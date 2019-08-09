Каспийский форум: как поделить море на пятерых. LIVE

В Туркмении начал работу Первый Каспийский экономический форум

В Туркмении открылся Первый Каспийский экономический форум. В нем примут участие главы правительств пяти прибрежных стран, в том числе премьер России Дмитрий Медведев. Ожидается прибытие 1500 участников. Будут решать, как лучше воспользоваться богатствами Каспия и при этом никого не обидеть. Задача непростая. Россия и Иран до сих пор не ратифицировали Конвенцию по Каспию. «Газета.Ru» следит за работой КЭФ-2019 в режиме онлайн.
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
09:30

Авто был собран специально для форума в белом цвете («искрящийся белый»). Глава туркменского государства сообщил, что хотел бы купить всю линейку представительских автомобилей этой марки.

09:23

Перед открытием Бердымухамедов встретил главу российского правительства Дмитрия Медведева у входа в конгресс-центр «Аваза», где проходит форум, после чего они направились осматривать российский лимузин Aurus Senat.

09:22

Открыл форум президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, уточняет агентство «Туркмения сегодня».

09:20

Традиционно, в туристической зоне «Аваза», где собственно и проходит форум, 12 августа отмечается День Каспийского моря. В общем, не форум, а праздник.

09:15

На форум собрались порядка 1500 участников из соседних стран, из ЕС. Прибыли участники 29 международных организаций.

09:10

КЭФ проводится в целях развития торгового сотрудничества государств региона. По инициативе туркменской стороны.

09:01

Сегодня в Туркмении в курортном поселке Аваза стартовал Первый Каспийский экономический форум (КЭФ). «Газета.Ru» следит за работой форума, который имеет все шансы стать заметным событием для пяти стран, имеющих выход на Каспий.

09:00

Добрый день, уважаемые читатели!