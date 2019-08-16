Фрукты вместо картофеля: как изменился рацион за 40 лет

Россияне стали больше следить за своим здоровьем. К такому выводу пришли в Росстате, проанализировав изменение структуры питания россиян за последние 40 лет — с 1980 по 2018 гг.

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За это время наши соотечественники существенно снизили потребление картофеля и хлеба и стали есть больше фруктов и овощей.

По данным Росстата, в 1980 году жители страны потребляли 117 кг картофеля на человека в год, в то время как в 2018 году эта цифра снизилась до 59 кг. Потребление фруктов и ягод изменилось в обратную сторону: было 35 килограммов на человека в год, стало — 74 кг.

Российский потребитель все больше включает в свой рацион рыбу и морепродукты, отмечают исследователи. Если в 1980 году в год на человека приходилось 17 кг, то в 2018 году — уже 22 кг. Овощи и бахчевые также присутствуют в большом объеме — 92 и 104 килограмма соответственно.

А вот с потреблением мяса за почти 40 лет изменения произошли дважды. В 1980 году человек ел в среднем 70 кг в год. В 2000-м цифра упала до 50 кг, а в 2018-м снова выросла, остановившись на 89 кг.

Среднестатистический россиянин сейчас покупает меньше хлеба, круп и макаронных изделий, чем в советское время. Если в 1980 году он потреблял 128 кг, то в 2018 году на 16 кг меньше — 112 кг.

Статистическое ведомство отмечает, что серьезно снизилось и потребление молочных продуктов за этот период — с 390 кг до 266 кг. Россияне стали также есть меньше яиц — 231 штука в год вместе 286.

Хоть потребление сахара и кондитерских изделий в стране достаточно высокое, однако здесь также наблюдается положительная динамика. Так, в 1980 году россиянин съедал 35 кг, а в 2018 году — 31 кг. Врачи предупреждают, что чрезмерное потребление сахара грозит развитием диабета и ожирения.

Врачи и ученые связывают такие изменения с большим интересом граждан к здоровому образу жизни. Правильное питание способствует укреплению иммунитета, сохранению хорошей физической формы и снижает риск развития неинфекционный заболеваний.

«…только ленивый не знает, что плохо есть много крахмала в виде картошки, много глютена в виде хлеба, и что нужно обязательно есть овощи и фрукты», — цитирует агентство РИА «Новости» врача-эндокринолога и диетолога, кандидата медицинских наук Екатерину Александрову.

Ранее Роспотребнадзор уже давал советы по правильному питанию. Специалисты отмечали, что

люди потребляют слишком много продуктов с высоким содержанием калорий, жиров, свободных сахаров и соли.

Одним из принципов здорового питания, по мнению ведомства, является ежедневное употребление как минимум 400 граммов фруктов и овощей, не считая картофеля.

Россиянам также посоветовали заменять насыщенные жиры ненасыщенными и полностью исключить из рациона трансжиры промышленного производства.

Также в ведомстве порекомендовали

отказаться от алкоголя или снизить его количество значительно.

Роспотребнадзор обращает внимание, что питание должно быть сбалансированным, где жиров не более 30% — это примерно три столовые ложки растительного масла или два авокадо в день.

Специалисты уточняют, что в рационе среднестатистического россиянина должно быть не более 10% сахара в день. А если соль, то только йодированная, норма которой не более 5 граммов.

Медики отмечают, что необходимо всегда искать больше возможностей вносить небольшие изменения в свой рацион. Делать это следует каждый раз, когда человек открывает холодильник, ходит в магазин за продуктами.

Внедрение правильного жизни серьезно обсуждается и на уровне Кремля. Во введенных «майских указах» одним из 13 ключевых проектов президента РФ является национальный проект «Демография», где в число пяти федеральных проектов вошел план по «укреплению общественного здоровья». Его цель — мотивировать граждан вести правильный образ жизни, придерживаться принципов здорового питания и отказаться от вредных привычек.

В Счетной палате, в свою очередь, уже усомнились, что участие страны в этом проекте будет по карману многим россиянам. В России большое количество людей с низкими доходами, по мнению специалистов, здоровое питание стоит дорого.

«Мы уже знаем, что произошло с ценником на постные продукты — в период поста он вырос более чем в два раза на одни и те же товары», — пояснила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.