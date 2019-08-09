«Доллар по 70»: что будет с рублем при падении цен на нефть

Последние падения цены на нефть вновь заставили экспертов вспомнить о зависимости цен на сырье и российской валюты. Хотя чиновники не раз говорили, что зависимость рубля от цен на нефть уже не такая сильная, но если нефть пробьет $50, то она вновь выйдет на первый план и потянет за собой рубль, уверены опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

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Вновь вспомнить о том, как нефть влияет на рубль, экспертов заставили последние падения цен. На этой неделе стоимость нефти сорта Brent опускалась ниже $56 за баррель. За один день цена падала на 5%, за неделю нефть подешевела примерно на 10%.

«Если учесть, что опасения, связанные с санкциями и падением активов развивающихся рынков в последнее время отошли на второй план, можно отметить, что на данный момент главным фактором риска для рубля являются цены на нефть», — отмечают, в частности, в своем обзоре аналитики Sberbank Investment Research Юрий Попов и Николай Минко.

Эксперты отмечают, что если котировки опустятся ниже $50 за баррель, инвесторы забеспокоятся, поддержат ли Минфин и ЦБ курс рубля продажами валюты на рынке. В этом случае зависимость рубля от нефти резко усилится — помешать не сможет даже эффект бюджетного правила.

Бюджетное правило — это механизм, который снижает зависимость бюджета и внутренних экономических условий от цен на энергоносители. Согласно бюджетному правилу, все нефтегазовые сверхдоходы выше базовой цены на нефть направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ), а не идут на расходы бюджета. В 2019 году это все, что образуется при цене барреля нефти сорта Urals выше $41,6.

Хотя опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что в ближайшее время сценарий драматического падения цены на нефть до $50 маловероятен, но все же возможен. В таком случае пара доллар/рубль начнет приближаться к новому рубежу в 70 рублей за доллар.

Зависимость рубля от цены на нефть сильно снизилась в последние годы, однако если нефть пробьет $50 за баррель, она возрастет, соглашается начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

По словам аналитика «Финам» Алексея Коренева, Минфин очень дорожит своими запасами и вряд ли будет транжирить их просто для того, чтобы поддержать валюту.

«Вероятность того, что нефть упадет ниже $50 невелика, но при таком сценарии доллар может стоить 65,80 — 67 рублей», — говорит Коренев.

При сохранении же текущей ситуации доллар может стоить 64,80 — 66,00 до конца месяца, прогнозирует Коренев.

При очень низких ценах на нефть зависимость рубля высокая, а при условно высоких, например, начиная с $58 и выше — колебание «ничтожное», говорит член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

По мнению эксперта, для рубля не так важно — будет баррель нефти торговаться в районе $50 или $60 за баррель, на курс это почти не скажется. «Разницы для экономики никакой нет – все равно все будет изъято», — объясняет он.

Но когда нефтяные котировки падают к $50 и ниже, то это уже начинает серьезно влиять на рубль. Если нефть будет ниже $40 – влияние будет огромным, рубль начнет скакать порциями по 10 рублей условно, говорит эксперт.

В целом снижение нефть до $50 за баррель — критическое для рубля. В таком случае российская валюта будет подбираться к 70 и выше за доллар. Если же нефть опустится ниже $40 за баррель, при таком варианте, возможно, доллар будет стоить и вовсе 80 рублей, предполагает эксперт.

«Я не ожидаю, что будут сильные скачки [рубля], они, наверное, будут, но в пределах нормы. Может, в пределах 1-1,5% в день, или 4-5% в месяц», — успокаивает он.

По словам Авакяна,

сценарий падения ниже $50 маловероятен. При этом если нефть все же упадет ниже $50 за баррель, власти вряд ли будут искусственно поддерживать курс, отмечает эксперт.

Между тем курс доллара на валютных торгах на московской бирже в пятницу, 9 августа, торгуется выше 65 рублей. По данным на 15.32 мск он составил 65,4 рубля.

Цена на нефть марки Brent вернулась к $58 за баррель. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent составил $58,1 за баррель.

По прогнозу Reuters, опубликованного в июле, курс рубля составит 66,50 по отношению к доллару. Консенсус-прогноз Bloomberg на основе опроса 45 аналитиков в июне предполагает на конец года — 66,03 рубля за доллар.

Сильно выбивается прогноз валютного стратега Bank Polski Ярослава Косатого, который считает, что доллар будет стоить 69 рублей к концу года.