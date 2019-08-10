Первым из тройки: почему Fitch улучшило рейтинг России

В пятницу 9 августа Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB». Прогноз рейтинга — стабильный. О ключевых рейтинговых драйверах агентство сообщило на своем официальном сайте.

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Fitch отмечает улучшение макроэкономической стабильности в России, уменьшение зависимости цен на нефть на экономику и повышение устойчивости к внешним шокам.

Правильной дорогой идете

Также агентство указывает в качестве положительных факторов, повлиявших на повышение рейтинга, «твердую приверженностью таргетированию инфляции и разумную фискальную стратегию».

Это очевидный комплимент Центробанку и Минфину. Хотя именно эти параметры являются предметом горячих дискуссий в российском экспертном сообществе. Многие эксперты уверены, что ЦБ, например, переборщил с контролем за ценами. Это обернулось удорожанием кредитов для бизнеса и граждан и ограничило возможности для роста экономики.

Инфляционное давление на экономику ослабло, сообщает Fitch, и прогнозирует, что «инфляция будет оставаться близкой к целевому показателю в 4% в 2020 — 2021 годах».

После решительного реагирования на рост инфляционных рисков в конце 2018 года ЦБ отказался от ужесточение денежно-кредитной политики путем сокращения на 25 базисных пунктов в июне и июле, доведя свою ключевую ставку до 7,25%. Fitch прогнозирует, что ЦБ «будет по-прежнему сосредоточен на достижении стабильно низкого уровня инфляции посредством взвешенного цикла смягчения».

Fitch ожидает, что фискальная политика правительства останется консервативной. «После профицита ВВП в 2,6% в 2018 году федеральный бюджет останется в профиците в 2019 году (1,8% ВВП)», — говорится в обзоре агентства. Профицит сохранится, по крайней мере, до 2021 года. При этом возможность поддерживать профицитность бюджета снизилась со $110 в 2013 году до $43 за баррель нефти марки Brent в 2018 году.

Прогноз агентства по поводу объема международных резервов России: будут расти. В июле 2019 года — до $520 млрд, то есть до самого высокого уровня после мирового финансового кризиса 2008 года. Рост накоплений продолжится и составит $537 млрд по итогам этого года и $591 млрд к 2021 году.

Теперь заживем, как никогда?

Присвоенный России рейтинг отражает также уровень долга государственного сектора. Он достигнет 14,9% ВВП в 2019 году (12,7% на федеральном уровне), что является самым низким показателем в категории «BBB».

Ликвидная часть ФНБ превысит 7% ВВП в 2020 году с 5,7% в 2019 году. «Фонд сможет диверсифицировать инвестиции в сторону более доходных, но менее ликвидных валютных активов за рубежом», — отмечает Fitch, напоминая, что сейчас власти обсуждают возможность финансирования за счет ФНБ инфраструктурных проектов в России.

Агентство считает, что похудевший ФНБ не испортит показатели госбюджета. «Базовое обоснование Fitch заключается в том, что масштаб этих внутренних инвестиций не сможет обратить вспять прогресс в плане повышения макроэкономической стабильности», — отмечается в обзоре.

В обзоре Fitch уделено внимание влиянию санкций на Россию «Риск санкций, включая дальнейшие меры, направленные на суверенный долг, будет оставаться высоким и его трудно предвидеть из-за возросшего числа геополитических горячих точек (Украина, Сирия, Венесуэла)», — отмечается в документе.

Тем не менее низкий государственный долг и большие валютные резервы помогут России противостоять санкциям.

Так что слабость экономического роста России (0,7% в первом полугодии) связана не столько с санкциями, сколько с кредитами. Но нарастающие бюджетные расходы и восстановление частного потребления, а также улучшение внешнего спроса (если таковые случатся) повысят рост ВВП до 1,2% в 2019 году.

Fitch ожидает, что рост экономики России составит в среднем 1,9% в 2020 — 2021 годах.

Смотря как оценивать

Ранее в июле международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) сохранило кредитный рейтинг России на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства. Между прочим, S&P, в отличие от Fitch, не столь благостно оценивало перспективы России.

«Мы можем предпринять негативное действие в ближайшие 24 месяца в случае наступления геополитических событий, которые приведут к существенному ужесточению санкций иностранных правительств в отношении России», — предупреждало агентство.

Тем не менее в Минфине заявили, что рассчитывают на повышение рейтинга РФ и другими агентствами «большой тройки». Министр финансов России Антон Силуанов заявил 9 августа, что ожидает повышения суверенного рейтинга страны от агентств Standard & Poor's и Moody's вслед за Fitch Ratings.

«Мы рассчитываем, что решение Fitch станет логичным основанием для повышения суверенного кредитного рейтинга России остальными агентствами «большой тройки», — цитирует Интерфакс слова Силуанова.

Несмотря на формальный характер рейтингов, власти, а точнее, Минфин и Минэкономразвития, всегда живо реагируют на то, как международные эксперты оценивают экономическую ситуацию в России. Во время кризиса 2008-2009 годов, когда рейтинги России обвалились до мусорного уровня, власти задумались о создании отечественного рейтингового агентства, которое давало бы взвешенные оценки. В 2015-м было создано АКРА — конкурент «большой тройки» (Futch, Moody's, Standard&Poors). Его возглавила Екатерина Трофимова.

Она закончила Университет Сорбонны и работала десять лет в Париже директором и главой группы рейтингов финансовых институтов России и стран СНГ в Standard & Poor's. Назначение высокого профессионала с безупречной репутацией несколько снизило подозрения участников рынка в ангажированности АКРА властям.

Но в январе этого года Трофимова была вынуждена покинуть АКРА и перейти на работу в качестве партнера в крупнейшую международную консалтинговую компанию Deloitte.

Повышение рейтинга России вряд ли приведет к заметным изменениям отечественного инвестиционного климата, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. А глобальные рынки просто не заметят этого. Повышение рейтинга связано главным образом с тем, что последние санкции США все еще далеки «жестких» сценариев, аргументирует эксперт.