Блэкаут в США: паника, 100 смертей и ущерб в $6 млрд. LIVE

Произошел транспортный коллапс — все аэропорты Нью-Йорка, а также международный аэропорт Пирсон в Торонто закрылись. Во многих городах тысячи пассажиров застряли в метро.
Знак на одной из улиц Торонто, говорящий о том, что трамваи не ходят из-за отключения электричества, 14 августа 2003 годаDavid Lucas/Reuters
Катастрофа затронула сразу несколько штатов — Огайо, Нью-Йорк, Мичиган, Нью-Джерси, Вермонт и другие. В Канаде пострадали жители большей части юга провинции Онтарио, включая крупнейший город страны — Торонто.
Приветствуем вас, дорогие читатели! «Газета.Ru» сегодня вспоминает о крупнейшей аварии в энергосистеме США и Канады, имевшей грандиозные последствия. 16 лет назад около 45 млн человек в США и 10 млн в Канаде (треть населения) остались без электричества.