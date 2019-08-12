Глашатай кризисов: что предсказал Сорос

Американский инвестор, трейдер и филантроп Джордж Сорос сегодня отмечает 89-й день рождения. За свою жизнь он добился звания настоящей иконы Уолл-Стрит, прославился активной благотворительной деятельностью и, конечно, своими экономическими предсказаниями.

Например, Сорос безошибочно спрогнозировал дефолт в России 1998 года. За несколько дней до краха российской экономики газета The Financial Times опубликовала его письмо, в котором говорилось:

«Неурядицы на российских финансовых рынках достигли критической стадии. Банкиры и брокеры, которые заимствовали средства под ценные бумаги, неспособны вносить гарантийные депозиты, а вынужденный сброс ценных бумаг охватил как рынок акций, так и рынок облигаций». Правда, сама заметка была посвящена не России, а развивающимся рынкам. Но в России все поняли.

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Американский финансист утверждал, что предотвратить катастрофу можно только немедленными и решительными действиями. Так, он предлагал G7 выделить Москве дополнительные $15 млрд, чтобы можно было допустить девальвацию рубля на 15-20% и ввести управление валютным курсом. В Кремле к рекомендациям Сороса решили не прислушиваться. Зампред Банка России Денис Киселев заявил, что существующих проблем это не решит, кроме того, удержание курса российской валюты являлось частью договоренностей Москвы с МВФ. Уже в понедельник, 17 августа 1998 года, банковская система России начала разваливаться, увлекая за собой всю страну.

«Предела глубине кризиса нет. Распад российской банковской системы происходит беспорядочным образом. Банки приостановили платежи, и население охватила паника», — писал Джордж Сорос в своих заметках от 26 августа, констатируя, что в России начался «сущий ад».

Примерно в то же время Сорос предсказал и кризис в Азии – правда, в данном случае он и сам оказался не сторонним наблюдателем, а участником процесса, неплохо заработавшем на своих прогнозах. В середине 1990-х годов экономики Таиланда, Филиппин, Малайзии, Южной Кореи и Индонезии активно привлекали иностранные кредиты и настолько быстро развивались, что это привело к перегреву рынка. Спекулянты и инвесторы атаковали азиатские валюты, в частности, Джордж Сорос продал таиландского бата на более $1 млрд.

Валюта рухнула, а вслед за ней – и экономика других стран Восточной Азии. Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатир заявил, что считает инициатором кризиса именно американского инвестора.

Еще раньше, в 1992 году, Сорос заработал себе титул «человека, который обанкротил Банк Англии». Фунт стерлингов на тот момент был переоценен, однако английские финансовые власти поддерживали курс и могли рассчитывать на доверие со стороны рынка. Сорос и его хедж-фонд Quantum Fund поставили на короткую продажу британского фунта, рассчитывая заработать на скором обесценивании валюты. В этот проект Сорос инвестировал $10 млрд, и другие крупные инвесторы последовали его примеру. В результате положение на рынке стало угрожающим, и Банку Англии пришлось решиться на девальвацию фунта.

Джордж Сорос благодаря этому приобрел известность как финансист и заработал $1 млрд.

Филантроп и спекулянт

Весной 2018 года Джордж Сорос стал говорить о неизбежности нового глобального кризиса. По его мнению, мировая экономика не перенесет укрепления доллара и бегства капиталов с развивающихся рынков. В качестве еще одного корня зла Сорос упомянул и политику президента США Дональда Трампа.

«Все, что могло пойти не так, пошло не так», — сказал он. По мнению Сороса, Евросоюз находится в «экзистенциальной опасности»: «У евро есть много нерешенных проблем, и им [европейским политикам] нельзя позволить разрушить Европейский союз». По его словам, опасения вызывает и срыв ядерной сделки с Ираном, и разрушение «трансатлантического союза ЕС и США».

По его мнению, Европе следует разработать и профинансировать «план Маршалла» для Африки стоимостью около €30 млрд, реализация которого поможет сократить поток мигрантов в европейские страны и снизить напряженность в обществе. Сорос также предложил радикально трансформировать ЕС, включая отказ от обязательств стран-участниц присоединяться к зоне евро. «У евро есть много нерешенных проблем, и им нельзя позволить разрушить Европейский союз», — заключил Сорос.

Ситуация в Европе привлекает пристальное внимание Сороса уже давно: в 2011 году он бил в набат из-за долгов Греции, год спустя предрекал скорый распад еврозоны, а в 2016 году заявил, что Brexit «развязал кризис на финансовых рынках, по тяжести сопоставимый с кризисом 2007-2008 годов». Однако европейцы далеко не всегда воспринимают его инициативы и предложения с оптимизмом.

Так, в 2017 году в Венгрии, где родился Сорос, провели информационную компанию против миллиардера – власти разослали гражданам страны 8 млн писем с описанием так называемого плана Сороса, в рамках которого миллиардер якобы намерен «затопить» страну (и Европу в целом) мигрантами, вынудив власти входящих в ЕС стран содержать незваных гостей.

Премьер-министр Виктор Орбан даже заявил о внедрении «войск Сороса» в органы власти ЕС и оппозиционные партии Венгрии, чтобы продвигать там «глобалистские цели» и использовать для этого методы советской пропаганды.

Джордж Сорос в ответ обвинил венгерские власти в попытках запугать население, чтобы остаться на руководящих постах.

Еще в 2010 году Джордж Сорос говорил о растущей роли Китая на международной финансовой арене – он предсказывал, что центр влияния на происходящее в мире вскоре переместится из Вашингтона в Пекин. Причины таких перемен он видел в недальновидности экономической политики властей США.

Что касается американского президента Дональда Трампа, то его избрание уже стало причиной финансовых неприятностей для самого Сороса — миллиардер не смог предугадать реакции рынка на победу республиканца. После краткосрочного снижения котировки пошли вверх, в то время как Сорос был убежден, что они продолжат падение, и эта самоуверенность, по данным The Wall Street Journal, привела к потере $1 млрд.

Инвестор, однако, с самого начала не ждал от Трампа ничего хорошего. В январе 2017 года Сорос заявил, что видит угрозу превращения политики американского президента в диктатуру. «Я бы охарактеризовал его [Трампа] как обманщика и афериста. И он может стать диктатором, если ему удастся выйти сухим из воды», — сказал он тогда.

Многие эксперты в области экономики считают Сороса инициатором кризисов, готовым разбогатеть на несчастьях других людей и крахе целых государств. Например, нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман называет «соросами» устроителей валютных кризисов, манипулирующих рынками ради собственной выгоды. В то же время Джордж Сорос известен не только как финансист, но и как филантроп – он пожертвовал на благотворительность $32 млрд, или 79% своего состояния.

Разумеется, совсем без денег в результате этой благотворительной деятельности Сорос не остался – он входит в рейтинг 400 богатейших людей мира по версии Forbes, занимая в нем 178 строчку с состоянием в $8,3 млрд. При этом миллиардер в конце июня текущего года призвал власти США ввести налог на богатство. Открытое письмо от него и ряда других состоятельных американцев было опубликовано в газете The New York Times.

«Если у вас $49,9 млн или меньше, вы не платите этот налог. По оценкам, за десять лет доходы от этого налога составят около $3 трлн», — отмечается в письме, авторы которого уверены, что такие сборы пошли бы на благо государства. А может быть, и на благо Джорджа Сороса, кто знает.