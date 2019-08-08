Надбавка за полет: сколько получают космонавты

Зарплата российских космонавтов сопоставима с оплатой труда астронавтов NASA, Европейского космического агентства (ESA), Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и Канадского космического агентства (CSA). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу государственной корпорации «Роскосмос».

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Зарплата российских летчиков-космонавтов рассчитывается в соответствии с «Положением о материальном обеспечении космонавтов».

Сейчас отряд насчитывает 25 человек, все они являются сотрудниками ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина».

Два человека из отряда находятся на МКС. Это Александр Скворцов и Алексей Овчинин. Еще 8 кандидатов в космонавты проходят подготовку.

Издание, ссылаясь на положение, отмечает, что

оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тыс. рублей, космонавта — 63,8 тыс. рублей, а инструктор-космонавта — 88,45 тыс. рублей.

То есть это зарплата космонавта без надбавки. У космонавтов, которые побывали в космосе, базовый оклад вырастает до 69,6 тыс рублей в месяц. Кроме того, за космические полеты они получают дополнительно единовременное денежное вознаграждение.

Однако в пресс-службе «Роскосмоса» не уточнили, какое именно. Конкретная сумма зависит от сложности и длительности полета.

Чем больше полетов в космос совершил сотрудник, тем выше зарплата. За один полет космонавт и инструктор получают до выхода на пенсию ежемесячную надбавку, рассчитываемую от размера оклада — 55%. За два полета эта надбавка возрастает до 75%, за три полета и более — до 120%.

Кроме того, космонавтам полагаются и другие дополнительные выплаты.

Так, за выслугу лет кандидаты в отряд, космонавты и инструкторы также получают ежемесячную надбавку. При стаже работы от 2 до 5 лет — 10%, от 5 до 10 лет — 15%, от 10 до 15 лет — 20%, от 15 до 20 лет — 25%, от 20 до 25 лет — 30% и свыше 25 лет — 40%.

Кандидаты и доктора наук ежемесячно получают надбавку к окладу по 15 и 25% соответственно.

В «Роскосмосе» не стали называть конкретных цифр дохода отдельных покорителей космоса, ссылаясь на закон «О персональных данных».

В апреле советник главы Центра подготовки космонавтов Сергей Залетин рассказал «Известиям», что

средняя зарплата у космонавтов составляет 170 тыс. рублей. Космонавт, который только пришел в отряд, будет получать 110 тыс. рублей. А зарплата космонавта, который совершил два-три полета, составит 300 тыс. рублей.

1 августа глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отчитался президенту России Владимиру Путину об успехах ракетно-космической отрасли в первой половине 2019 года.

Среди итогов — целый ряд успешных запусков, в том числе с космодрома «Восточный», вывод на орбиту десятков спутников, подписанные контракты с зарубежными партнерам, а впереди — завершение строительства российского сегмента Международной космической станции.

К Международной космической станции 31 июля успешно пристыковался грузовой корабль «Прогресс МС-12», который стал самым быстрым космическим кораблем в истории полетов к МКС. Он доставил на орбиту топливо и воду, научное оборудование и комплектующие системы жизнеобеспечения, продукты питания, одежду и медикаменты для членов экипажа.

Российские ракеты-носители оказались довольно востребованы зарубежными коллегами: спрос на коммерческие запуски продолжает расти, утверждают в «Роскосмосе». Так, в конце февраля 2019 года ракета-носитель «Союз-СТ» обеспечила успешный запуск первых космических аппаратов OneWeb с Гвианского космического центра. На орбиту были выведены 6 первых аппаратов компании.

Также в феврале, но уже с Байконура, ракета-носитель «Союз-2» вывела на рабочую орбиту сделанный по заказу Египта спутник Egyptstat-A, предназначенный для съемки земной поверхности в высоком разрешении.

В апреле ракета «Союз-СТ» успешно стартовала с Гвианского космического центра и отправила на орбиту четыре европейских телекоммуникационных космических аппарата по заказу люксембургского оператора SES.

В целом из 41 космического пуска, совершенного в мире в первом полугодии 2019 года, семь было произведено на российских ракетах-носителях.

Таким образом, доля полетов российских ракет составила 17% от всех мировых запусков.

При этом доля запусков, произведенных с использованием разработанных в России двигателей, оказалась еще выше и достигла 19,5%. Эти двигатели используются не только на ракетах «Союз» и «Протон-М», но и на американских Antares.