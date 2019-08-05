«Валютное манипулирование»: как рынки реагируют на Трампа. LIVE

Китайские компании фактически уже выполнили требования властей отказаться от импорта сельхозпродукции из США, пишет Bloomberg. Теперь они ждут результатов торговых переговоров между официальными лицами США и Китая. На фоне этих новостей акции сои и кукурузы упали. На Чикагской товарной бирже самый активный фьючерсный контракт на сою снизился на 0,7% до $8,62 (минус 1/4 цента за бушель), на кукурузу — подешевел на 1,5% (минут 1/2 цента за бушель) до $4,03.
Тем временем курс евро продолжил укрепляться к рублю и поднялся до 73 рублей по состоянию на 19:30 мск, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. На момент открытия торгов в понедельник на ММВБ европейская валюта стоила 72,66 рублей. В пятницу, 2 августа, на момент закрытия евро стоил 72,47 рублей.
Отвлечемся на российский рынок, где к началу нового часа в красной зоне закрылась ММВБ. На закрытии торгов индекс Московской биржи спустился к отметке в 2 659,68 пунктов, минус 0,57%. Доллар на 18:57 мск торговался за 65,0750 рублей, евро — по 72,8425 рублей.
Акции и валюты развивающихся рынков проседают на фоне опасений из-за того, что затяжной американо-китайский торговый конфликт окажет давление на мировой экономический рост. В то же время укрепилась японская иена и подросло в цене золото.
В понедельник, 5 августа, мир вновь следит за торговым спором между Вашингтоном и Пекином. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин на китайский импорт объемом $300 млрд. Китайские власти намерены добиться того, чтобы государственные компании приостановили импорт американской сельскохозяйственной продукции, сообщает Bloomberg.
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