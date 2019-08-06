Замедление роста: как санкции могут сказаться на России

Аналитики Deutsche Bank считают, что позитивные настроения зарубежных инвесторов относительно рынка российских ценных бумаг могут измениться в ближайшее время, а поступления инвестиций в российские бумаги — упасть.

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Отмечается, что санкции могут повлиять на рост ВВП (0,9% в 2019 году) и привести к еще одному снижению ставки Центробанка в 2019 году.

Речь идет об оценке экспертами последствий санкций из второго пакета мер по «делу Скрипалей». Недавно они были анонсированы Дональдом Трампом

и вступают в действие уже 26 августа этого года.

Самая громкая мера из этого санкционного пакета — американским банкам будет запрещено принимать участие в первичных размещениях государственных облигаций Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте. То есть евробондов, выпущенных в долларах США.

Под термином «американские банки» в США понимают не только собственно кредитные учреждения, но также финансовые компании и инвестиционные и пенсионные фонды.

Во всем мире крупнейшими инвесторами рынка так называемых безрисковых активов — или госбумаг любой страны — выступают именно пенсионные фонды, отмечает генеральный директор УК «Ронин Траст» Сергей Стукалов.

Средства будущих пенсионеров — это самые консервативные деньги, которые для того и размещаются в НПФы, чтобы они «не сгорели» в операциях с рискованными активами.

«Поэтому, скорее всего, по логике, мы могли бы увидеть падение интересов американских НПФов к российским евробондам после анонсирования санкций, если бы такие размещения сейчас планировались», — отмечает Стукалов.

Российский Минфин уже перевыполнил план на этот год до санкций, и новые размещения в ближайшее время не нужны.

Так, в июне, воспользовавшись благоприятным моментом, Минфин доразместил два выпуска евробондов с погашением в 2029 и 2035 годах на общую сумму $2,5 млрд. В результате годовой план по внешним займам уже в июне оказался перевыполнен более чем вдвое.

До этого Россия размещала еврооблигации в долларах США в марте 2019 года — с погашением в 2035 году под доходность 5,5% годовых.

При этом вступающие в силу 26 августа санкции запрещают банкам из США не только выкупать бумаги «на себя» в момент размещения, им запрещается также выступать организаторами облигационных выпусков, проводить маркетинговую работ по предварительному сбору книги заявок на облигации, комментирует Стукалов.

Правда, от услуг иностранных организаторов Россия тоже отказалась. Организаторами выпусков евробондов выступают российские финансовые институты.

Нынешний американский запрет не распространяется на рублевый госдолг России и на операции с уже выпущенными еврооблигациями.

Российские рублевые бумаги — ОФЗ — действительно остаются самыми популярными ценными бумагами у иностранных инвесторов.

С начала 2019 года нерезиденты активно наращивали покупку российских рублевых ОФЗ, и их доля в этих бумагах превысила 30%.

После появления конкретики об очередном санкционном пакете США стало ясно, что прямых угроз в наиболее важной для России плоскости, а именно возможности покупок ОФЗ нерезидентами, сейчас нет, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

«Однако введение очередного санкционного пакета приводит к повышению «токсичности» российских активов –

сам факт того, что американский истеблишмент реализует санкционные рестрикции, является для участников рынка напоминанием о том, что риски реализации «жесткого» санкционного сценария для России сохраняют свою актуальность,,

— добавляет Покатович.

Ожидание введения новых запретов действительно может снизить позитивные настроения иностранных инвесторов. Кроме того, приток средств в Россию также может стать меньше.

Покатович ожидает, что после этого санкционного шага со стороны США российские рынки получат очередную временную передышку, по крайней мере, на перспективу августа.

«Однако в перспективе ближайших двух месяцев мы снова можем увидеть если не реализацию, то активизацию обсуждений наиболее «жестких» санкционных пакетов для РФ»,

— говорит эксперт.

С учетом всех негативных факторов, среди которых как активизация санкционных рисков для РФ, так и масштабное негативное влияние на рынки со стороны нового витка торгового конфликта США и Китая, а также приближение сезонной слабости российской валюты, курс доллара может завершить лето в диапазоне 64,8-66,2 рублей с перспективой дальнейшего повышения осенью, говорит Покатович.