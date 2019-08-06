«Это клеймо»: Китай ответил на обвинения США в валютных манипуляциях

Народный банк Китая опроверг обвинения Соединенных Штатов в валютных манипуляциях. Об этом говорится в опубликованном заявлении ведомства.

«Китай сожалеет, что Министерство финансов США классифицирует КНР как валютного манипулятора. Это клеймо совершенно не соответствует установленным Минфином США критериям стран, осуществляющих манипуляции с обменным курсом»,

— говорится в заявлении центробанка.

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По мнению Пекина, решение США признать Китай страной, манипулирующей валютным курсом, является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.

Напомним, президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о намерении США с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая общей стоимостью $300 миллиардов.

На этом фоне Народный банк Китая начал опускать курс юаня к доллару. В понедельник, 5 августа, Пекин снизил курс своей нацвалюты к доллару ниже 7 юаней, то есть довел его до уровня 2008 года.

Народный банк Китая на этом не остановился. Он продолжает опускать курс национальной валюты.

Так, во вторник, 6 августа, ЦБ определил средний обменный курс на уровне $6,9683 — на 458 пунктов (0,65%) ниже, чем 5 августа, когда курс был на отметке 6,9225.

Эксперты посчитали, что, девальвируя валюту, Поднебесная пытается компенсировать ущерб от санкций.

Между тем ранее глава Народного банка Китая И Ган говорил, что Китай не собирается делать курс юаня инструментом реагирования на торговый конфликт США, а недавняя волатильность курса китайской валюты вызвана внешними факторами неопределенности.

Кроме девальвации курса, также Поднебесная заявила о том, что не будет покупать американскую сельскохозяйственную продукцию, если США снова изменят свою позицию на торговых переговорах.

В США же со своей стороны включили Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявили, что обратятся в ВТО.

«Обвинения США в валютных манипуляциях в адрес Китая представляются очередным способом оказать давление, но не исключительно экономическое, а политическое или даже репутационное. Это может привести в краткосрочной и среднесрочной перспективе лишь к дальнейшему снижению юаня, которое к тому же китайский регулятор не будет сдерживать в виду отсутствия заинтересованности», — говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Сейчас диалог двух стран, если это так можно назвать, представляет собой «гонку зайца и черепахи»: США предпринимают молниеносные решения, изобретают и принимают новые меры, на что Китай отвечает лишь, так кажется со стороны, защитными мерами.

«Вопрос сейчас лишь в том, хватит ли у Китая ресурсов для затяжного противостояния. После публикации последних данных, подтверждающих рост ВВП КНР в рамках таргета правительства 6-6,5% против 2,3-2,6 роста США, появляется ощущение, что все же хватит», — говорит Артем Деев.

США доходят до абсурда в своих требованиях к другим участникам мировой экономики,

отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

«Бреттон-Вудская система, установленная после войны, как раз устанавливает плавающие валютные курсы, которые меняются под воздействием рыночных факторов, в том числе и словесных интервенций чиновников, и даже реальных интервенций центральных банков. Это и есть свободный валютный рынок, на котором крупные игроки имеют чуть больше шансов влиять на валютный курс краткосрочно», — говорит он.

При этом США хотели бы сами решать, какой курс «справедливый», а какой — «несправедливый».

«Такие заявления вкупе с торговой войной вполне могут привести к реальному, физическому противостоянию между США и странами, не согласными с американской политикой и давлением», — отмечает эксперт.

Торговая война между Китаем и США ведется не один год, но в последнее время она переходит еще и в финансовую, говорит Дмитрий Александров, главный стратег «Универ Капитал».

По словам эксперта, до конца года можно будет видеть затяжное экономическое противостояние двух держав, которые вряд ли согласятся в ближайшее время на мирные экономические переговоры.

Для России новый виток торговой войны чреват возможным оттоком инвесторов из наших активов, а также падением цены на «черное золото» и стоимости российской валюты. Курс евро на московской бирже уже превысил отметку в 73 рубля, курс доллара — около 65 рублей, а котировки нефти накануне падали ниже $60 за баррель.

Так, по данным на 14.06 мск фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $59,83.

Кроме того, Центробанк РФ на начало 2019 года вложил в юани 14,2% резервов, или $67 млрд.

Накопленные потери от дедолларизации ЗВР и их спешного перевода в Китай приближаются к $8 млрд, свидетельствуют расчеты портала finanz.

По данным отчетов ЦБ по управлению валютными активами, основную часть юаней — на $55 млрд — Банк России купил в первом полугодии 2018 года, когда курс китайской валюты колебался вблизи двухлетних максимумов - между 6,2 и 6,4 юаня за доллар.

После этого курс доллара к юаню вырос на 14,3%. И это далеко не предел, предупреждает, в частности, главный экономист по Китаю Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард.