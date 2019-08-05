Китай ответил США: юань достиг многолетнего минимума

В понедельник, 5 августа, стало известно о рекордном снижении курса национальной валюты КНР к доллару США. Народный банк Китая (Центробанк) опустил курс юаня к доллару до минимума: средний обменный курс на уровне — 6,9225 за доллар.

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Ослабление юаня по отношению к американской валюте идет уже три рабочих дня подряд, но впервые с декабря прошлого года обменный курс опустился до отметки в 6,9.

Стоит отметить, что такой курс — менее 7 юаней за доллар — был в последний раз в разгар кризиса 2008 года.

Руководство Народного банка Китая сочло нужным прокомментировать обвал нацвалюты.

Во всем виноват «торговый протекционизм» и повышенные тарифы на китайские товары на глобальных рынках. Упрека конкретно в адрес США не прозвучало, но адресат претензий ни у кого не вызывает сомнений.

Мнение Нацбанка КНР совпадает и с оценкой китайских властей. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян неоднократно заявлял, что не собирается превращать курс юаня в инструмент реагирования на торговый спор с США. Но в это мало кто поверил.

У Китая больше нет козырей в рукаве

Кроме того, правительство Китая распорядилось, чтобы государственные компании прекратили импорт американской сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, компании КНР уже выполнили это поручение и ждут результатов торговых переговоров между сторонами.

Впрочем, как пишут американские СМИ, на самом деле Китай уже исчерпал возможности ответного реагирования на прессинг со стороны президента США Дональда Трампа, пытающегося заключить с Китаем выгодное для себя соглашение.

Девальвация национальной валюты было последней попыткой со стороны Пекина остановить введение повышенных тарифов против китайских товаров.

Напомним, Трамп недавно объявил о введении с 1 сентября пошлины в размере 10% на китайские товары на внушительную сумму в $300 млрд. В ответ китайское правительство, по данным Bloomberg, отдало распоряжение госкомпаниям о приостановке импорта из США сельхозпродукции.

Глава МИД КНР Ван И прокомментировал заявление Трампа о новой пошлине такими словами: «это не является действенным способом решения торгово-экономических разногласий двух стран».

Ранее в конце июля Трамп предупредил китайских товарищей по поводу заключения торговой сделки. Сделал он это в ультимативной форме. Если КНР до его возможного переизбрания на президентских выборах в 2020 году не подпишет соглашение по торговле, условия сделки в последующем будут более жесткими.

В своем Twitter во вторник, 30 июля, Трамп предположил, что, возможно, китайцы «ждут выборов», чтобы посмотреть, станет ли президентом кандидат от Демократической партии, например, Джо Байден.

«Однако проблема с их ожиданием в том, что если и когда я выиграю (на выборах), соглашение будет более жестким, чем то, о котором мы сегодня ведем переговоры... или его не будет вообще», — пригрозил Трамп.

Заодно он посетовал на то, что китайская сторона имеет привычку «в конце всегда менять соглашение в свою пользу».

Соглашайтесь или война

Уже тогда Трамп дал понять, что выбора у Китая нет, и официальный Пекин не может сейчас диктовать ему условия по торговой сделке. Хотя бы потому, что экономика Китая показала в июле худший результат за последние 27 лет.

По итогам первого полугодия ВВП Китая вырос «всего» на 6,3% процента, что эквивалентно $6,56 трлн. В прошлые годы ВВП действительно рос высокими темпами, в том числе рост был двузначным.

В китайском Шанхае 30–31 июля состоялся 12-й раунд торгово-экономических консультаций между Пекином и Вашингтоном. От США в них участвовал министр финансов Стивен Мнучин, китайскую делегацию возглавляет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Эксперты и участники рынка внимательно следили за переговорами. Трамп в очередной раз сообщил журналистам, что переговоры «идут хорошо». Но на следующий день после их завершения Трамп все-таки объявил о введении 10% пошлины. Это стало сюрпризом и рынки залихорадило.

Трамп, узнав о резком снижении юаня, не удержался от комментария. Он назвал это решение китайского ЦБ «серьезным нарушением». Своим мнением Трамп поделился в Twitter.

Трамп злорадствует по поводу того, что Китай был вынужден понизить обменный курс юаня «до почти исторического минимума». Он в очередной раз обвинил Пекин в «валютной манипуляции».

«Это серьезное нарушение, которое со временем значительно ослабит Китай!» — утверждает Трамп.



Эксперты категоричны: ослабление юаня является производным от торгового конфликта США и Китая.

«Поднебесная не раз отмечала, что готова к сражению и будет проявлять жесткость в удержании своих позиций.

«Мировые рынки все ближе к трансформации торгового конфликта в валютные войны», — говорит Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Премьер».

Торговая междуусобица двух крупнейших экономик мира оказывают масштабное давление на экспортные интересы других стран, например, ЕС и Японии, чьи валюты наоборот начинают укрепляться, отмечает эксперт.

Для России пока тоже не все так плохо.

«Для РФ, чья экономика остается экспортно-ориентированной, а валюта подвержена достаточно активным девальвационным движениям, текущий уровень торговой напряженности между США и Китаем далек от критически негативного», — успокаивает Бахтин.

Но если торговые войны приведут к замедлению экономического роста на глобальных рынках и нефть потеряет в цене, тогда и рублю мало не покажется.

Джон Харди, главный валютный стратег Saxo Bank, говорит, что абсолютное изменение курса китайской валюты не так уж велико — около 1,5% от уровня закрытия в пятницу до текущих 7,025. Не такая уж и большая «манипуляция».

«Но символическое значение снижения курса огромно, так как оно означает двустороннюю эскалацию конфликта, из которого обеим сторонам становится всё труднее выйти», — говорит Харди.

Насколько далеко зайдет конфликт, будет частично зависеть от того, как сильно Китай позволит своей валюте упасть. Не говоря уже о том, что рынки сейчас лихорадит и по другим причинам.

«Резкое обострение американо-китайского противостояния случилось не в самое удобное время для мировых рынков, которые в последние месяцы устроили разгул рискового поведения по случаю перехода ФРС и других важнейших центробанков к полномасштабному смягчению. Рынки акций и валюты развивающихся стран уже сейчас резко отрицательно реагируют на этот поворот событий, а учитывая достигнутые в радостный период высоты, падать можно еще глубоко», — говорит Харди.

Более того, представление о USD как о безопасной гавани относительно рисковых валют «может стать не совсем верным», намекает эксперт.