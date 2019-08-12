В предчувствии санкций: рубль падает вслед за нефтью. LIVE

Локальное давление на котировки черного золота оказывают опасения замедления мировой экономики и, как следствие – снижение спроса на энергоноситель. Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном отчете снизило прогноз роста глобального нефтяного спроса в 2019-2020 годы, указав на деструктивное влияние на рынок глобального торгового конфликта.
При этом ценовая конъюнктура в нефти продолжает демонстрировать неуверенность, котировки Brent в течение дня снижались к отметке $58 за баррель и вновь поднялись практически до $59. На этом фоне и наблюдается ослабление курса рубля в направлении отметки 65,6.
Fitch отмечает улучшение макроэкономической стабильности в России, уменьшение зависимости цен на нефть на экономику и повышение устойчивости к внешним шокам. Также агентство указывает в качестве положительных факторов, повлиявших на повышение рейтинга, «твердую приверженностью таргетированию инфляции и разумную фискальную стратегию».
Агентство Fitch 10 августа повысило кредитный рейтинг России с «BBB-» до «BBB», изменив прогноз на стабильный. В Минфине РФ оперативно отреагировали на позитив, заявив, что теперь страна вправе рассчитывать на улучшение и других рейтингов.
Официальный курс валют на завтра. 13 августа, Банк России установил на следующем уровне: 65,42 рубля за $1 и 73,12 рубля за 1 евро.
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