Лычагина, стоимость образования в Штатах ежегодно подрастает примерно на 3-4%.

«Несмотря на сравнительно высокую стоимость, все равно поток россиян в США сохраняется. Также пользуются спросом образовательные учреждения Канады, где годовое обучение обойдется в среднем в 48 тысяч канадских долларов ($28,5 тыс. — ред. «Газета.Ru»). При этом в Канаде присутствует серьезный разброс в ценах в зависимости от провинции. В отдаленных регионах цена может составить и восемь тысяч канадских долларов. Ежегодно стоимость индексируется примерно на те же 3-4%», — отметил эксперт.

Дорого стоит обучение в Швейцарии, рассказали «Газете.Ru» в компании IQ Consultancy.

«В Швейцарии, если брать вузы из топа мировых рейтингов, обучение и проживание также обойдутся в $40-50 тыс.»

— утверждает эксперт компании Анна Гуляева, подчеркивая, что цена в иностранных в вузах, в том числе и в Швейцарии, ежегодно растет в пределах 5%.

На этом фоне расценки на обучения в Голландии, где есть программы на английском языке, кажутся вполне приемлемыми.

«За год придется заплатить около 8-10 тысяч евро, что по сравнению с другими европейскими вузами сумма вполне адекватная. Любопытно, что еще за десять лет стоимость обучения в Голландии не превышала и 4-5 тысяч евро, но высокий спрос стимулировал рост цен на образовательные услуги», — добавил Лычагин.

Но повышают цены не только вузы Нидерландов. К примеру, большинство высших учебных вузов Финляндии берут иностранцев только на платную форму обучения, хотя пару лет назад россияне могли поступить на бюджет.

Средняя стоимость обучения составляет примерно 10 тыс. евро за год.

«Аналогичная ситуация сложилась в Швеции, в которой шесть лет назад все вузы стали платными для иностранцев», — указывает Ирина Следьева.

Сравнимые цены на образование наблюдаются и в Китае. Страна также входит в топ-10 по популярности среди россиян, но едут в Поднебесную в основном соотечественники из Дальневосточного федерального округа. Стоимость обучения варьируется от 5 до 12 тысяч долларов в год по программам бакалавриата.

При этом стоит отметить, что ряд стран все же оставили для учеников из-за рубежа квоту бюджетных мест. Например, в Чехии, Франции, Норвегии и Германии образование может быть бесплатным, но только если программы обучения идут на местном языке. Но студенту все равно придется отплатить обязательный семестровый взнос в размере от 200 до 1,5 тыс. евро.

Корочка по цене квартиры

В этом году, по версии международного рейтинга Round University Ranking(RUR), в Золотую лигу университетов вошли три российских вуза. Ими стали МГУ им. М.В. Ломоносова, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Томский государственный университет.

Новый статус не только существенно повысил конкурс на бюджетные места, но и повлиял на стоимость обучения по контракту. Наиболее высокие расценки ожидаемо наблюдаются в МГУ. Лидирует факультет фундаментальной медицины — за год придется заплатить 493 тысячи рублей.

В итоге диплом бакалавра обойдется в почти два миллиона рублей.

Аналогичная стоимость наблюдается и в гуманитарной сфере. К примеру, за год обучения по специальности «продюсер» на факультете высшей школы культурной политики придется заплатить 492 тысячи рублей. Стоимость других гуманитарных специальностей в вузе несколько ниже.

Например, на факультете мировой политики год обучения стоит 391 тысячу рублей. В сопоставимую цену обойдется обучение на факультетах космических исследований, вычислительной математики и кибернетики.

В МИФИ даже самые дорогие специальности стоят дешевле. Так, специалитет и бакалавриат по ядерной физике, проектированию атомных станций, высокотехнологичным плазменным и энергетическим установкам будет стоить не более 160 тысяч рублей в год. При этом большинство специальностей обходятся в 120-140 тысяч рублей.

Бронзовый призер рейтинга Томский государственный университет просит за обучение от 140 до 250 тысяч рублей. Дороже всего студентам обойдется диплом по творческим специальностям — искусству концертного исполнительства, руководству симфоническим оркестром, музыкально-театральному искусству, дизайну и графике. Самые доступные специальности — математика, информатика и компьютерные наук — стоят 143 тысячи рублей. В эту же сумму можно обучаться экономике, менеджменту, психологии, политологии и журналистике.

Примечательно, что получивший лишь шестое место в рейтинге RUR Санкт-Петербургский государственный университет может похвастаться самыми высокими в России ценами на обучение по договору.

Например, год программы международного менеджмента обойдется в 506 тысяч рублей.

Справедливости ради стоит отметить, что в вузе есть и более доступные специальности. За 208 тысяч в год студент может изучать специальности по направлениям: философия, история, религиоведение, физкультура и спорт.