В предчувствии санкций: рубль падает вслед за нефтью. LIVE

Курс доллара торгуется выше 65 рублей

Несмотря на то, что через две недели, 26 августа, вступают в силу санкции США в отношении Москвы, российский рынок подрос. Впрочем, рубль и цена на нефть продолжают падать. Курс доллара торгуется выше 65, курс евро — выше 73. Торговая война и проблемы в Италии потянули вниз европейские и американские рынки. О том, что происходит на биржах, в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».
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20:06

Локальное давление на котировки черного золота оказывают опасения замедления мировой экономики и, как следствие – снижение спроса на энергоноситель. Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном отчете снизило прогноз роста глобального нефтяного спроса в 2019-2020 годы, указав на деструктивное влияние на рынок глобального торгового конфликта.

19:51

При этом ценовая конъюнктура в нефти продолжает демонстрировать неуверенность, котировки Brent в течение дня снижались к отметке $58 за баррель и вновь поднялись практически до $59. На этом фоне и наблюдается ослабление курса рубля в направлении отметки 65,6.

19:36

Fitch отмечает улучшение макроэкономической стабильности в России, уменьшение зависимости цен на нефть на экономику и повышение устойчивости к внешним шокам. Также агентство указывает в качестве положительных факторов, повлиявших на повышение рейтинга, «твердую приверженностью таргетированию инфляции и разумную фискальную стратегию».

19:20

Агентство Fitch 10 августа повысило кредитный рейтинг России с «BBB-» до «BBB», изменив прогноз на стабильный. В Минфине РФ оперативно отреагировали на позитив, заявив, что теперь страна вправе рассчитывать на улучшение и других рейтингов.

19:06

Официальный курс валют на завтра. 13 августа, Банк России установил на следующем уровне: 65,42 рубля за $1 и 73,12 рубля за 1 евро.

19:00

Добрый вечер, дорогие читатели «Газета.Ru». Сегодня мы снова ведем трансляцию в международных бирж, в которой рассказываем вам о том, как ведут себя мировые индексы, как они реагируют на изменение цены нефти, на торговый конфликт между США и Китаем и на повышение вероятности военного конфликта Китая и Гонгконга.