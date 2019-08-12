Средний класс: в каких регионах его почти нет

Стали известны регионы с наибольшей долей жителей, которых относят к среднему классу. Соответствующее исследование провело РИА «Новости», взяв за основу данные Росстата за 2018 и 2019 годы

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Данные неутешительные. Лишь в четырех регионах страны доля среднего класса превысила 20% от общего числа жителей.

К среднему классу агентство относит тех жителей, которые могут позволить себе приобрести автомобиль и квартиру, соответствующие размеру семьи. И при этом после всех ежемесячных выплат, включая кредиты, у семьи должны оставаться свободные деньги в размере не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека. Оценка зарплат производилась на основе данных за 12 месяцев с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года. Учитывались только трудовые доходы.

Так, на первую строчку рейтинга вышел Ямало-Ненецкий автономный округ, где доля среднего класса составила 45,2%. Также относительно высокие цифры в Магаданской области (34,5%) и Чукотском автономном округе (33,8%). Три десятка регионов имеют самые низкие показатели — там доля среднего класса менее 10%.

Пять последних процентов пришлись на республики Северного Кавказа. При этом наименьшее число жителей, относящихся к среднему классу, в Ингушетии (1,9%). В Чечне представители среднего класса составляют 2,5% населения, в Дагестане — 2,9%. Ситуация в Северном Кавказе объясняется низкими зарплатами, которых не хватает на большие семьи, — в этих регионах традиционно высокая рождаемость.

Стоит отметить, что от общего количества населения в 71 регионе России можно отнести к среднему классу лишь не более 20% россиян. Всего в России среди семей, где есть хотя бы один работающий человек, к среднему классу можно отнести лишь 14,2%. По итогам исследования также выяснилось, что медианное значение доли таких семей по регионам составляет 11,4%.

Авторы рейтинга связывают лидерство Ямало-Ненецкого автономного округа с достаточно высокими зарплатами и невысокой стоимостью жилья. В первую пятерку, помимо Ямала, вошли Магаданская область — 34,5%, Чукотский автономный округ — 33,8%, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 32,1%, Ненецкий автономный округ — 28,9%. По словам авторов, первая пятерка объясняется тем, что все эти регионы в экономическом плане успешны за счет полезных ископаемых. Они характерны суровыми климатическими условиями, поэтому не так много семей остаются там жить на всю жизнь, приобретая себе жилье. Так, жители обзаводятся квартирами и домами в других регионах России и переезжают туда. За счет этого в данных регионах можно наблюдать более низкие цены на жилье, что повышает долю среднего класса, говорится в исследовании.

Москва, в свою очередь, не смогла выбиться в лидеры рейтинга, но находится в первой десятке.

По итогам исследования, в столице, которая заняла седьмую строку в рейтинге, показатель среднего класса на уровне 26,8%. Следом идет Санкт-Петербург с 25,7%. Составители рейтинга указывают, что оба региона могли бы продемонстрировать и лучшие показатели

— ведь зарплаты в двух городах высокие, однако и расходы тоже соответствующие Этому несколько причин. Так, расценки на жилую недвижимость здесь выше, чем в среднем по России. Кроме этого, высокие повседневные расходы.

По абсолютному числу жителей, которых можно отнести к среднему классу, Москва и Санкт-Петербург опережают многие регионы. Так, в двух городах проживает 22% от всего среднего класса России, а в первой пятерке рейтинга лишь 4,5%, то есть в пять раз меньше.

Авторы исследования прогнозируют, что за пять лет экономический рост и изменения на рынке труда увеличат долю среднего класса примерно в 1,4-1,6 раза.

Тем не менее ранее эксперты высказывали противоположные оценки. Доля среднего класса сократилась с 37% в 2014-м до 30% в 2018 году, говорилось в июньском отчете Альфа-банка.Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты также указывали на угрозу сокращения среднего класса в обозримом будущем. Причины таких неутешительных прогнозов по-прежнему кроются в вялом состоянии экономики, которая, по некоторым оценкам, уже в состоянии рецессии, а также в падении реальных доходов населения. Помимо этого, опрошенные экономисты указывали, что предпосылки для экономического роста в России практически отсутствуют.