Китайский мир: что народы должны Пекину

Министр экономического развития Максим Орешкин 7 августа заявил, что Россия может экспортировать в Китай ряд товаров в условиях торговой войны с США. Несколько дней назад, в частности, Пекин объявил о прекращении закупок сельскохозяйственной продукции у американцев. Комитет по тарифам Госсовета КНР также не исключил повышение пошлин на такую продукцию.

«Китайская экономика будет испытывать не самые лучшие периоды, но мы будем надеяться, что на взаимоотношения России и Китая не будет негативного влияния», — отметил Орешкин, говоря о возможном торговом сотрудничестве двух стран.

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Однако беспокойство о благополучии китайской экономики кажется как минимум преждевременным, а откровенно говоря – просто смешным. Нищета и разорение пока вряд ли угрожают Пекину, напротив, за последние 10 лет Китай резко нарастил выдачу кредитов развивающимся странам и государствам с переходной экономикой. Причем займы преимущественно выдаются под масштабные проекты, реализацией которых занимаются китайские же компании. И трудятся там преимущественно китайские рабочие. Такая политика приносит новых партнеров. И, конечно, деньги.

Китай настаивает, что не стремится увеличить влияние, а лишь хочет развивать инфраструктуру во всем мире. «Неважно, какой стадии достигнет это развитие. Китай никогда не будет стремиться к гегемонии», – цитировало председателя КНР Си Цзиньпина агентство «Синьхуа».

А в случае невозможности обслуживать долговые обязательства построенные объекты инфраструктуры переходят в пользование Китая – разумеется, не навсегда, а только на время, но речь идет не о паре недель. Например, Шри-Ланка, не сумевшая расплатиться с долгами за строительство нового порта была вынуждена передать его в пользование Китаю на 99 лет.

Правительству Китая аренда стратегически важного порта на целый век обошлась в $292 097 400. И велика вероятность, что эта ситуация повторится, причем неоднократно.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Института мировой экономики, Гарварда и Мюнхенского университета, в список 50 крупнейших получателей прямых китайских кредитов вошли важные союзники России: Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Активное кредитование Китаем постсоветских государств логично вытекает из ключевой роли евразийского пространства как моста между Китаем и Европейским Союзом в рамках китайского проекта «Один пояс — один путь» (Новый шелковый путь). Всего же, по данным аналитиков, объем выданных другим странам кредитов приблизился к $5 трлн – это вдвое больше портфеля Всемирного банка и МВФ вместе взятых. Китай стал крупнейшим кредитором.

Так, задолженность Минска перед Пекином составляет 13% ВВП. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 августа призвал создать для компаний из Китая комфортные условия для реализации инфраструктурных проектов в стране. В частности, речь идет о возведении в Минске бассейна и стадиона, которые на безвозмездной основе согласился профинансировать Пекин. Правда, вряд ли в этой ситуации можно говорить об альтруизме китайских властей и их приверженности идеям развития спорта.

Белорусское правительство еще в мае сообщило о подписании меморандума о сотрудничестве с китайской кредитной организацией. «Банк развития Китая предоставит кредит правительству, и это будет существенный объем, на уровне $0,5-0,6 млрд»,

— заявил тогда министр финансов республики Максим Ермолович, подчеркнув, что эти деньги могут стать альтернативой российскому займу.

Киргизия, еще один партнер России по Евразийскому экономическому союзу, входит в пятерку самых закредитованных Пекином стран вместе с Джибути, Тонга, Мальдивскими островами и Республикой Конго. Как подсчитали исследователи, объем долгов государства перед Китаем составляет 30% киргизского ВВП. У Туркмении доля долгов, предположительно, выше белорусской (около $6,7 млрд), у Таджикистана достигает примерно 15% ВВП, а у Узбекистана – превышает 5%. Среди ближайших российских партнеров только Армения и Казахстан задолжали Пекину менее 5% своего ВВП.

Сербия, один из основных европейских партнеров Китая, намерена в ближайшие годы привлечь инвестиции в миллиарды евро для реализации масштабных региональных проектов, заявила в середине июля министр инфраструктуры государства Зорана Михайлович. Как пишет Reuters, на данный момент вклад Пекина в сербскую экономику уже составляет около 5 млрд евро. На китайские деньги планируется реконструировать железнодорожную ветку до Македонии – разработкой проектной документации уже занимается Китайская корпорация по строительству дорог и мостов. Ожидается, что инвестиции в проект составят около 600 млн евро.

Китай также активно участвует в реализации крупнейших инфраструктурных проектов в Африке – как пишет Bloomberg, деньги Пекина составляют 80% от общего объема двустороннего кредитования Нигерии, крупнейшего африканского производителя нефти.

Китай инвестирует в строительство железных дорог, электростанций и аэропортов, причем возведением этих объектов занимаются китайские компании.

Согласно данным The Africa Report, на начало 2019 года Эфиопия была должна Китаю $12 млрд. Правда, под давлением международной общественности, обеспокоенной таким положением вещей, Пекин согласился списать этот долг. Однако другим африканским странам о такой щедрости пока можно только мечтать – например, Кения в период с 2006 по 2017 год заняла у Пекина $9,5 млрд.

Теперь руководство страны надеется привлечь у китайских партнеров дополнительные средства на строительство железной дороги между Момбасой и Найроби, общий объем инвестиций в проект составляет $10 млрд, и без помощи со стороны Кении с ним не справиться.

Африканские эксперты опасаются, что в итоге железную дорогу может ожидать та же судьба, что и перешедший китайцам порт в Шри-Ланке, ведь окупится этот масштабный проект еще очень не скоро. Специалисты Jubilee Debt Campaign подсчитали, что на Китай приходится 20% внешнего долга стран Африки, и с 2012 года рост этого показателя составляет около $10 млрд в год. И далеко не всем правительствам будет по силам расплатиться с долгами.

Благополучие Китая, таким образом, имеет под собой почти нерушимую основу – десятки крупнейших инфраструктурных проектов и множество стран по всему миру, живущих за счет Пекина. Поэтому в спасительной руке России, даже в условиях торговой войны с США, китайские партнеры вряд ли нуждаются.