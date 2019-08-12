Блэкаут в США: паника, 100 смертей и ущерб в $6 млрд. LIVE

Как произошла крупнейшая в истории США техногенная катастрофа

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14 августа 2003 года в США произошла крупнейшая в истории страны авария в системе электроснабжения. Массовыми отключениями электроэнергии подверглись крупнейшие города в северо-восточной части США и Канады. В общей сложности были отключены 263 электростанции, включая 10 АЭС в США и в Канаде. Без электроснабжения остались 55 млн человек. Официально сумма ущерба составила не менее $6 млрд. Как и почему часть Нового Света погрузилась в тьму — в исторической онлайн-трансляции «Газеты.Ru».
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21:20

Произошел транспортный коллапс — все аэропорты Нью-Йорка, а также международный аэропорт Пирсон в Торонто закрылись. Во многих городах тысячи пассажиров застряли в метро.

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Знак на одной из улиц Торонто, говорящий о том, что трамваи не ходят из-за отключения электричества, 14 августа 2003 года Знак на одной из улиц Торонто, говорящий о том, что трамваи не ходят из-за отключения электричества, 14 августа 2003 года
Знак на одной из улиц Торонто, говорящий о том, что трамваи не ходят из-за отключения электричества, 14 августа 2003 года

Знак на одной из улиц Торонто, говорящий о том, что трамваи не ходят из-за отключения электричества, 14 августа 2003 года

David Lucas/Reuters
21:10

Катастрофа затронула сразу несколько штатов — Огайо, Нью-Йорк, Мичиган, Нью-Джерси, Вермонт и другие. В Канаде пострадали жители большей части юга провинции Онтарио, включая крупнейший город страны — Торонто.

21:00

Приветствуем вас, дорогие читатели! «Газета.Ru» сегодня вспоминает о крупнейшей аварии в энергосистеме США и Канады, имевшей грандиозные последствия. 16 лет назад около 45 млн человек в США и 10 млн в Канаде (треть населения) остались без электричества.