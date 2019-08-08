Не выходя из дома: ОНФ предложил разрешить удаленку

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили разрешить штатным сотрудникам работать иногда из дома. Соответствующее предложение организация направила в Министерство труда и социальной защиты, сообщили «Известиям» в ведомстве.

ОНФ рекомендует ввести в главу 16 Трудового кодекса России («Режим рабочего времени») понятие «временная удалённая работа».

По действующему законодательству, россияне могут выполнять работу на постоянной основе либо из офиса, либо удаленно. О временно работе из дома обычно договариваются устно.

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Часто возникают ситуации, в которых работнику целесообразно выполнить свою работу, не приезжая в офис, объяснил автор инициативы сопредседатель центрального штаба Алексей Комиссаров.

В ОНФ предполагают, что благодаря поправкам, сотрудник сможет работать из дома, если возникла такая необходимость, например, личные обстоятельства или пробки на дорогах. Авторы проекта считают нужным устанавливать подобный режим с помощью письменного соглашения.

Минтруд пообещал рассмотреть предложение ОНФ в установленный срок. Министерство поддержит любую полезную инициативу, которая сможет облегчить трудовые отношения, сказали изданию в ведомстве. При этом, инициативу изучат совместно с юристами в рамках редакции формулировок.

Ранее специалисты ВНИИ труда и Санкт-Петербургского государственного университета выяснили, что 33% россиян готовы работать удаленно. Среди молодежи (от 18 до 28 лет) на работу из дома готовы 41% опрошенных.

Больше всего такой формат интересен тем, кто работает в сферах IT, финансов, кредита, страхования, пенсионного обеспечения. Это связано с тем, что работа обычно выполняется за компьютером.

Желание работать удаленно, стать предпринимателем или самозанятым характерно для граждан с высоким уровнем образования, выяснили специалисты.

Россияне с удовольствием работали бы удаленно в Италии или Испании, следует из исследования Aviasales. Имея возможность работать удаленно, 20% россиян выбрали бы жизнь в Италии, 17% — в Испании, 10% — Таиланд. Эти страны привлекают опрошенных морем и климатом.

Удаленная работа за счет оптимизации в том числе транспортных расходов дает возможность больше времени использовать для себя. Высвобождение времени — вообще одна из самых обсуждаемых трудовых тем. Так, в июне премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил в перспективе переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.

«Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта», — сказал глава кабмина.

В связи с технологическим прогрессом рабочее время сократится, а досуг расширится, отмечал он. Медведев привел в пример предпринимателя Генри Форда, который, сократив рабочую неделю на своих предприятиях с 48 до 40 часов, получил рост производительности труда.

Премьер-министр подчеркивал, что необходимы новые подходы к понятиям «рабочий день» и «рабочее место». В частности, речь идет о более лояльном отношении к организации рабочего времени, включая гибкие графики и удаленную работу.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на первое место при постановке вопроса о четырехдневной рабочей неделе встает вопрос социальных гарантий граждан и то, какую зарплату они будут получать. «С точки зрения материального обеспечения население пострадать не должно», — отмечала она.

Россиянам идея не понравилась. Переход на 4-дневную рабочую неделю не устраивает 48%, свидетельствует опрос ВЦИОМ. Понравилась идея меньше работать только 29% россиян. Около 17% жителей страны отметили, что им вообще все равно, сколько дней в неделю работать.

Более 40% опрошенных связывают отрицательные стороны сокращения рабочей недели со снижением заработной платы и уровня жизни. А 14% опрошенных — с ростом социальных болезней, таких как алкоголизм или наркомания.

Вместе с тем россияне отметили потенциальное улучшение здоровья, увеличение продолжительности жизни и возможность «нормально отдохнуть». Кроме того, опрошенные выделили возможность больше времени проводить с семьей и детьми.

Что касается производительности труда, то здесь у России действительно есть проблемы.

По данным ВШЭ, рост производительности труда в России в последние годы замедлялся. Так, в 2000-2007 годах ее прирост составлял в среднем 5,9%, а в 2010-2017 годах — всего 1,4%. В прошлом году рост составил 2,5%.

Производительность труда в России является одним нацпроектов — «Производительность труда и поддержка занятости». Предполагается, что в базовых несырьевых отраслях экономики производительность труда должна вырасти до 5% в год к 2024 году.

Пока эксперты сомневаются, что роста производительности труда получится добиться с помощью перехода на четырехдневку.