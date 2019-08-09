Каспийский форум: как поделить море на пятерых. LIVE

Авто был собран специально для форума в белом цвете («искрящийся белый»). Глава туркменского государства сообщил, что хотел бы купить всю линейку представительских автомобилей этой марки.
Перед открытием Бердымухамедов встретил главу российского правительства Дмитрия Медведева у входа в конгресс-центр «Аваза», где проходит форум, после чего они направились осматривать российский лимузин Aurus Senat.
Открыл форум президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, уточняет агентство «Туркмения сегодня».
Традиционно, в туристической зоне «Аваза», где собственно и проходит форум, 12 августа отмечается День Каспийского моря. В общем, не форум, а праздник.
На форум собрались порядка 1500 участников из соседних стран, из ЕС. Прибыли участники 29 международных организаций.
КЭФ проводится в целях развития торгового сотрудничества государств региона. По инициативе туркменской стороны.
Сегодня в Туркмении в курортном поселке Аваза стартовал Первый Каспийский экономический форум (КЭФ). «Газета.Ru» следит за работой форума, который имеет все шансы стать заметным событием для пяти стран, имеющих выход на Каспий.
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