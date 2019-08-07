Цена на нефть упала: рубль идет следом. LIVE

Орешкин: России не стоит бояться цены нефти ниже $60 за баррель

Нефть тестирует новые минимумы. Цена черного золота провалилась в ходе торгов ниже $57. Это произошло на фоне возобновления торговой войны и публикации отчета Минэнерго США. В нем был понижен прогноз роста стоимости нефти до конца года. Похоже, на дно идет и рубль. Курс доллара опять выше 65 рублей, курс евро плавно приближается к отметке 74 рубля. Между тем глава Минэкономразвития Максим Орешкин призывает не бояться цены на нефть ниже $60. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию происходящего на биржах.
Трансляция
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17:50

При этом нефть тянет за собой и котировки рубля. Так, курс доллара торгуется на московской бирже выше 65,5 рублей, курс евро — около значений 73,6 рублей.

17:38

Главным негативным фактором для нефти остается ухудшение прогноза роста мировой экономики, поясняется в прогнозе Минэнерго.

17:30

Министерство энергетики Соединенных Штатов пересмотрело в сторону понижения прогноз по цене нефти сорта Brent на текущий год с $66,51 за баррель до $65,15 за бочку. Об этом говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе eправления энергетической информации ведомства.

На следующий год прогноз по средней цене североморской нефти понижен до $65 за баррель с $67.

17:20

Впрочем, на данный момент октябрьский фьючерс на нефть марки Brent торгуется все-таки выше $57. Он составляет $57,38 за баррель ( -2,65%).

17:15

Добрый день, уважаемые читатели! У нас для вас не очень радостные новости - цена на нефть пробила в ходе торгов отметку в $57 за баррель.