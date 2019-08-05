Ответ на санкции: Россия сократила поставки угля на Украину

Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85%. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), о которых сообщает «КоммерсантЪ».

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Экспорт российского угля на Украину в июне, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сократился на 85,3% — на 750 тыс. тонн — до 129,3 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа.

В целом за полгода поставки сократились на 11,1% (556 тыс. тонн) — до 4,9 млн тонн, в основном за счет июньской динамики.

В первом полугодии 2019 года крупнейшими поставщиками угля на Украину были шахтоуправление «Садкинское» (600 тыс. тонн), входящее в «Южуголь», шахтоуправление «Обуховское» украинского энергохолдинга ДТЭК (684 тыс. тонн), «Кузбассразрезуголь» (595 тыс. тонн), ТАЛТЭК (555 тыс. тонн), «Ресурс» (491 тыс. тонн), Распадская угольная компания (448 тыс. тонн), приводит данные издание «Коммерсантъ».

При этом сокращение поставок российского угля на Украину произошло из-за необходимости с 1 июня получать разрешение правительства на вывоз угля.

Напомним, такая мера стала ответом на очередное расширение санкций Киева против Москвы в апреле 2019 года. Тогда Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что России необходимо «свои интересы защищать». И включил уголь в категорию запрещенных экспортных товаров.

В результате этого большинство крупнейших игроков рынка или прекратили поставки или снизили их объем.

Между тем, по словам экспертов, сокращение экспорта российского угля не значит, что его поставки в Киев действительно так сильно сократились.

Это следует из тех же данных ЦДУ ТЭКа.

Так, частично поставки были перенаправлены обходным путем через Белоруссию. То есть Украина продолжает получать российский уголь, просто по обходным каналам.

В частности, за первое полугодие 2019 года экспорт российского угля в Белоруссию вырос в 4,5 раза, до 951,3 тыс. тонн. Больше всех наращивает поставки «Кузбассразрезуголь» — в 35 раз, до 290 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа.

Вряд ли Киев сможет в ближайшее время отказаться от российского угля, говорят эксперты.

«Если брать весь импорт угля на Украине за 100%, то более 70% из них — это Россия. В ближайшее время изменение этого соотношения невозможно», — отметил в беседе с корреспондентом «Газете.Ru» Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий.

Без России Украина «просто не сможет заполнить дефицит угля, который образовался после утраты угольных предприятий Донбасса», говорит эксперт.

Он составляет порядка 25% от всей потребности государства в целом. Это порядка 7 млн тонн в год, уточнял Дмитрий Марунич.

На Донбассе осталась «львиная доля» ресурсов — коксующийся уголь, а также угли энергетических марок, пояснил эксперт.

«После утраты контроля над двумя областями Украина потеряла половину угледобычи»,

— говорит Марунич.

Напомним, в 2017 году Украина ввела экономическую блокаду Донбасса, в том числе прекратив покупать там уголь, а в ответ власти ДНР и ЛНР ввели на предприятиях, принадлежащих украинским резидентам, внешнее управление. При этом эксперты неоднократно высказывали предположения, что уголь с ДНР и ЛНР продолжает поступать на Украину. Только делается это обходными путями.

Так или иначе в целом на данный момент отсутствие возможности возить уголь с Донбасса приводит к увеличению издержек для Украины, поскольку приходится замещать этот канал за счет более дорогих вариантов поставок.

«Украина в январе – мае 2019 года увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 1,3% – до $1,27 млрд», — передает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы страны.

Примечательно, что Киев уже задумывалась о снятии транспортной блокады Донбасса. Представленная ранее стратегия «Укрзализныци» до 2023 года предусматривала такой вариант развития событий. В случае принятия такой стратегии, в 2021 году объем перевозок угля в Донбасс составит 40% от количества 2016 года, железной руды — 30%, черных металлов —15%.