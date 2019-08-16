Нефтяной подарок США: как санкции помогли России

Американские санкции в отношении Ирана и Венесуэлы оказались выгодны российским корпорациям нефтегазового сектора. С ноября 2018 года по июль 2019-го они смогли дополнительно заработать $905 млн, подсчитали аналитики Bloomberg.

Из-за отсутствия предложения от Венесуэлы и Ирана потребители стали чаще заключать фьючерсы на поставку нефти из России,

отмечают опрошенные «Газетой. Ru» аналитики.

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США ввели санкции против Тегерана, направленные в том числе на сокращение поставок нефти из этой страны, после выхода из ядерного соглашения с Ираном. В апреле пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс утверждала, что Вашингтон преследует цель снижения иранского экспорта до нуля, чтобы лишить правящий в стране режим источников дохода.

В итоге уже в мае поставки иранской нефти за рубеж снизились до 250-500 тыс. баррелей в сутки. Официально сырье запрещено экспортировать в Европу и Турцию, но Ирану пока удается сбывать часть энергоресурсов Индии и Китаю.

Американские санкции в отношении Венесуэлы начали действовать в январе 2019-го после переизбрания президента Николаса Мадуро. США заблокировали счета крупнейшей нефтяной корпорации страны PDVSA, а также запретили экспорт и реэкспорт в страну разбавителей нефти. Эти вещества необходимы для продажи тяжелой венесуэльской нефти на мировом рынке, поэтому сырье от Каракаса быстро ушло с рынка.

«Хотя Пекин продолжает пользоваться различными лазейками, сливая нефть с иранских танкеров в море, но объемы поставок все равно драматически снизились. При этом на мировом рынке нефти образовался дефицит, который импортеры восполняют в том числе и российской нефтью марки Urals», — обращает внимание аналитик «Алор-брокер» Алексей Антонов.

Российское черное золото

Впервые долгосрочные контракты на российскую нефть начали торговаться в ноябре 2016 года на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Основными покупателями выступали участники рынка из Германии, Польши, Италии, Франции и Китая.

Традиционно нефть марки Urals торговалась с дисконтом в $1,5-2,5 по сравнению с североморской Brent, поскольку российская нефть добывалась преимущественно в Поволжье и содержала больше сторонних примесей в виде серы.

Однако сейчас российская нефть торгуется с минимальным дисконтом в размере $0,5-1, а на европейских рынках продается с премией к Brent. Подобная динамика наблюдается из-за того, что отечественная экспортная смесь ближе по параметрам к ставшей дефицитной иранской и венесуэльской. Оборудование многих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), например, стран Средиземноморья настроено именно на такой состав сырья, поэтому другой сорт нефти им не подходит, указывают аналитики.

По оценкам экспертов, в котировках Urals возможно сохранение премии к Brent в диапазоне $1-2. В перспективе до конца года можно ожидать, что один из факторов, формирующий данную премию, например проблемы с «Дружбой», будет нейтрализован, указывает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

«Размер премии уменьшится, однако учитывая факт того, что крупнейшие производители тяжелого сырья в лице Ирана и Венесуэлы, по нашим прогнозам, будут оставаться под санкционным давлением со стороны США, спрэд между Urals и Brent, вероятно, сохранится в положительной зоне», — предполагает Покатович.

При этом эксперты обращают внимание на то, что в настоящий момент РФ остается одним из немногих производителей тяжелых сортов нефти. Такие поставки как для азиатских потребителей, Китая в том числе, так и для западных стран — Европы и США — сохраняют сравнительную стабильность.

Тем не менее, на рынке по-прежнему сохраняется волатильность в котировках марки Brent, к которой привязана цена Urals. На этой неделе стоимость барреля Brent упала на 5%, пробив отметку в $58.

Сейчас цены стремятся к $60 за баррель, но в долгосрочной перспективе рассчитывать на высокий рост не приходится, прогнозирует Алексей Антонов.

«Мировые цены на нефть показывают неустойчивую динамику из-за торговой войны Китая и США. При отсутствии позитивных новостей и сохранении текущих рисков к концу года баррель нефти может вновь оказаться на уровнях $50. Достичь летних показатель в $70 Brent вред ли удастся», — считает аналитик.

Антон Покатович придерживается более оптимистичных оценок.

«Потенциал для восстановления нефтяных цен сохраняется на рынке в перспективе 3-4 квартала. Основой для роста котировок должен стать фундаментальный базис — в указанной выше временной перспективе баланс спроса и предложения на нефтяном рынке может сдвинуться в сторону дефицита, что станет драйвером восстановления цен к отметкам $65-70», — говорит Антон Покатович.

Между тем стабильные цены на энергоресурсы показывают поддержку рублю, отмечают эксперты.

Официальный курс доллара по Центробанку на 16 августа составил 65,8 рублей. Пока ценовая конъюнктура в нефти не характеризуется какими-либо драматическими провалами, можно говорить о сохранении фундаментальной поддержки рубля со стороны нефтяного актива, указывают в БКС.

«Также заметим, что более ярким фактором в пользу укрепления рубля может быть рост нефтяных котировок до уровней $67-70 и выше в перспективе до конца года», — отмечает Покатович.

Алексей Антонов указывает, что в ближайшие месяцы рубль вновь может оказаться в красной зоне и торговаться в диапазоне 68-70 рублей за доллар.

«Сейчас Аргентина пребывает в рецессии, песо стремительно падает. В итоге инвесторы начинают выходить из рисковых активов, в том числе из рубля. При этом нефть не может оказать столь сильной поддержки», — объясняет он.