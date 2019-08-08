Игра на понижение: удастся ли спасти цены на нефть

В четверг цены на нефть начали восстанавливаться после резкого падения. По данным на 09:45 мск, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре взлетели на 2,81% и составили $57,8 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть WTI также выросла на 3,25% — до $52,74 за баррель.

Цены на нефть падали из-за обострившегося конфликта между США и Китаем. Новый виток оказался абсолютно не кстати и застал многих инвесторов врасплох.

1 августа президент США Дональд Трамп объявил о намерении с сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая общей стоимостью $300 млрд. На этом фоне Народный банк (ЦБ) Китая опустил курс юаня в среду до минимального уровня.

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США в ответ включили Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявили, что будут работать с МВФ для устранения «несправедливого преимущества», якобы полученного Пекином.

У инвесторов возникли опасения насчет спроса на сырье, из-за чего цены на протяжении нескольких дней опускались. Кроме того, вызвали беспокойство данные о том, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,4 миллиона баррелей вместо ожидаемых 2,8 миллионов баррелей.

В понедельник, 5 августа, стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 13 июня опустилась ниже отметки в 60 долларов, во вторник был пройден и уровень в 59 долларов. В четверг цены показывают рост после длительного падения.

Ход ОПЕК

Аналитики полагают, что теперь цены нефть восстанавливаются в ожидании того, что Саудовская Аравия и другие производители-члены ОПЕК могут принять меры для поддержки рынка путем сокращения предложения.

«Пороговое значение составляет 60 долларов США за баррель, и если в течение продолжительного периода времени цена будет опускаться ниже этой отметки, я ожидаю, что поставки сократятся, чтобы поддержать рост цен», — сказала Reuters аналитик по нефти в Energy Aspect Вирандра Чаухан.

На фоне стремительно дешевеющей нефти агентство Bloomberg опубликовало материал и слова саудовского чиновника о том, что страна ведет переговоры и намерена принять меры, чтобы остановить падение цен на нефть.

«Риторика торговой войны будет и впредь направлять рынки, но комментарии Саудовской Аравии могут привести к беспрецедентным действиям по стабилизации цен»,

— сказал старший аналитик по рынку Oanda Corporation Альфонсо Эспарза.

Таким образом, с одной стороны цены на нефть толкает вниз торговая война, с другой стороны ОПЕК пытается цены поддержать.

«В этом году мы имеем возможность во всей красе наблюдать эффект ценового коридора по нефтяным котировкам, ограниченного твитами Трампа сверху и интересами альянса ОПЕК+ снизу»,

— заметил эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов.

По его словам, бюджет Саудовской Аравии, как и многих других участников ОПЕК+, очень чувствителен к ценам на нефть. «Поэтому рынок сегодня с утра закладывает в котировки вероятность оперативного вмешательства альянса в баланс на нефтяном рынке для стабилизации комфортного уровня цен», — пояснил он.

Основную угрозу для рынка представляет замедление мирового спроса. Из-за сложности взаимосвязей предсказать итоговый эффект от торговых войн для глобальной экономики практически невозможно.

«Если мы увидим серию из нескольких идущих подряд негативных сигналов, то цены на нефть вполне могут спуститься в район минимумов декабря 2018 г. Однако в более долгосрочной перспективе сокращение ОПЕК+, как ожидается, будет нивелировать этот эффект», — подвел итог Галактионов.

Странам ОПЕК необходимо создать «подушку безопасности» и пересмотреть квоты не на 1,2 млн баррелей в сутки, а как минимум на 1,6-1,8, чтобы нивелировать отрицательный эффект, связанный с торговым конфликтом, сказал «Газете.Ru» эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«При этом, если они сократили бы добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки, то цены на нефть подскочили бы к 75 долларам за баррель и при негативном сценарии то снижение на 14%, которое мы наблюдаем сейчас в том случае нефть торговалась бы в районе 62-63 долларов за баррель, а не 56,00 долларов за баррель, что мы сейчас фиксируем», — отметил эксперт.

Остается надежда на то, что страны ОПЕК в срочном порядке вмешаются в ситуацию и предпримут шаги по стабилизации глобального нефтяного рынка, заключил аналитик.

Судьба рубля

России ситуация с падением цены на нефть ничем не угрожает, полагает министр экономического развития Максим Орешкин.

«Мы уже видим, что цены на нефть опустились ниже 60 долларов. Но здесь этого бояться не стоит, потому что экономическая конструкция с бюджетным правилом, с ценой отсечения, она как раз и выстроена для того, чтобы такие колебания внешних рынков в меньшей степени касались российской экономики», — сказал Орешкин.

Вместе с тем влияние на рубль все-таки есть. Вслед за нефтью вчера подкосило и рубль: курс доллара выше 65 руб., евро — выше 73.

На 10:23 мск доллар стоит 65,13 руб., евро – 73,06 руб.

Последние пару лет можно наблюдать интересный феномен отсутствия корреляции между курсом рубля и стоимостью нефти, отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. По его мнению, независимость рубля свидетельствует о «разбалансированности экономики, попавшей в такое состояние в результате санкций».

Текущее же снижение цены на нефть с большой вероятностью остановится возле отметки $50 за баррель и не пойдет ниже, «потому что для этого пока нет достаточных оснований».

«У рубля даже в отрыве от нефти есть множество поводов для ослабления, главные из которых — санкции и действия экспортеров на открытом рынке,

поэтому нужно быть готовыми к росту доллара до 70 рублей к осени»,

— указал Антонов.

Ожидать существенного падения нефтяных цен не стоит: на рынке сохраняется баланс спроса и предложения, а значит котировки в ближайшее время должны будут вернуться в диапазон 60-65 долларов, где они пробудут до конца года, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Эксперт считает, что потенциал укрепления рубля достаточно ограничен и прогнозирует курс 64,50 рублей за доллар.

Диапазон «справедливых» цен по-прежнему ближе к $63-65. Однако игра на понижение может и продолжиться, если нефти не удастся в самые ближайшие дни уверенно закрепиться хотя бы выше $58, полагает шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев.

«Рубль будет больше склонен реагировать на отскоки нефтяных цен, если они будут возвращаться, рубль в эти моменты будет укрепляться резче, и лишь немного может ещe ослабнуть в том случае, если нефть всe-таки продолжит падать. Уровней существенно выше 66-67 руб. по паре доллар/рубль мы, полагаю, не увидим», — прогнозирует аналитик.