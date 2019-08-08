Усилия США: Европе предложили замену «Северному потоку – 2»

США, похоже, нашли для Европы приемлемую по стоимости альтернативу российскому топливу. Такой заменой может стать газ по трубопроводу EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt), сообщает в четверг издание Junge Welt.

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Дело в том, что США неоднократно навязывали европейским потребителям свой сжиженный природный газ (СПГ), но он дороже трубопроводного природного газа из России.

«США не могут просто запретить импорт газа из России без предоставления жизнеспособной альтернативы, по крайней мере, в будущем. Поставки СПГ из США через планируемые терминалы СПГ в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле должны были служить этой цели в течение длительного времени, хотя транспортировка СПГ дороже, чем поставки по трубам. EastMed предлагает эту альтернативу», — утверждает издание.

EastMed может транспортировать газ из газоносного «треугольника» — района в Восточном Средиземноморье, разведкой которого занимаются три страны. Это Греция, Израиль и Кипр.

Фактически речь идет об израильском газе. Труба в Европу до Италии может быть проложена по дну Средиземного моря и через территорию Греции. Межправительственный меморандум о строительстве Средиземноморского газопровода три страны и Италия заключили еще 2017 году, сообщал ранее Reuters.

Теперь смогут саботировать

В переговорах по реализации проекта в марте 2019 года принимал участие госсекретарь США Майк Помпео.

В среду, 7 августа, проект EastMed обсуждался на министерской конференции по энергетике, состоявшейся в Афинах. И здесь снова не обошлось без участия американцев.

Подчеркивается, что в мероприятии приняли участие министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис, министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Георгиос Лаккотрипис, министр энергетики Израиля Юваль Штайниц и помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон.

Издание считает, что, принимая участие в проекте газопровода, правительство Греции идет на сближение с Израилем и «предоставляет США шанс» составить конкуренцию России на европейском газовом рынке.

«Сам же EastMed как раз представляет собой ту самую альтернативу (пусть и только после 2025 года), при помощи которой Соединенные Штаты смогут саботировать российские газовые поставки и укрепить позиции своих союзников в Восточном Средиземноморье», — заключает автор статьи в Junge Welt.

Как отмечается в статье, Вашингтон долгое время пытается бороться с реализацией российского энергопроекта посредством санкций и уговоров, параллельно предлагая ЕС импорт американского СПГ. Но в Европе умеют считать деньги и понимают, что поставки американского СПГ обойдутся дороже, чем прокачка российского газа по СП-2.

Укрепит дружбу РФ и Китая

В поддержку российского проекта выступают Германия и Австрия. Их привлекает надежность поставок и стоимость газа. Поддерживает проект и Норвегия, правительству которой принадлежат 30% акций компании Kvaerner, одного из подрядчиков строительства.

Но оператору «Северного потока — 2» не удалось получить разрешение на строительство от Дании. Трубопровод идет по дну Балтийского моря в Германию. Это две нитки. Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год.

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Завершить проект планируется в конце этого года.

Ранее 31 июля комитет сената США одобрил законопроект о санкциях в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Во время голосования 20 сенаторов выступили «за» введение санкций, и лишь два «против». Законопроект будет передан главе сенатского большинства, который назначит дату голосования в Сенате. Если и там будет получено одобрение, его доставят в палату представителей, а затем на подпись президенту США Дональду Трампу.

Эти санкции предполагают запрет на въезд на территорию США лиц, причастных к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки российских морских трубопроводов на глубине 30 метров и более. Кроме того, все их активы, находящиеся в юрисдикции Соединенных Штатов, будут заморожены.

Эксперты, кстати, отмечали, что под эти санкционные меры попадает не только «Северный поток — 2», но и «Турецкий поток».

Санкции против СП-2 приведут к обратному эффекту и негативно отразятся на взаимоотношениях с Германией, отмечал ранее американский политолог Юджин Румер в статье для Politico. По его мнению, ограничения против России не остановят строительство объекта и не изменят политический курс Москвы. Но укрепят взаимоотношения между Россией и Китаем.