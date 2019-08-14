Почти бесплатно: Польша хочет поднять цену за российский транзит

Власти Польши намерены пересмотреть условия прокачки российского газа через территорию страны по газопроводу «Ямал—Европа» после истечения срока текущего контракта. Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

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По его словам, из России ежегодно прокачивается 29 млрд кубометров газа через Польшу. Однако оплата транзита производится по таким низким тарифам, что доходы страны мизерные. Они составляют лишь 21 млн злотых (примерно $5,4 млн).

«Это вопрос бизнеса, — отметил Наимский. — Сейчас огромное количество газа передаётся через Польшу, фактически говоря, за бесплатно, так не должно происходить».

По его словам, 21 млн злотых в год «за эти миллиарды (кубометров), прокачанных на 660 км, — это ноль», передает ТАСС.

Контракт на поставку российского газа в Польшу действует до 2022 года. При этом польская сторона уже неоднократно говорила о том, что не будет продлевать его.

«Польша понесла убытки, поскольку поставки газа от российского монопольного поставщика оказались дороже европейских», — заявлял Наимский в апреле 2019 года.

Ранее чиновник оценил потери Польши от контракта с «Газпромом» на транзит в 2010 — 2018 годах в $400 млн.

За период с 2001 по 2018 год, по словам Наимского, страна потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (от €11,7 млрд до €23,35 млрд).

Он неоднократно говорил о необходимости диверсификации поставок сырья. Варшава должна стремиться к тому, чтобы получать газ из разных источников, говорил Наимский. И этому поможет постройка газопровода Baltic Pipe, на который очень рассчитывает польская сторона.

Напомним, Baltic Pipe соединит Польшу с норвежской газотранспортной сетью. Норвежский газ сначала пройдет по дну Северного моря до Дании, а затем по дну Балтийского моря в Польшу.

Кроме того, Польша рассчитывает на расширение СПГ-терминала в Свиноуйсьце и строительство нового терминала в Гданьске.

«Реализация этих проектов позволит диверсифицировать поставки газа в Польшу, решить проблему зависимости от российского поставщика, а также снизить стоимость импорта этого сырья»,

— говорил Наимский.

При этом недавно стало известно о том, что Дания, которая никак не согласовывает прокладку маршрута «Северный поток -2», дала разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe. Однако поскольку пути Baltic Pipe и «Потока» пересекутся, то Варшаве придется согласовывать строительство с «Газпромом», и Москва может просто заблокировать проект.

Кроме того, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечали, что Baltic Pipe скорее политический, а не экономический проект.

Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер», говорил, в частности, что с политической точки зрения Baltic Pipe значительно менее конкурентоспособный газопровод, нежели «Северный Поток — 2».

Во-первых, его мощность составляет всего 10 млрд кубометров в год, что в 5,5 раз меньше, чем у российского проекта. Во-вторых, ресурсная база у России гораздо обширнее и доступнее, чем в Норвегии. В-третьих, цена на российский газ по «Северному Потоку — 2» будет на 15-20% ниже, чем норвежского газа.

В Совете Федерации уже оценили намерения Польши отказаться от транзита российского газа. Член комитета по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал их в беседе с RT заявление Петра Наимского.

«Это соотношение экономики и политики. Польша — страна, которая проводит постоянную и многолетнюю антироссийскую политику, находясь в плену русофобских взглядов», — рассказал Сергей Цеков.

Сенатор также отметил, что если Польша повысит цены на транзит газа, то это отразится и на европейских странах.

«...Мы должны понимать, что, повышая цены транзит газа, они повышают и цену на него для европейских стран, которые на это должны соответствующим образом реагировать», — добавил Цеков.

Тем не менее, по словам сенатора, Польша не добьётся ничего существенного «и не получит согласия в данном вопросе от стран Евросоюза».

Польша — один из крупнейших покупателей российского газа в Восточной и Центральной Европе. В 2018 году «Газпром» поставил в эту страну 9,86 млрд куб. м газа, что составляет примерно четверть от общего объема поставок в регион, или 4,91% от экспортных поставок «Газпрома».

При этом Варшава давно уже давно и последовательно выражает антироссийские настроения. В частности, как заявил недавно агентству «Рейтер» замминистра иностранных дел республики Марчин Пшидач, Польша обеспокоена дружелюбным отношением к России, которое испытывают некоторые страны Евросоюза.