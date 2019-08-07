Цена на нефть упала: рубль идет следом. LIVE

При этом нефть тянет за собой и котировки рубля. Так, курс доллара торгуется на московской бирже выше 65,5 рублей, курс евро — около значений 73,6 рублей.
Главным негативным фактором для нефти остается ухудшение прогноза роста мировой экономики, поясняется в прогнозе Минэнерго.
Министерство энергетики Соединенных Штатов пересмотрело в сторону понижения прогноз по цене нефти сорта Brent на текущий год с $66,51 за баррель до $65,15 за бочку. Об этом говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе eправления энергетической информации ведомства.
На следующий год прогноз по средней цене североморской нефти понижен до $65 за баррель с $67.
Впрочем, на данный момент октябрьский фьючерс на нефть марки Brent торгуется все-таки выше $57. Он составляет $57,38 за баррель ( -2,65%).
Добрый день, уважаемые читатели! У нас для вас не очень радостные новости - цена на нефть пробила в ходе торгов отметку в $57 за баррель.