В ожидании главы Туркмении: чего ждать от Каспийского форума

В туркменском курортном городке Аваза с 11 по 12 августа пройдет Первый каспийский экономический форум. В нем примут участие главы правительств и представители бизнеса пяти стран, имеющих выход на Каспийское море. Это — Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркмения.

Реклама

На форуме планируется обсудить углубление экономических связей прикаспийской пятерки. Но внимание сейчас СМИ приковано вовсе не к тому, как прибрежные страны будут налаживать взаимную торговлю, инвестиции в инфраструктурные проекты.

Тема №1 в медийном пространстве пяти государств совсем иная: примет ли участие в форуме президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

Дело в том, что президент Туркмении пропал почти месяц назад. Точнее, выпал из информационного фона страны, хотя ранее всегда в нем доминировал. Не понятно, встретит ли он лично высоких гостей форума? Например, Дмитрия Медведева, российского премьера, отравляющегося на форум? И хотя ранг премьера и президента позволяет последнему из них проигнорировать встречу, тем не менее ее ожидают.

Приглашал? Тогда встречай!

Во-первых, именно Бердымухамедов инициировал проведение форума и пригласил на него первых лиц прикаспийских государств и правительств.

«Идея о регулярном проведении Каспийского экономического форума, выдвинутая президентом Туркменистана Г. М. Бердымухамедовым, оказалась весьма своевременной», — отметил 5 августа на официальном сайте МИДа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Во-вторых, по неформальному этикету, президент бывшей советской республики не может не принять у себя в резиденции хотя бы чисто по-дружески премьера России. Это было бы не вежливо. И не выгодно. Россия – ключевой финансовый донор большинства стран СНГ. И один из основных торговых партнеров даже тех независимых государств, которые уже стали членами Евросоюза.

Между тем, в Туркмении горячо обсуждают, куда пропал президент, что с ним? Жив ли он вообще? Официально – он ушел в отпуск.

Сразу на месяц – до 15 августа. Раньше Бердымухамедов обычно уходил на отдых всего на две недели и все равно не исчезал с экранов местного ТВ. Отдыхал он обычно в том же городке Аваза, где запланирован Каспийский форум. Во время отпуска президент, нередко вместе с министрами, плавал, скакал на лошади и давал советы, как эффективнее тренироваться. Сейчас таких телерепортажей нет. В теленовостях Бердымухамедова показали три или четыре раза за все это время, но сюжеты очень походили на «консервы» (заготовленные заранее репортажи).

При этом радиостанция «Говорит Москва» ранее процитировала эксперта Аслана Рубаева, директора Центра мониторинга евразийских проблем, который заявил, что Бердымухамедов умер 20 июля от почечной недостаточности. Посольство Туркмении это опровергло.

Но Бердымухамедов все-таки фактически исчез из новостей. Если не считать серии роликов с его участием. Вот президент катается на велосипеде, вот сочиняет песню. А вот рассекает на джипе по пустыне возле «Врат ада». Это местная достопримечательность – кратер, из которого многие годы извергается горящий газ.

Самые отвязные эксперты считают, что президент либо тяжело болен либо даже его уже нет в живых, но местная элита, опасаясь смуты, скрывает это и готовит преемника.

Так или иначе, но в обнародованной повестке Каспийского форума участие туркменского президента никак не обозначено. На качестве дискуссий это, возможно, и не отразится. Тут проблема в другом.

Участники форума планируют решать проблемы Каспия, тогда как не все страны-участницы ратифицировали основополагающий документ — конвенцию о разделе сфер влияния на Каспии. Она призвана регулировать права и обязанности сторон по использованию Каспия, в том числе его вод, дна, недр, природных ресурсов и воздушного пространства над морем.

Конвенцию согласовывали 22 года и она все-таки была принята с пятой попытки. Это произошло в прошлом году в казахстанском Актау на саммите глав государств. Конвенцию не без пафоса называли даже «конституцией Каспия».

Но ее принятия не достаточно. Конвенция вступает в силу с момента ратификации ее парламентами всех пяти стран. А вот с этим проблемы. Казахстан, Азербайджан и Туркмения оперативно протащили документ через свои парламенты, а Россия и Иран — нет.

Если хотя бы одна из пяти стран не ратифицирует конвенцию, документ так и останется меморандумом о намерениях. А вся деятельность на Каспии – торговля, туризм, добыча рыбных ресурсов, нефти и газа, а также инвестиции — будут вне закона.

Правда, президент России Владимир Путин внес конвенцию на ратификацию в Госдуму 30 июля. Когда она будет ратифицирована, неизвестно.

В Иране ситуация еще хуже. Оппозиция обсуждает в соцсетях, как руководство страны продешевило, согласившись на условия конвенции. Принц Реза Пехлеви, проживающий в США и являющийся наследником свергнутого шаха Пехлеви, утверждает, что нынешние власти продали иранскую территорию иностранцам. По конвенции, Ирану досталось от 10 до 13% Каспия, а ранее Иран контролировал порядка 20% Хазарского моря, как тут называют это огромное озеро.

Независимый эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов считает, что потребуются еще многие годы на то, чтобы правовой статус Каспия был признан справедливым всей каспийской пятеркой стран-участниц.

«При нашей жизни это не случится», — иронизирует эксперт и поясняет почему.

Иран планировал приступить совместно с Азербайджаном к освоению нефтегазовых ресурсов Каспия. Но выход США из ядерной сделки с Тегераном и введение новых санкций против против Исламской республики фактически ставит крест на этих планах. Теперь Иран думает, а зачем тогда ему эта конвенция?

Туркмения планирует после урегулирования правового статуса Каспия поставлять газ в Европу. Но этому противодействует Россия и «Газпром». Конвенция дает право делить дно и недра соседними государствами на участки по договоренности между ними. При этом известно, что на шельфе Каспия содержится доказанных и вероятных запасов нефти и газа примерно на $8 трлн.

У России всегда найдутся аргументы, чтобы притормозить экономическую активность соседей, утверждает Дубнов.

Например, конвенция разрешает всем пяти государствам «прокладывать подводные кабели и трубопроводы по дну Каспийского моря». Но при условии соответствия таких проектов экологическим требованиям и стандартам, закрепленным в международных договорах, участницами которых страны являются, включая Рамочную конвенцию по защите морской среды Каспийского моря и соответствующие протоколы к ней.

Короче говоря, форум обещает быть насыщенным на события. Правда, к экономике это имеет лишь косвенное отношение. «Новости вокруг судьбы туркменского президента затмят повестку форума», — уверен эксперт.