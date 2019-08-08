«Слишком закалился»: за что задержали Атамбаева

Новой горячей точкой в Средней Азии, похоже, стала Киргизия. События развиваются достаточно бурно. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков собрал в четверг, 8 августа, экстренное заседание Совбеза, на котором объявил сенсационную новость. Было заявлено, что экс-президент Алмазбек Атамбаев ни много ни мало, а грубо попрал конституцию и законы страны. Он оказал жесткое вооруженное сопротивление законным следственным действиям.

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Экс-президент Атамбаев действительно оказал 7 августа вооруженное сопротивление при попытке спецназа арестовать его. В поимке участвовали примерно 500 спецназовцев, но арест провалился, потому что за Атамбаева вступились примерно 2000 местных жителей.

Атамбаев признался, что сам был вынужден отстреливаться, когда спецназ ворвался к нему в дом в селе Кой-Таш (в 20 километрах от Бишкека). Позднее он сказал, что хотя и стрелял, но старался в людей не попасть.

В итоге штурм его дома провалился, пострадали 50 человек, погиб один спецназовец, шестерых народ взял в заложники, а главе местного УВД проломили голову и он впал в кому. Атамбаев призвал своих сторонников к бессрочной акции протеста с требованием отставки действующего президента. И призыв был услышан, в центре столицы собрались протестующие из числа сторонников Атамбаева.

Позднее митингующие отправились к родовому гнезду Атамбаева. Власти при этом предприняли еще одну попытку штурма. И с третьей попытки при поддержке 600 силовиков арестовали бывшего лидера нации. Сторонники Атамбаева, вооруженные палками и камнями, перекрыли дорогу, но силовикам удалось вывезти арестованного в Бишкек.

При этом Россия рассматривает события, связанные с операцией по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, как внутреннее дело республики, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Нагрелся на реконструкции ТЭЦ?

Подоплека бурных политических событий во многом экономическая. Все началось с претензии в том, что Атамбаев, занимая пост президента, незаконно обогатился. А поводом для расследования против него послужила авария на ТЭЦ Бишкека, случившаяся 26 января 2018 года. Тогда жилые дома и учреждения Бишкека остались без тепла во время 30-градусных морозов.

Авария вызвала возмущение жителей, поскольку все знали, что годом ранее на ТЭЦ была проведена реконструкция. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту коррупции при модернизации ТЭЦ. Были задержаны два бывших премьер-министра и еще ряд чиновников и депутатов, а вскоре неприкосновенности был лишен и экс-президент Атамбаев, его стали вызывать на допросы, он игнорировал повестки к следователям. Тогда Атамбаева решили арестовать.

Ключевой обвинитель экс-главы государства — депутат Исхак Масалиев. Он уверен в завышении стоимости реконструкции ТЭЦ и причастности к этому команды Атамбаева. Это завышение было небескорыстным, уверен депутат.

Экс-президент, естественно, все претензии в свой адрес опровергает и предлагает исходить из стоимости 1 мВт электроэнергии.

Средняя стоимость предложений по реконструкции ТЭЦ в Центральной Азии составляет $2 млн за 1 мВт мощности. А по проекту, который был выбран для реконструкции, мегаватт обошелся всего в $1,28 млн, то есть по самой низкой стоимости в регионе.

Плоскогубцы за $600

Депутат тем не менее задает еще один вопрос: почему для реконструкции была отобрана не российская компания Интер РАО ЕЭС, а о одна из китайских? Атамбаев на это отвечал, что российская энергокомпания предложила заплатить за реконструкцию $518 млн, а китайцы более конкурентную цену.

А из двух китайских компаний TBEA и CMEC была выбрана именно TBEA, потому что предлагала построить два блока общей мощностью 300 мВт, а CMEC — два блока общей мощностью 270 мВт.

Но депутат — обвинитель Масалиев указал также на «странные цены» на отдельные агрегаты и даже инструменты. Например, лифт стоил $300 тыс., хотя такой же лифт стоит $30 тыс. Или тот набор инструментов с плоскогубцами, который стоил целых $600.

Часть претензий Атамбаев признал, но с оговоркой, что завышать цены при реконструкции ТЭЦ и воровать могли и сами работники. Но он проходит также по делу о причастности к незаконному освобождению в 2013 году одного из криминальных авторитетов.

Киргизия закалилась в борьбе

Атамбаев выстроил неплохие отношения с Москвой, но он искусный конфликтер. Например, вступление Киргизии в Евразийский экономический союз откладывалось пять раз.

«По «дорожной карте», которую кто-то утвердил, мы вступать не будем. Неужели вы меня не знаете? Продавить со мной что-нибудь невозможно. Уж слишком я закалился!» — гордо заявлял киргизский глава в 2014 году.

А едва вступив в Евразийский союз, Киргизия начала конфликтовать с Россией. Атамбаев, подводя итоги 2015 года, заявил, например, что не верит в участие России в киргизских энергопроектах.

Соглашение о строительстве Камбаратинской ГЭС и Верхне-Нарынского каскада ГЭС было подписано почти четыре года назад. Российский бизнес обязался вложить более $700 млн.

«К сожалению, Россия не может выполнить свои обязательства», — заявил Атамбаев, добавив, что и Киргизия начала искать другого инвестора для реализации проекта. Москва дала понять, что киргизы отчасти сами виноваты: долго не могли предоставить площадку для строительства ГЭС.

Бывший президент запомнился резким выпадом в адрес российских политиков после теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году, тогда погибли 16 человек. Виновными в совершении теракта были названы выходцы из Киргизии.

Атамбаев заявил, что некоторые российские политики, писатели и СМИ «развернули истерию против мигрантов из Кыргызстана» и призывали к жестким мерам к мигрантам. Лидер завил, что «киргизы являются выходцами из Сибири, Алтая и относятся к большой семье алтайских народов».

«Не Затулину и Веллерам говорить о том, что киргизы чуждые России. Скорее это их предки, судя по фамилиям, прибыли в Россию или из пустынь Палестины или из лесов Европы», — возмущался политик.

Атамбаев был президентом Киргизии с октября 2011 по ноябрь 2017 года. При этом в стране в это время практически не развивалась промышленность, большинство фабрик и заводов до сих пор стоят закрытыми.

Массовая безработица вынудила киргизов искать работу по всему миру. По данным Центра стратегических разработок, в прошлом году в России на заработках числилось порядка 250 тысяч граждан Киргизии, в 2017-м — 472 тысячи.

Атамбаев покинул пост президента страны в связи с истечением срока полномочий. Остается председателем Социал-демократической партии Кыргызстана. 27 июня 2019 года Алмазбек Атамбаев был лишен статуса экс-президента решением парламента. Ему могут быть предъявлены обвинения в коррупции по пяти эпизодам.