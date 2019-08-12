Глашатай кризисов: что предсказал Сорос

Знаменитому финансисту Джорджу Соросу исполняется 89 лет

Американскому инвестору, трейдеру и финансисту Джорджу Соросу исполняется 89 лет. За это время он успел заработать противоречивую репутацию человека, способного уничтожить экономику целых государств, но при этом пожертвовать большую часть своего состояния на благотворительность. Кто-то считает Сороса великим предсказателем, кто-то – подлым дельцом, но одно можно сказать с уверенностью – он человек, с которым стоит считаться.

Американский инвестор, трейдер и филантроп Джордж Сорос сегодня отмечает 89-й день рождения. За свою жизнь он добился звания настоящей иконы Уолл-Стрит, прославился активной благотворительной деятельностью и, конечно, своими экономическими предсказаниями.

Например, Сорос безошибочно спрогнозировал дефолт в России 1998 года. За несколько дней до краха российской экономики газета The Financial Times опубликовала его письмо, в котором говорилось:

«Неурядицы на российских финансовых рынках достигли критической стадии. Банкиры и брокеры, которые заимствовали средства под ценные бумаги, неспособны вносить гарантийные депозиты, а вынужденный сброс ценных бумаг охватил как рынок акций, так и рынок облигаций». Правда, сама заметка была посвящена не России, а развивающимся рынкам. Но в России все поняли.

Американский финансист утверждал, что предотвратить катастрофу можно только немедленными и решительными действиями. Так, он предлагал G7 выделить Москве дополнительные $15 млрд, чтобы можно было допустить девальвацию рубля на 15-20% и ввести управление валютным курсом. В Кремле к рекомендациям Сороса решили не прислушиваться. Зампред Банка России Денис Киселев заявил, что существующих проблем это не решит, кроме того, удержание курса российской валюты являлось частью договоренностей Москвы с МВФ. Уже в понедельник, 17 августа 1998 года, банковская система России начала разваливаться, увлекая за собой всю страну.

«Предела глубине кризиса нет. Распад российской банковской системы происходит беспорядочным образом. Банки приостановили платежи, и население охватила паника», — писал Джордж Сорос в своих заметках от 26 августа, констатируя, что в России начался «сущий ад».

Примерно в то же время Сорос предсказал и кризис в Азии – правда, в данном случае он и сам оказался не сторонним наблюдателем, а участником процесса, неплохо заработавшем на своих прогнозах. В середине 1990-х годов экономики Таиланда, Филиппин, Малайзии, Южной Кореи и Индонезии активно привлекали иностранные кредиты и настолько быстро развивались, что это привело к перегреву рынка. Спекулянты и инвесторы атаковали азиатские валюты, в частности, Джордж Сорос продал таиландского бата на более $1 млрд.

Валюта рухнула, а вслед за ней – и экономика других стран Восточной Азии. Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатир заявил, что считает инициатором кризиса именно американского инвестора.

Еще раньше, в 1992 году, Сорос заработал себе титул «человека, который обанкротил Банк Англии». Фунт стерлингов на тот момент был переоценен, однако английские финансовые власти поддерживали курс и могли рассчитывать на доверие со стороны рынка. Сорос и его хедж-фонд Quantum Fund поставили на короткую продажу британского фунта, рассчитывая заработать на скором обесценивании валюты. В этот проект Сорос инвестировал $10 млрд, и другие крупные инвесторы последовали его примеру. В результате положение на рынке стало угрожающим, и Банку Англии пришлось решиться на девальвацию фунта.

Джордж Сорос благодаря этому приобрел известность как финансист и заработал $1 млрд.

Филантроп и спекулянт

Весной 2018 года Джордж Сорос стал говорить о неизбежности нового глобального кризиса. По его мнению, мировая экономика не перенесет укрепления доллара и бегства капиталов с развивающихся рынков. В качестве еще одного корня зла Сорос упомянул и политику президента США Дональда Трампа.

«Все, что могло пойти не так, пошло не так», — сказал он. По мнению Сороса, Евросоюз находится в «экзистенциальной опасности»: «У евро есть много нерешенных проблем, и им [европейским политикам] нельзя позволить разрушить Европейский союз». По его словам, опасения вызывает и срыв ядерной сделки с Ираном, и разрушение «трансатлантического союза ЕС и США».

По его мнению, Европе следует разработать и профинансировать «план Маршалла» для Африки стоимостью около €30 млрд, реализация которого поможет сократить поток мигрантов в европейские страны и снизить напряженность в обществе. Сорос также предложил радикально трансформировать ЕС, включая отказ от обязательств стран-участниц присоединяться к зоне евро. «У евро есть много нерешенных проблем, и им нельзя позволить разрушить Европейский союз», — заключил Сорос.

Ситуация в Европе привлекает пристальное внимание Сороса уже давно: в 2011 году он бил в набат из-за долгов Греции, год спустя предрекал скорый распад еврозоны, а в 2016 году заявил, что Brexit «развязал кризис на финансовых рынках, по тяжести сопоставимый с кризисом 2007-2008 годов». Однако европейцы далеко не всегда воспринимают его инициативы и предложения с оптимизмом.

Так, в 2017 году в Венгрии, где родился Сорос, провели информационную компанию против миллиардера – власти разослали гражданам страны 8 млн писем с описанием так называемого плана Сороса, в рамках которого миллиардер якобы намерен «затопить» страну (и Европу в целом) мигрантами, вынудив власти входящих в ЕС стран содержать незваных гостей.

Премьер-министр Виктор Орбан даже заявил о внедрении «войск Сороса» в органы власти ЕС и оппозиционные партии Венгрии, чтобы продвигать там «глобалистские цели» и использовать для этого методы советской пропаганды.

Джордж Сорос в ответ обвинил венгерские власти в попытках запугать население, чтобы остаться на руководящих постах.

Еще в 2010 году Джордж Сорос говорил о растущей роли Китая на международной финансовой арене – он предсказывал, что центр влияния на происходящее в мире вскоре переместится из Вашингтона в Пекин. Причины таких перемен он видел в недальновидности экономической политики властей США.

Что касается американского президента Дональда Трампа, то его избрание уже стало причиной финансовых неприятностей для самого Сороса — миллиардер не смог предугадать реакции рынка на победу республиканца. После краткосрочного снижения котировки пошли вверх, в то время как Сорос был убежден, что они продолжат падение, и эта самоуверенность, по данным The Wall Street Journal, привела к потере $1 млрд.

Инвестор, однако, с самого начала не ждал от Трампа ничего хорошего. В январе 2017 года Сорос заявил, что видит угрозу превращения политики американского президента в диктатуру. «Я бы охарактеризовал его [Трампа] как обманщика и афериста. И он может стать диктатором, если ему удастся выйти сухим из воды», — сказал он тогда.

Многие эксперты в области экономики считают Сороса инициатором кризисов, готовым разбогатеть на несчастьях других людей и крахе целых государств. Например, нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман называет «соросами» устроителей валютных кризисов, манипулирующих рынками ради собственной выгоды. В то же время Джордж Сорос известен не только как финансист, но и как филантроп – он пожертвовал на благотворительность $32 млрд, или 79% своего состояния.

Разумеется, совсем без денег в результате этой благотворительной деятельности Сорос не остался – он входит в рейтинг 400 богатейших людей мира по версии Forbes, занимая в нем 178 строчку с состоянием в $8,3 млрд. При этом миллиардер в конце июня текущего года призвал власти США ввести налог на богатство. Открытое письмо от него и ряда других состоятельных американцев было опубликовано в газете The New York Times.

«Если у вас $49,9 млн или меньше, вы не платите этот налог. По оценкам, за десять лет доходы от этого налога составят около $3 трлн», — отмечается в письме, авторы которого уверены, что такие сборы пошли бы на благо государства. А может быть, и на благо Джорджа Сороса, кто знает.