«Коллапс в течение пяти лет»: прогноз для экономики Украины

Украину ждет коллапс в течение пяти лет. Это произойдет, если прекратится поступление извне финансовых средств от трудовых мигрантов, покинувших Украину и усилится поток массовой миграции трудоспособного населения — такую оценку в Киеве высказал директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон. Видео его выступления опубликована на YouTube-канале PolitWera.

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По его словам, люди в настоящее время активно покидают страну и «пока еще» пересылают на Украину много денежных средств. Это позволяет компенсировать платежный баланc.

«Когда они [выехавшие за границу Украины] там окончательно осядут, перевезут туда семьи, перестанут сюда слать деньги — не знаю, сколько нужно — может, три года, четыре, пять. А такие люди есть и сейчас, кто-то уже и не связывает себя с надеждами на возвращение. Когда это приобретет более массовый характер, то поддерживать инфраструктуру в таком государстве, которое когда-то было рассчитано на проживание почти 50 млн человек, будет намного сложнее», — сказал Саливон в эфире.

По его словам, при таком сценарии каждому украинцу придется платить больше за услуги содержания одного и того же метра, например, канализационной трубы.

Кроме того, эксперт напоминает, что сейчас Украину поддерживает внешнее финансирование.

«Пока нас будут поддерживать на игле какой-то, пока нам будут реструктуризировать [долги], как-то страна будет справляться»,

— отметил он.

Если новая политическая команда во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским продолжит взятый ранее курс и в стране будет упадок промышленности, то конец для экономики настанет еще раньше, указал Саливон.

В следующем году на срок Зеленского выпадает всеобщая перепись населения на Украине. Ее не было почти 20 лет — в последний раз ее проводили в 2001 году, а откладывали четыре раза. По словам Саливона, перепись, которую «боятся со времен [экс-президента Украины Леонида] Кучмы», может «вскрыть неприглядные цифры».

По данным украинской службы Госстата на 1 июня текущего года, численность населения Украины составила 42 млн 038 тыс. человек.

При этом служба отмечала тревожное превышение числа умерших над числом новорожденных — на 100 умерших приходилось 49 новорожденных.

Трудовыми мигрантами, по последним официальным данным, являются около 3,2 миллиона человек. Такие цифры содержались в июльском обзоре министерства финансов Украины. Таким образом трудиться за границу выезжает почти каждый пятый работник страны.

«По данным Минсоцполитики, за рубежом находятся 3,2 миллиона трудовых мигрантов с Украины (данные за 2018 год), что составляет почти 18 процентов всего экономически активного населения в возрасте 15-70 лет», — говорилось в отчете.

Тем не менее реальные цифры могут оказаться вдвое выше.

«Думаю, что это не полные данные. Уверен, что без учета Донбасса. На самом деле, как минимум, в два раза больше, Украина экспортирует рабочую силу за пределы страны»,

— отмечал бывший глава Нацбанка Украины Сергей Арбузов.

По его словам, Национальный банк Украины прогнозирует дальнейшие увеличение объема денежных переводов в страну от трудовых мигрантов: если 2018 году их сумма оценена в $11,6 млрд, то за 2019 год ожидается получить $12,2 мдрд, говорил он.

С 11 июня 2017 года на Украине упростили правила пересечения границы. Для посещения стран Шенгенского соглашения, украинцу достаточно показать биометрический паспорт и можно пребывать там 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.

После введения безвизового режима Украина начала активно развивать транспортное сообщение со странами Европейского союза. Например, с августа 2017 года из Киева в Перемышль (Польша) начал курсировать дневной поезд. В сентябре 2018 года запустили поезд «четырех столиц» по маршруту Киев — Минск — Вильнюс — Рига. А в декабре — из Киева во Вроцлав, из Мукачево (Западная Украина) в Будапешт и из Львова в Перемышль.

Около года назад украинский министр социальной политики Андрей Рева заявлял о том, что не менее 9 млн украинцев ежегодно выезжают за границу на сезонные работы.

Пессимистические оценки по части демографии Украине уже называли и за рубежом. Так, по подсчетам Международного валютного фонда, Украина к 2050 году потеряет треть рабочей силы.