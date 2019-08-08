«Мы сильнее, чем когда-либо»: Трамп назвал главную проблему США

Президент США Дональд Трамп опять обрушился с критикой на работу Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов. Он считает, что именно ФРС, выполняющая в США функции Центробанка страны, а отнюдь не Китай, является основной проблемой для развития американской экономики.

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Соответствующие сообщения глава США разместил в твиттере. В них речь идет о том, насколько американский президент недоволен нынешней ситуацией.

В частности, Трамп сообщает, что ему не нравится курс доллара и высокая ставка ФРС.

«Наша проблема не Китай. Мы сильнее, чем когда-либо, в США вливаются деньги, в то время как Китай теряет тысячи компаний из других стран, а их валюта находится под давлением. Наша проблема — Федеральная резервная система, которая слишком горда, чтобы признать свою ошибку в том, что [она] действовала слишком быстро и чересчур сильно проводила политику ужесточения»,

— пишет Трамп в другом сообщении.

Американский президент заявляет, что ему «ужасно смотреть на некомпетентность, особенно в тех случаях, когда многое можно так легко решить».

«В любом случае мы победим, но было бы намного легче, если бы ФРС поняла — а они не понимают — что мы конкурируем с другими странами, которые хотят добиться успеха за наш счет!» — заключил он.

В следующем году в США пройдут выборы, и для Трампа как кандидата на второй срок одним из наиболее важных аспектов является сохранение своих «заслуг» в отношении феноменального роста американских рынков, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Фондовый рынок США с момента инаугурации Трампа в январе 2017 года вырос на 27%, а июнь 2019 года стал вообще самым лучшим месяцем за последние 80 лет. Индекс Dow Jones за июнь был наивысшим с 1938 года.

Также за время, прошедшее с момента избрания Трампа президентом, в США появилось 227 тыс. рабочих мест.

«Великим» Трампа сделал и госдолг США. В 2019 году он вырос до 78% от ВВП страны. И согласно расчетам МВФ, госдолг США вырастет до уровня 227% ВВП уже в 2023 году.

В тоже время текущая мировая конъюнктура имеет массу проблем, которые формируют масштабные риски как для крупнейших мировых экономик, так и для их рынков, говорит Покатович.

При этом риски активно создает и сам Трамп. Напомним, после саммита G20 у многих появилась надежда на то, что конфликт между США и Китаем в ближайшее время будет разрешен. Но в реальности торговая война лишь набирает обороты. Китайские компании недавно заявили, что прекратят закупать сельскохозяйственную американскую продукцию в ответ на решение Дональда Трампа ввести 10-процентные тарифы еще на $300 млрд.

Значительное смягчение монетарных условий способно стать фактором, позволяющим рынкам если не переступить через глобальные проблемы, то на определенное время сгладить и подавить негативные эффекты.

Другими словами, Трампу нужна мягкость Федрезерва для поддержания среднесрочного рыночного роста с помощью монетарных стимулов. Победа Трампа на выборах в 2020 году во многом будет зависеть именно от состояния американского рынка и перспектив его роста, подчеркивает аналитик.

«Мы полагаем, что Штаты, как и КНР, в полной мере понимают деструктивный характер воздействия конфликта на свои экономики, поэтому обе стороны будут пытаться всячески смягчить данное давление», — говорит Покатович. Для США действительно может быть выходом ослабление валюты, считает он. Это поддержит экспорт в стране.

На такой же шаг, кстати, уже пошли в Китае, девальвируя национальную валюту.

Соответственно, если не рассматривать наиболее жесткий сценарий прямых долларовых интервенций, то

постепенное ослабление курса доллара выглядит реальным лишь в условиях существенного снижения ставок в США, а также возвращения программ, расширяющих объемы долларовой ликвидности.

Так что, естественно, Трамп продолжит давить на ФРС, чтобы сгладить последствия начатой им с новой силой торговой войны. Правда, в глобальном плане это ситуацию не изменит, но на среднесрочной перспективе поможет Трампу набрать очков перед выборами.

Между тем президент и его советники неоднократно призывали ФРС понизить базовую процентную ставку, а также отказаться от программы количественного ужесточения и перейти к политике количественного смягчения – по аналогии с той политикой, которую проводит центробанк Еврозоны или, например, Японии.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американский лидер рассматривает возможность отставки председателя финансового регулятора Джерома Пауэлла.

Официально же представители Белого дома неоднократно заявляли, что президент уважает независимость ФРС и не намерен вмешиваться в ее решения.