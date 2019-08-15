Дома хуже: почему Россию ждет наплыв мигрантов из Узбекистана

С 15 августа в Узбекистане — лавинообразное повышение цен на услуги. Резко повысятся тарифы на природный и сжиженный газ, уголь, электроэнергию, теплоснабжение и водоснабжение.

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Цена кубометра природного газа, отпускаемого населению при наличии счетчиков, составит 380 сумов (сейчас — 320 сумов, рост — 18,7%).

Курс сума к доллару США — 8704,7.

При отсутствии счетчиков кубометр газа, отпускаемого на приготовление пищи и горячее водоснабжение, будет стоить 660 сумов (+19,3%), на отопление — 380 сумов (+18,7%).

Килограмм сжиженного газа, продаваемый населению для потребления в быту, будет стоить 1120 сумов вместо нынешних 950 сумов (+17,8%).

Стоимость 1 кВт·ч электроэнергии для бытовых потребителей увеличивается с 250 до 295 сумов (+18%), для других категорий потребителей тариф составит 450 сумов (+36%).

Порежут действующие скидки при оплате авансом. При оплате авансом за электроэнергию и природный газ до вступления новых тарифов в силу (до 15 августа) население освобождалось от доплаты при изменении тарифов на срок не более последующих 6 месяцев. Теперь этот срок сокращается до 2 месяцев.

Повысим еще много — много раз

Последний раз тарифы на газ и электроэнергию повышались в ноябре прошлого года. Повышение цен планировалось с 1 июня, однако впоследствии срок был перенесен на 15 августа.

В постановлении правительства о регулировании новых тарифов содержится также поручение с 15 августа ввести новые тарифы на услуги теплоснабжения, водоснабжения и канализации «с учетом обеспечения рентабельности оказываемых услуг».

С этой же даты будут установлены новые цены на уголь — действующая розничная цена для населения и бюджетных организаций повысится на 10%.

Министр финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров ранее 1 августа уточнял, что первоначально Минфин планировал повысить цены на газ и электроэнергию в два раза.

«Главный принцип предстоящего повышения — чтобы это минимально отразилось на уровне жизни населения», — подчеркнул Кучкаров. Без повышений не обойтись и в будущем, предупредил чиновник.

Министр энергетики Алишер Султанов обещал, что большого роста тарифов на энергоресурсы не будет. Ну разве что на уровне инфляции, заверяло и руководство «Узбекнефтегаза».

Но проблема в том, что по итогам прошлого года инфляция в Узбекистане составила рекордные 16,5%.

Зачем вырубают деревья?

Не обошлось и без повышения стоимости за проезд в общественном транспорте. С 15 августа также установлены новые тарифы на услуги по перевозке пассажиров в городском пассажирском транспорте (за исключением маршрутного такси).

Стоимость проезда в автобусах и метро Ташкента вырастет на 16,7%, сообщает сайт столичной мэрии. Жители Ташкента заплатят за единоразовый проезд 1 400 сумов. Ранее цена составляла 1 200 сумов.

При этом стоимость проездных карточек останется прежней. К слову, в России обычно дорожает и разовый проезд, и по карточкам. Кроме того, тариф в Узбекистане не менялся несколько лет, в отличие от российского, который повышается ежегодно.

Прежний тариф на транспорт в 1 200 был установлен в Узбекистане апреле 2016 года.

«Повышение тарифа необходимо, но у нас нет задачи приносить прибыль, для нас главное — социальная защита пассажира», — оправдывался представитель метрополитена.

Министерство финансов попыталось объяснить рост тарифов так:

«Повышение тарифов – это не приближение цен на отечественном рынке к мировым ценам, а приближение к точке безубыточности предприятий, к положению, когда они смогут самостоятельно, без государственной помощи наращивать объемы производства».

По подсчетам минфина, при низких ценах невозможно привлечь частных инвесторов в отрасль, нуждающуюся в модернизации производственных мощностей. А для «смягчения последствий» с 1 августа повышена минимальная заработная плата, напомнили в министерстве.

С 1 августа власти повысили минимальный размер заработной платы, а также размеры пенсий, стипендий и пособий для льготников на 10%. С другой стороны, минималка в этой республике просто смехотворна, хотя и не сильно отличается от российской — $24.

Размер средней зарплаты в крупных городах Узбекистана составляет 1 млн сумов (около $130). Зато перерасчет месячных окладов работников госсектора производится ежегодно. Максимальный показатель среднего месячного оклада может достигать $200.

В соцсетях узбеки негодуют. «Пенсию подняли на 10%, а услуги на 16-18%. Где логика?» — пишут граждане.

«А пару месяцев назад выходили новости, что в течение двух лет на газ и электричество поднятия не будет, но прошло не так много времени… и уже повысили», — возмущается жительница столицы.

«Вот зачем вырубают деревья? Чтоб народ не использовал их как дрова, вместо газа», — добавляет другой.

Пользователи вполне справедливо отмечают, что теперь пора готовиться к скачку цен на товары повседневного спроса, пишет портал Podrobno.uz

Рост стоимости услуг для населения довольно болезненен, если учесть, что узбекская экономика никак не может восстановиться со времен СССР. Как выращивали 50 лет назад хлопок, виноград, фрукты, так и выращивают.

Самыми низкооплачиваемыми в Узбекистане являются профессии педагога, медицинского работника, продавца. Их зарплата редко превышает $100. «Вырваться» из этого лимита может только квалифицированный специалист, проживающий в Ташкенте или другом крупном городе. Самые высокоплачиваемые специальности — столичный банкир и IT-специалист (до $1000 - 1500).

«В Узбекистане после распада СССР почти все время экономика была закрытой. В отличие от, например, экономики Казахстана или даже Киргизии, в Ташкенте участие государства и госрегулирование было всегда очень сильным.

Вероятно, новое руководство республики старается проводить либеральные реформы в экономике, чтобы сделать ее более открытой и способствовать более прогрессивному росту», — объясняет происходящие реформы Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер».

По его словам, многие годы цены на большинство товаров и услуг формировались не рыночными методами, а по сути командно-административными, из-за чего во многих случаях цены были слишком занижены, и для частного бизнеса просто было невыгодно по таким ценам поставлять товары или оказывать услуги.

Учитывая темпы инфляции в стране, повышение коммунальных тарифов — это попытка правительства оптимизировать расходную часть бюджета, говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Узбеки — главные гастарбайтеры России

Так или иначе, но сейчас узбеки, на родине которых проживают 32 млн человек, ищут лучшей доли вне страны.

По данным министерства труда и занятости, за границей работают 2,6 млн граждан Узбекистана, из них 83% в России (более 2 млн человек).

Эти цифры расходятся с официальной российской статистикой, учитывая уровень нелегальной миграции, но тем не менее дают представление о масштабе поездок на заработки. В 2018 году, по данным МВД РФ, было поставлено на миграционный учет 4,5 млн граждан Узбекистана, а снято с учета — 3,25 млн. Разница составляет 1,25 млн человек. Похоже, это и есть тот статистический минимум трудящихся в России граждан Узбекистана.

Позднее Узбекистан был вынужден уточнить цифру трудовых мигрантов за 2018 год.

Из республики подались за рубеж в поисках работы 2 593 700 человек. 80% из них выбрали Россию, 15% отправились в Казахстан, остальные предпочли Южную Корею, Болгарию и Турцию.

Больше всего людей уехали из Самарканда, Андижана, Ферганы и Намангана, добавил чиновник. «А где Бухара? Кого не спросишь, все в России. Аналогичная ситуация и в Кагане! На улице мало людей, особенно молодежи. Даже когда мулла читает молитву, просит, чтоб люди вернулись из вышеуказанной страны здоровыми», — комментирует эту информацию один из местных жителей.

В 2018 году узбеки официально перевели из России на родину около $5 млрд, отмечал ранее министр занятости и трудовых отношений Шерзод Кудбиев.

«Это больше показателя любой составляющей экспорта страны, будь то текстильная продукция или любая другая», — отмечал министр.

А по данным ЦБ РФ, по итогам 2018 года Узбекистан стал лидером среди стран СНГ по объему денежных переводов из России. За год в Узбекистан поступило $4,082 млрд.

Это только те суммы, которые проходят через системы официальных переводов. Средний платеж — $400. По экспертным оценкам, в Узбекистан поступает еще примерно $2 млрд в виде наличных.

Учитывая ситуацию в среднеазиатской республике, в ближайшее время в Москву хлынет очередной поток мигрантов. По крайней мере эксперты предсказывают увеличение потока желающих.

«Россия традиционно является для граждан Узбекситана привлекательным трудовым рынком, поэтому можно вполне прогнозировать увеличение притока желающих работать на территории РФ», — говорит аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов.

При этом, как отметил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Юрий Моша, учредитель международной компании «Второй паспорт», наплыва граждан Узбекистана стоит ждать не только России.

Сейчас, чтобы поехать в РФ на заработки, гражданам Узбекистана нужны специальные разрешения, патенты, существуют квоты, говорит эксперт. Это может перенаправить часть потока в другие страны. По его мнению, увеличение потока мигрантов из страны стоит ожидать в странах Европы, а также США или Канаде.