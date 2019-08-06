Ущерб за день: богатейшие люди мира потеряли $117 млрд

В понедельник 500 богатейших людей Земли потеряли $117 млрд или 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции, сообщает Bloomberg.

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Индекс агентства рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется, исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

Состояния 21 человека из этого списка уменьшились более чем на $1 млрд каждое.

Больше всех потерял основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос — $3,4 млрд убытков. При этом он, несмотря на такие потери и официальный развод с Маккензи Безос, которой присудили порядка 19,7 млн акций компании, остался самым богатым человеком на планете.

Его состояние оценивается в $110 млрд.

Также в пятерке самых пострадавших — владелец Louis Vuitton, «король люкса» Бернар Арно (минус $3,2 млрд), основатель Facebook Марк Цукерберг (минус $2,8), основной владелец индийской компании Reliance Industries Мукеш Амбани (минус $2,4 млрд), а также создатель Microsoft Билл Гейтс (минус $2 млрд).

Журнал Forbes приводит другие данные. По данным издания, только 18 миллиардеров потеряли по итогам дня около $1 млрд.

Причиной обвала на рынках стало обострение отношений США и Китая, указывает Bloomberg.

Американский рынок накануне закрылся практически весь в красной зоне, показывал рост лишь «индикатор страха» рынка — индекс волатильности VIX. Итак, индекс DJIA закрылся с падением в почти 3% до 25717,74 пунктов, индекс NASDAQ Composite упал на 3,47% до 7726,04 пунктов, индекс S&P 500 — на 2,98% и составил на момент закрытия 2844,74 пункта.

«Индекс страха» CBOE Volatility Index прибавил 40% и подобрался к 24,59 пунктам.

Торговая война между странами тянется уже второй год. Она обострились в мае после 11-го раунда консультаций. Стороны взаимно повысили ввозные пошлины. США ввели дополнительные тарифы на товары из Китая на $200 млрд, КНР — на американские товары на $60 млрд.

Однако после 12 раунда переговоров стороны так и не смогли добиться эффективного соглашения. Позиции Вашингтона и Пекина разошлись еще больше. И в США объявили о планах ввести пошлины в 10% на импорт китайских товаров стоимостью $300 млрд.

Китай позволил курсу своей нацвалюты упасть до минимального уровня за 10 лет — семь юаней за доллар.

Впоследствии Дональд Трамп обвинил Пекин в манипуляции курсом — ослаблении юаня с целью повышения конкурентоспособности китайского экспорта. Также США со своей стороны включили Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявили, что обратятся в ВТО.

Народный банк Китая, в свою очередь, опроверг обвинения.

«Китай сожалеет, что Министерство финансов США классифицирует КНР как валютного манипулятора. Это клеймо совершенно не соответствует установленным Минфином США критериям стран, осуществляющих манипуляции с обменным курсом», — говорится в заявлении центробанка.

По мнению ЦБ Китая, действия американских властей являются односторонним актом протекционизма и нарушают мировой финансовый порядок, а также вредят мировой экономике. По словам представителей регулятора, курс юаня определяется рынком и с 2005 года вырос на 38%.

При этом экономический советник американского лидера Дональда Трампа Лоуренс Кудлоу назвал условия снятия пошлин с Китая. Об этом сообщает CNBC.

По его словам, ситуация с тарифами может измениться в случае прогресса в торговых переговорах с китайским государством.

Он пояснил, что Трамп со своей командой собирается в сентябре посетить Китай. Власти США, уточнил Кудлоу, надеются, что китайская сторона понизит свои торговые барьеры.

В этом случае, подчеркнул советник Белого дома, Соединенные Штаты начнут поставлять в Китай тонны миллиардов своих продуктов и продавать сервисы.

Между тем The Financial Times отмечает, что торговую войну США и КНР от валютной отделяет только один шаг.