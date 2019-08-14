Доллар за 70: торговая война Трампа бьет по нефти и рублю

Цены на нефть во вторник выросли, отреагировав на заявление властей США о намерении отложить введение 10-процентной пошлины на ряд товаров китайского импорта до 15 декабря. Это смартфоны, ноутбуки, мониторы, отдельные категории игрушек и одежда. Кроме того, было принято решение и вовсе не распространять пошлины на некоторые виды товаров из соображений национальной безопасности.

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По итогам торгов 13 августа стоимость октябрьского контракта на нефть марки Brent на бирже подскочила на 4,66% и составила $61,30 за баррель. Сентябрьский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подорожал почти на 4% - до $57,10 за баррель.

Но в среду цены на нефть снизились после резкого роста. По данным на 13:00 мск, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре потеряли 0,75% и составили $60,84 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть WTI опускалась на 1,14% — до $56,44 за баррель.

Совсем недавно инвесторов застал врасплох обострившийся конфликт между США и Китаем. Когда 1 августа президент США Дональд Трамп объявил о намерении с сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая общей стоимостью $300 млрд, вслед за этим цены на «черное золото» падали несколько дней подряд.

После тестирования отметки $56, цена вновь начала ползти вверх лишь благодаря ожиданию того, что Саудовская Аравия и другие производители-члены ОПЕК могут принять меры для поддержки рынка путем сокращения предложения.

Нынешнее решение Трампа отложить до декабря введение новых пошлин логично «расслабило» инвесторов. Биржи восприняли решение президента США как своеобразное перемирие в торговой войне с Китаем.

«Цена на нефть, как и на многие другие производственные активы, в последнее время зависит прежде всего от перипетий «торговых войн» США и Китая в области тарифов на импорт, взаимных поставок товаров. Противостояние, повышение пошлин и ограничение поставок ведут к замедлению роста мировой торговли и производства, усиливают напряжение и настроение опасности на финансовых рынках, что создаёт давление на рисковые активы», — объяснил руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман.

Несмотря на перенос пошлин, «ситуация хрупкая, спор далеко не разрешен».

«В случае усиления противостояния Вашингтона и Пекина котировки вполне могут опуститься и далее в район $55-56 в ближайшие месяцы. В свою очередь, при стабилизации положения и нахождении компромиссов возможно закрепление цен в диапазоне $60-65», — прогнозирует эксперт.

Теперь же цены не нефть вновь падают.

«Опасения о снижении спроса на сырье на фоне возникновения серьезных проблем в мировой экономике перевесили позитив от вчерашней новости», - сказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

При этом исследования крупнейших банков добавили причин для беспокойства. Согласно опросу Morgan Stanley, треть всех опрошенных экспертов прогнозируют рецессию в ближайшие 12 месяцев – это самый высокий показатель с 2011 года.

Кроме того, аналитики Goldman Sachs и вовсе не верят в заключение торгового соглашения между США и КНР до конца текущего года.

«Все это способствует снижению прогнозов касательно величины спроса на нефть, а также росту опасений, что сокращение добычи ОПЕК не сможет в полной мере компенсировать его», - отметил Николаев.

Он полагает, что

нефть имеет все шансы вновь подешеветь до отметки в $58 за баррель.

Также негативом для рынка стали данные о росте запасов нефти в США. Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США неожиданно увеличились на 3,7 миллиона баррелей за прошедшую неделю против прогноза снижения на 2,5 млн.

«Прилично увеличились и запасы бензина, что несколько умерило пыл покупателей, которые взяли паузу после эмоционального всплеска покупок и перед публикацией официального отчета Минэнерго. Если релиз укажет на увеличение запасов и добычи, в зависимости от масштабов роста Brent может уйти под отметку 60 долларов за баррель», - указал эксперт.

Рубль под ударом

Накануне резко подорожавшая нефть потянула за собой и рубль. Валюта укрепилась - к утру среды доллар стоил 64,9 рубля, евро - 72,54 рубля. Официальный курс ЦБ на сегодня: 65,6 рублей за доллар и 73,4 рубля за евро.

«Нефть влияет и на перспективы рубля. Но кроме нее, само по себе напряжение и неопределённость на финансовых рынках способствуют в целом ослаблению российской валюты как рискового актива», - считает Гойхман.

Вместе с тем, у рубля есть и определенная поддержка, в том числе и со стороны США.

Поскольку ФРС для стимулирования экономики и экспорта понизила в конце июля процентную ставку, это уменьшило доходность, привлекательность вложений в долларах и его курс.

«Такое давление «рикошетом» воздействует и на ограничение цены «зелёного» в рублях», - отметил эксперт.

К тому же рублевые активы, включая ОФЗ, остаются привлекательными для внешних инвесторов.

«Поэтому наиболее вероятно, что в осенние месяцы курс рубля снизится по сравнению с нынешним уровнем, но останется в диапазоне 64-67,5 руб. за доллар и 72-76 руб. за евро»,

- спрогнозировал аналитик.

Впрочем, долгосрочные перспективы не очень оптимистичны.

Рубль к доллару осенью с большой вероятностью преодолеет отметку 70 – такой неутешительный прогноз привел аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.

«Основными поводами для этого будут санкции, медленный экономический рост и политический кризис, протестные настроения части россиян. Корреляции курса рубля со стоимостью нефти последние 2 года практически не наблюдается, и на фоне сырьевой ориентации экспорта это говорит о том, что экономические стимулы сильно искажены и что впереди, вероятно, девальвация, которая может произойти в любой момент. В среднем она происходит раз в 6 - 10 лет, и с момента последней прошло уже 5 лет», - сказал он.

По его мнению, напряженность в отношениях США и Китая будет толкать котировки нефти вверх к уровням $68-70, но рубль не сумеет извлечь из этого пользу для себя.

«Торговая война должна привести к замедлению роста мировой экономики, и российская развивающаяся экономика будет страдать от этого замедления, так же, как и иранская, турецкая, бразильская», - заключил аналитик.