Цена на нефть упала: рубль идет следом. LIVE

Министерство энергетики Соединенных Штатов пересмотрело в сторону понижения прогноз по цене нефти сорта Brent на текущий год с $66,51 за баррель до $65,15 за бочку. Об этом говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе eправления энергетической информации ведомства.

На следующий год прогноз по средней цене североморской нефти понижен до $65 за баррель с $67.