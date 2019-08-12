«Близок к выпуску»: Китай создаст аналог биткоина

Народный банк Китая (PBoC) готовится к запуску новой криптовалюты. Пока точная дата выпуска новой валюты на рынки неизвестна, но правительство работает над созданием национального цифрового актива с прошлого года, сообщает Bloomberg со ссылкой на заместителя руководителя отдела платежей финансового регулятора Му Чанунь.

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По словам чиновника, собственная криптовалюта Китая «близка к выпуску».

КНР на протяжении последних пяти лет ведет разработки своей «крипты», отметил в разговоре с «Газетой.Ru» член BitcoinFoundation Александр Китченко.

Так, ранее на рынок уже выходил китайский аналог «эфира» — криптовалюта NEO.

«Актив выступал частной валютой и неплохо зарекомендовал себя у инвесторов. Теперь Поднебесная намерена выпустить официальную крипту, которая будет подконтрольна властям»,

— говорит эксперт.

Столь мягкая позиция к цифровым активам была у китайских властей не всегда. Так, осенью 2017-го года в стране ввели запрет на проведение ICO, а также приостановили торговлю криптовалютами.

В итоге ограничения вылились в закрытие 88 китайских криптобирж и заморозку 85 проектов по первичному размещению токенов.

При этом еще в марте 2019-го Народный банк Китая отказывался признавать криптовалюты в качестве платежного средства, ссылаясь на их ненадежность.

Похожей точки зрения придерживался и Государственный комитет Китая по развитию и реформам, который предложил полностью запретить майнинг криптовалют на территории страны.

Впрочем, нестабильная геополитическая ситуация в мире заставила Китай пересмотреть свою позицию, сходятся во мнении опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

В июне текущего года в отчете официального информационного агентства правительства страны «Синьхуа» криптовалюты назвали стоящим активом, который может сыграть роль «тихой гавани» для инвесторов и привлечь иностранный капитал в страну.

Поторопиться местные власти вынудила новый виток противостояния в торговой войне с США, утверждают аналитики.

Недавно президент США Дональд Трамп анонсировал новые санкции против Китая. С 1 сентября США введут 10%-ную пошлину на китайский импорт объемом $300 млрд. Эти санкции расширяют уже действующие ограничения: 25%-ю пошлину на китайские товары на сумму $250 млрд.

По словам аналитики в сфере криптовалют Тимура Нигматуллина, после того, как США заявили об ужесточении пошлин иностранные инвесторы ринулись переводить средства из юаня в более надежные активы – золото, другие валюты и в Bitcoin, который с начала августа вырос на $3 тыс. – до почти $12 тыс.

«Не исключаю, что подобным способом, выпуская свою криптовалюту, Китай пытается вернуть интерес иностранных инвесторов к собственной экономике.

Текущее торговое противостояние экономических гигантов и так будет стоит Пекину и Вашингтону одного процента ВВП. Логично, что Китай ищет новые выходы и хочет найти дополнительный аргумент в споре с США», — отмечает эксперт.

По его словам, с помощью криптовалюты Китай может торговать с другими санкционными странами, тем самым снижая издержки от торговых войн с Америкой.

Впрочем, новую валюту вряд ли можно будет назвать классическим цифровым активом, каким считается Bitcoin, добавляет Нигматуллин.

«Скорее всего, она будет работать по принципу монеты El Petro, которую запустили в свое время власти Венесуэлы. Но крипта не будет полностью анонимной, так как Центробанку необходимо контролировать транзакции», — уверен аналитик.

Криптовалюта El Petro была анонсирована правительством Венесуэлы в декабре 2017 года. Монета была привязана к стоимости нефти и граждане Венесуэлы могли получить сертификат на покупку El Petro. Однако код монеты до сих пор остается закрытым, а кошельки для ее хранения не выпущены, выяснили в ходе собственного расследования журналисты Reuters.

В случае с Китаем цифровой актив может быть привязан к унции золота, говорит Александр Китченко.

По его словам, Китай с начала года начал активно пополнять свои запасы драгоценного металла, что косвенно указывает на то, что курс крипты будет подкреплен золотом.

«Тем не менее, говорить, что валюта сможет составить серьезную конкуренцию частным монетам, например, Bitcoin, не приходится. Безусловно, Китай может использовать свою криптовалюту, чтобы заинтересовать и удержать инвесторов, которые бегут из-за торговых войн с США, а также применить валюту в качестве дополнительного аргумента в споре с Вашингтоном. Но в частные валюты все равно инвесторы будут активнее вкладываться, поскольку они не контролируются государством и вызывают больше доверия у бизнеса», — заключил эксперт.

При этом криптовалюта из Китая вообще может быть подкреплена только словесными интервенциями местных властей, не исключает Тимур Нигматуллин.

Аналитик считает, что новая валюта будет работать по принципу ценных бумаг, выпускаемых государством.

«Таким образом криптовалюта по-китайски – это еще один альтернативный способ проведения транзакций и приема платежей и не более того», — заключил эксперт.