Отменить «все включено»: турецкие бизнесмены просят реформ

Владельцы турецких курортов обеспокоены низкими расходами иностранных туристов. Торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланьи попросили властей пересмотреть стандарты «All Inclusive», а некоторые предлагают и вовсе отменить полюбившуюся российским туристам систему «все включено». Об этом cообщается на сайте российской Ассоциации туроператоров (АТОР).

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Система «все включено» (англ. «All inclusive») предполагает совокупность всех услуг, входящих в тур, оказываемых бесплатно на территории отеля. Оплачивается все вместе при покупке тура.

Торгово-промышленная палата Манавгата (город и район в Турции, который находится в 76 км от областного центра Антальи) попросила в письме к министерству туризма и культуры Турции определить те районы, где работа отелей в таком формате не будет наносить вред другому бизнесу.

Представители туриндустрии хотят пересмотреть систему «все включено», чтобы появилась «честная конкуренция» за расходы туриста.

«All inclusive» вредит туризму и бизнесу в стране, поскольку турист сидит в отеле, не путешествует по стране, не тратит деньги на еду и другие покупки за пределами отеля, в котором проживает по системе «все включено», считают владельцы курортов.

Отмечается, что в целом

Турция хочет ориентировать на «качественного туриста», который будет тратить не менее $1 тыс. за время поездки.

При этом данные свидетельствуют о том, что иностранные туристы никогда не тратили более $1 тысячи в стране, и к тому же их расходы еще и сокращаются.

Согласно данным Турецкого статистического института (TSI), в 2003 году турист тратил в среднем $850, в 2015 году — $756, в 2016 году — $705, в 2017 году — $681, в 2018 году — $647.

В 2019 году падение расходов будет еще сильнее, указывают в АТОР. По новым данным, во втором квартале 2019 года расходы туриста в среднем были на уровне $624.

Туристы тратят меньше, поскольку путешествуют в Турцию уже не первый раз, поэтому какие-то серьезные покупки совершать не приходится, а плодить магниты на холодильниках — надоедает.

При этом россияне тратят в среднем еще меньше, чем остальные туристы. Так, по данным TSI, в прошлом году россияне потратили $607 на человека за один приезд.

Расходы россиян в Турции резко упали с рекордно высоких $800 в 2013 году.

При этом заставить российского туриста платить больше турецкие курорты вряд ли смогут, уверены опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

»[«Все включено»] — это очень популярный формат для россиян, можно ничего не тратить на месте. Наши сограждане очень лимитированы в плане денег, с нашим кошельком формат подходит», — прокомментировал «Газете.Ru» гендиректор компании «Дельфин» Cергей Ромашкин.

По его словам, при таком удобном для туристов формате логичным образом возникают проблемы у турецких отелей. Однако россияне не готовы тратить больше, полагает эксперт.

Система «все включено» уже доказала свою эффективность, ее применяют не только в Турции, а разговоры о том, чтобы ее ограничить или отменить возникают ежегодно,

объяснил «Газете.Ru» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

При этом потребительская активность падает по всему миру, отмечает он.

«Сегодня нужно следовать интересам потребителя, потому что именно покупатель диктует условия. «All inclusive» — конкурентоспособный, востребованный, ликвидный продукт», — сказал Барзыкин.

Те, россияне, которые готовы тратить более $1 тыс., в основной своей массе едут не в Турцию, они выберут Европу, например, Испанию и Италию. И Турция в ближайшее время не откажется от «All inclusive» в угоду существующим частным интересам турецких бизнесменов, уверен он.

Между тем в сети очень много жалоб россиян на нынешние условия сервиса «All inclusive». Судя по отзывам, в пятизвездочных отелях часто крадут и подают отвратительную еду.

По словам отдыхающих, они приобретают путевки в гостиницы с системой «все включено», а попадают в грязные ночлежки на отшибе курорта.

Только дешевизна и «All inclusive» помогают Турции привлекать российских туристов.

Так, согласно статистике, за первые пять месяцев 2019 года Анкара приняла 12,8 млн туристов по сравнению с 11,5 млн годом ранее, сообщал ресурс Hurriyetdailynews.com.

По итогам года Турция ожидает, что половина потока придется на российских туристов. Как рассказывал президент Ассоциации турецких туристических агентств TURSAB Фируз Баглыкая агентству Anadolu, число российских туристов, посетивших Турцию в 2019-м, по прогнозам, превысит 6 млн человек. В 2018 году Турцию посетили 5,9 млн россиян. Основные направления поездок россиян — Анталья и Стамбул.

В начале 2019 года турецкие курорты в России подорожали на 10-15%, показал опрос туроператоров, проведенный порталом «Интерфакс-Туризм». Однако, чтобы привлечь наших туристов летом, турецким отелям пришлось потом снизить тарифы.

Как отмечали в АТОР, в июле турецким отелям пришлось снизить цены для россиян на те же 10-15% для того, чтобы скорректировать рост цен, который произошел в начале года.