Дешевле, чем 70 лет назад: почему обрушился аргентинский песо

Инвесторы стремительно бегут из Аргентины. Это, в частности, видно по тому, как падает фондовый рынок в стране. Так, ключевой индекс страны Merval «похудел» в понедельник, 12 августа, на 22% до 27 500 пунктов, и это стало рекордным падением за всю историю существования показателя. Суверенные еврооблигации Аргентины при этом просели на 20 — 23% от своего номинала.

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Впрочем, потом индекс так же стремительно подрос — почти на 10% по итогам торговой сессии в понедельник, 13 августа, однако, по словам экспертов, это может быть связано с тем, что часть инвесторов решили войти в бумаги на минимуме. При этом трейдеры активно обсуждают, насколько это правильная стратегия и предсказывают дальнейшие обвалы на рынке.

Национальная валюта — песо — также катится вниз. На торгах в понедельник, 12 августа, национальная валюта Аргентины рухнула на треть, опускаясь до 60 песо за доллар. Столь дешево актив стоил только в начале 1950-х годов. В ходе торговой сессии, правда, валюта незначительно отыграла падение и вернулась к отметке 52 песо за доллар.

Но во вторник, 13 августа, бегство инвесторов из актива продолжилось, и за доллар уже давали 58 аргентинских песо.

Волатильность на рынках страны продолжается из-за неожиданных итогов праймериз в преддверии президентских выборов.

По словам ведущего научного сотрудника Института Латинской Америки Эмиля Дабагяна, победа оппозиционного кандидата в президенты Альберто Фернандеса напугала инвесторов, которые в спешке начали сбрасывать рискованные активы.

«Изначально планировалось, что больше голосов наберет действующий глава Маурисио Макри, но ситуация сложилась в пользу оппозиции. Инвесторы не уверены, что в случае победы Фернандеса курс на либерализацию экономики продолжится, поэтому и бегут»,

--сказал эксперт.

В 2015 году в Аргентине президентское кресло получил Маурисио Макри. Еще в ходе своей предвыборной кампании политик начал проводить курс на снижение барьеров для бизнеса.

Так, если до Макри купить иностранную валюту можно было только по специальному разрешению и не более тысячи долларов за раз, то после реформ ограничения были сняты.

Сначала либерализация дала импульс для развития экономики, инвесторы пришли в Латинскую Америку, но в 2018 году из-за внешних шоков курс аргентинского песо начал падать, отмечает профессор кафедры международных экономических отношений РУДН Инна Андронова.

«В итоге Аргентина вновь углубилась в рецессию и оказалась в кризисном состоянии. Граждане не верят в курс действующего президента, поэтому оппозиция во главе с Фернандесом и предыдущим президентом страны Кристиной Киршнер получила очки на выборах», - отмечает аналитик.

В попытках выйти из кризиса Макри взял у МВФ кредит на $7 млрд, увеличив общую задолженность Аргентины до $57 млрд. В обмен на ссуду правительство согласилось ослабить регулирование валютного рынка, что привело к девальвации песо. В ходе реформ курс просел почти на 50%.

Также власти были вынуждены пойти и на другие непопулярные меры – повысить ключевую ставку с 45 до 70% и сократить расходы на здравоохранение и образование.

Это привело к росту инфляции до 47,6% по итогам 2018 года. Больше всего подорожали продукты питания (52%) и неалкогольные напитки (51%), что вылилось в акции протеста местных жителей против властей.

При этом совокупный долг страны по итогам прошлого года составил примерно 53% от ВВП.

Впрочем, ждать улучшения ситуации на валютном рынке в ближайшее время не стоит, уверен главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

«Вне зависимости от исхода выборов валюта будет торговаться в диапазоне 50 песо за доллар. Для полноценного обновления экономики необходимы либо значительные денежные вливания, либо перезапуск с помощью дефолта», — утверждает эксперт.

Аналитики банка Wells Fargo также прогнозируют, что Аргентина либо объявит дефолт, либо пойдет на реструктуризацию внешнего долга.

По венесуэльскому сценарию

Между тем вслед за Аргентиной ушли в красную зону индексы на биржах соседних государств. Так, в красной зоне завершились торги и на других биржах Латинской Америки.

Текущая ситуация объясняется связанностью экономик стран-соседей Аргентины, отмечают аналитики.

При этом в целом прогноз для региона неблагоприятный.

В конце июля МВФ сократил вдвое прогнозируемый рост экономики Латинской Америки. Согласно новому прогнозу, средний рост стран региона в 2019 году составит 0,6%.

Оценку роста для экономики Бразилии экономисты снизили с 2,1% до 0,8%, для экономики Мексики — с 1,6% до 0,9%. Также МВФ ожидает углубления рецессии в Аргентине и сокращения экономики Венесуэлы на 35%.

Если правительство Аргентины не сможет замедлить темпы падения национальной экономики, то страну может ожидать то же, что и Венесуэлу, не исключают эксперты.

Однако сейчас экономика Аргентины и Венесуэлы отличается в организационных подходах. Если Каракас следует по пути жесткого государственного регулирования, то Буэнос-Айрес до недавнего времени пытался настроить свободную рыночную экономику, отмечает Дмитрий Александров.

«Однако в стране могут существенно закрутить гайки. До полной национализации иностранных компаний, как это было в Венесуэле, конечно, не дойдет, но часть рынка правительство может закрыть. Инвесторы учитывают такой вариант, поэтому сейчас и наблюдается бегство капитала», — не исключает собеседник «Газеты.Ru».