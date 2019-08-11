Золотые запасы: Россия обгонит Саудовскую Аравию

Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg. Это может произойти уже в ближайшее время, и причиной тому является нестабильность на рынке нефти.

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При этом усиливается влияние Москвы в переговорах с ОПЕК по объемам добычи. Организация вынуждена все больше прислушиваться к России из-за ее роли крупного экспортера и из-за ее экономики, зависящей от стоимости барреля.

С апреля цена нефти Brent потеряла более 20% и составляет примерно $57, что гораздо ниже показателя, который необходим большинству стран ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, для выполнения социальных обязательств бюджета.

Как сообщает агентство, Эр-Рияд, недополучая доходы от нефти, вынужден тратить золотовалютные резервы на социальную сферу, в то время как Москва ограничивает госрасходы, опасаясь новых санкций со стороны США и Европы.

Агентство напоминает, что президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россию устраивает текущий уровень цен. Российский бюджет планировался, исходя из цены в $40 за баррель. При нынешних ценах весь «излишек» идет в резервы.

Но текущие цены на нефть примерно в два раза ниже тех, которые закладывала для себя Саудовская Аравия.

За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне.

Такой рост ЗВР Центробанк объяснил отчасти положительной переоценкой, а также продолжающейся покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила. А показатели Саудовской Аравии наоборот снижаются и, по данным на июнь, составили $527 млрд.

Международные торговые войны продолжат негативно влиять на рынок нефти и Эр-Рияд продолжит тратить миллиарды долларов, а значит в ближайшее время пропустит Россию на четвертое место в рейтинге международных резервов, предсказывает Bloomberg.

На первом месте по золотовалютным резервам — Китай. Следом идут Япония и Швейцария.

Золото — не стимул для экономики

Агентство отмечает, в российском правительстве и в экспертном сообществе существует мнение, что нужно активнее тратить накопления для стимулирования роста экономики. Но эта точка зрения пока не находит официальной поддержки.

В ЗВР включаются твердая валюта (доллар, евро, швейцарский франк, японская йена), золото и специальные права заимствования.

Объемы золото-валютных резервов России таковы, что они полностью покрывают внешний долг и, более того, превышают его объем, что фактически является уникальным случаем для всех стран в сегменте развивающихся рынков, подчеркивает эксперты.

По словам главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, в ближайшей перспективе объемы госдолга продолжат оставаться одним из наиболее позитивных аспектов фундаментальной устойчивости российской экономики.

В последние годы страна наращивала свой долг, но довольно аккуратно. На 1 января 2019 года внешний долг оценивался в $453,7 млрд, что на 12,4% меньше, чем в 2018 году.

При этом Банк России все активнее идет по пути избавления от госбумаг США: золотовалютные резервы страны все чаще увеличиваются за счет драгоценного металла. Этот курс был взят после введения антироссийских санкций.

На данный момент объем золота в ЗВР составил $90 млрд.

Россия в апреле 2019 года снизила свои инвестиции в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до суммы в $12,136 млрд. Об этом говорилось в отчете минфина США.

Максимального объема вложения России в госдолг США достигали в октябре 2010 года, когда их объем составлял $176,3 млрд. В декабре 2014 года вложения России упали ниже $100 млрд, до размера $86 млрд — против $108 млрд в ноябре того же года.

Резкое сокращение доли России произошло и в апреле 2018 года, когда Москва избавилась от госбумаг сразу на $47,5 млрд, что составляло почти половину портфеля ценных бумаг казначейства США у России.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила тогда это политикой диверсификации резервов. «Оцениваем все риски — финансовые, экономические, геополитические, принимая решение по размещению средств», — говорила она в ответ на вопрос о причинах выхода из казначейских бумаг США.

Держать средства в валюте страны, которая ввела против страны санкции, опасно именно тем, что в любом момент есть высокий риск остаться без этих активов.